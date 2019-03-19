Rémy Martin XO Pairing 大使親臨解釋最新烈酒趨勢

早前Rémy Martin舉辦了一場挑戰味蕾的盛宴（其實並非很飽，而是Pairing的豐富味蕾體驗），以Rémy Martin配搭La Maison du Chocolat。更請品牌的大使來臨講解。

對於人稱「人頭馬」的Rémy Martin，相信大家都不會感到陌生，但也不妨說說品牌的獨特性，之後更易明瞭到是次Pairing的精粹。創立自1724年的品牌，向來只會用來自大、小香檳區（Grande & Petite Champagne）的原酒作Blending，而大、小香檳區亦向來被譽為風土（Terrior）最佳的產地。此外，在橡木桶的採用上，酒廠會用上Limousin橡木桶，由於紋理較粗所以會帶來很強的木味，只適合用來陳化有著陳年潛力的干邑。另一方面，在干邑的分級上，法國定級VSOP為6年，XO為10年，而Rémy Martin則有著自己的標準：VSOP為7年，XO為20年，這在干邑界有著很強的優勢。

風土、橡木桶與陳年時間，以上三點配合起來，使Rémy Martin的XO有著濃厚的老酒風格，帶有果乾、雪松木、朱古力等典型口感。於是次的Pairing上，所配上的不同朱古力也基於此而考慮，例如水果乾和杏仁口味。

Rémy Martin品牌大使Florian Hériard Dubreuil 不過干邑除了口感超然和價值不菲，在香港其實並非每個人都會容易欣賞，當然，這並非品牌的限制，而是受眾對品牌並不完全熟悉，而且Pairing的風氣也不太盛行。後來問及品牌大使Florian Hériard Dubreuil，烈酒市場是否慢慢轉攻年青人？Florian同意並解釋：例如在紐約、倫敦甚或是香港，愈來愈多年青人會在酒吧點選干邑，on rock或neat。除了年青人，甚至是烈酒的女性市場也愈趨成熟。他引用了品牌的主席Madame Dominique Hériard Dubreuil常說的一句話：「There should be flexibility and freedom in drinking Rémy Martin. There are no set rules about drinking cognac」。的確，由「人頭馬一開 好事自然來」瘋靡起來開始，無論是品牌還是其他烈酒，都某程度上定義了既定的受眾群：成熟、男性等，而的確當時的廣告都是出於男性視角⋯⋯但年代已變，今天品嚐烈酒已經沒有了這重枷鎖。

又以是次的朱古力Pairing為例，可以突顯出XO芳香的多樣性與複雜性，除了朱古力甚至是美食本身都沒有男女、老幼的限制，在Florian觀察底下，甚至很多女性都是品嚐朱古力的專家，因為對aroma的敏感。Pairing除了可以將品飲昇華，更有效打破既定枷鎖。

說到最後，如果一定要Florian選當日Pairing中的一款為自己最愛，他會選果乾朱古力Dark chocolate orangette。起初可以感受到XO蘊藏的可可風味，之後糖漬橙乾的口感更與XO中的橙皮風味相呼應，是比較非一般的口感體驗。