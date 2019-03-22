鑽石唔係最珍貴嘅珠寶？盤點5 種比鑽石更稀有嘅寶石

鑽石應其稀有性和堅硬特質，而顯得十足珍貴，而也因此讓他成為世界五大寶石之首。但其實鑽石並不是最珍貴的寶石，世界上還有許多寶石更加稀有、珍貴，不僅因為他們數量稀少，且開採難度也都在鑽石之上。這些寶石可能大部分的人都沒聽過，甚至可能連一顆完整的寶石都沒有開採到。以下來盤點世界上最珍貴的寶石們，鑽石在它們面前都顯得黯然失色。

1.Red Beryl 紅綠柱石

紅綠柱石的概念最早在美國的礦物學家梅納德·比克斯比的一項發現中被提到，這種綠柱石於是以其發現者之名命名。不過這個名字現在被國際珠寶首飾聯合會所否定，因為另一種礦物方鐵錳礦亦是被冠以比克斯比之名，為了避免混淆，將其改名為紅綠柱石。紅綠柱石的年產量只有5000到7000克拉。寶石礦業公司推廣產品時將其稱為「紅色祖母綠」，把它當作世界最稀有的寶石之一販售，樣本價格都達到了每克拉一萬美元的高價。而常見的紅綠柱石樣本連1克拉都不到，非常稀有。 2-3克拉的紅綠柱石就被認為是非常大的寶石。

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2.Benitoite 藍錐礦

藍錐礦在1906年被發現時，一度被誤認成藍寶石。目前藍錐礦唯一產地為美國加州聖貝利郡，雖然阿肯色州及日本也有發現藍錐礦樣本，但都難以將它們切割成寶石。錐礦呈現淡藍或無色，曾有粉紅色寶石的紀錄；不過藍錐礦最特殊之處，是在紫外光照射下會發出耀眼的藍色螢光。藍錐礦具有很高的折射率和中等的雙折射性和強色散，切割好的藍錐礦比鑽石還要閃耀。

藍錐礦最特殊之處，是在紫外光照射下會發出耀眼的藍色螢光。（世界高級品）

3.Red Diamonds 紅鑽石

普通鑽石在這些稀有寶石前顯得實在是太常見了。但鑽石中也有一種是稀世珍寶，它就是紅鑽。紅鑽石是彩鑽中最為稀有的品種。穆薩耶夫紅鑽是世界上最大的紅鑽石，於1960年在巴西被一位農民發現，呈三角形，重5.11克拉。雖然與其他鑽石相比，這顆鑽石的重量不值一提，但是在紅鑽石中它可是首屈一指的大鑽石，它的價值卻遠遠高於它的重量。香港佳士得於1987年4月在紐約拍賣的一顆95分的圓形紅鑽石，成交價高達88萬美元，相當於每克拉成交價92萬美元。一顆不到一克拉的鑽石竟然有如此驚人的價格。

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4.Musgravite 鈹鋁鎂鋅石

鈹鋁鎂鋅石於1967年在南澳首次發現，並以發現地澳大利亞Musgrave山脈命名，後來也在格陵蘭、馬達加斯加、南極洲找到少量礦物樣本。一直到2005年為止，世界上僅切割出8個形狀明顯、色澤純淨的寶石。在斯里蘭卡的珠寶出口公司擁有一顆世界上最大的Musgravite寶石，2007年9月6日由位於瑞士盧塞恩的古柏林實驗室檢測並開據了證書。

Musgravite 鈹鋁鎂鋅石（世界高級品）

5.Taaffeite 塔菲石

這種寶石原本只有專業人士會有所了解，但現在塔菲石的名字也逐漸被人知道，並且知道的原因都是因為它非常稀有。1945年，寶石學家愛德華塔菲伯爵當作尖晶石買來了一顆1.41ct淺紫色寶石，卻發現寶石出現微弱的雙影現象。而後送倫敦的寶石實驗室，在1951年經鑑定為一種新的寶石品種。不過直到1981年，世界上為人所知的塔菲石數量也僅僅在20顆左右。後來，隨著研究的深入還有信息的廣範傳播，越來越多的塔菲石被發現。遺憾的是，目前發現的塔菲石，大多顏色較淡並且含有相當多的雜質。量少且不夠完美，作為礦標沒有問題，但作為寶石可能還差的有點遠。這也是塔菲石至今也難以在市場上流通的原因。雖然已發現的塔菲石多數存在淨度、顏色方面的缺陷，但這並不妨礙塔菲石成為彩色寶石收藏家們的寵兒。現在英國倫敦地質博物館收藏有一顆為0.86克拉的塔菲石。不少愛好者也追求一顆塔菲石作為收藏，畢竟他也是世界上最稀有的寶石之一。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鑽石根本不夠看 世界最稀有寶石大盤點】