S.T. Dupont全新優雅Dancing Flame系列　世界首款雙火焰打火機！

品牌歷史超過75年的 S.T. Dupont 始終是重塑「火的藝術」先鋒。自1941年推出第一只汽油打火機的奢侈品開始，旋即成為仕紳名流們品味的象徵。S.T. Dupont 打火機與筆具皆採用貴金屬材質，生產過程經過600道製作工序，超過80個零件組成，加上精湛的手工工匠技藝，以維持品牌百年來堅持的高品質與奢華形象。

而在2019年推出世界第一款點燃兩種火焰的雙火口打火機——黃色軟火與跳舞火焰 Le Grand S.T. Dupont，火的藝術再添新作。全新跳舞火焰系列打火機比 Ligne 2 打火機機身大點，可完美放入口袋中。獲專利的黃色軟火焰可輕輕鬆點燃雪茄，而透過向上推打火軸則輕易轉換為黃色騰空跳舞火焰。

全新跳舞火焰系列打火機具強勁優雅的火焰形狀，創立年份1872年與品牌 logo 雕刻分別位於打火機底部與其側身，搭配上優雅的男性線條以及優越經典的聲響。調整雙火口的選擇，則位於打火機底部內蓋開關，用以調整火焰大小。 S.T. Dupont 採用特殊的火焰打火機機芯，無論跳舞火焰或軟火皆為獨立的系統，為 S.T. Dupont 獨家專利，經過35, 000道手續測試，最為穩固耐用，貼心的為消費者提供更多樣化的選擇。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：S.T. Dupont 2019 Dancing Flame系列 展現極致火的藝術】