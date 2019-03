Rémy Martin XO Pairing 大使親臨解釋最新烈酒趨勢

對於人稱「人頭馬」的Rémy Martin,相信大家都不會感到陌生,但也不妨說說品牌的獨特性,之後更易明瞭到是次Pairing的精粹。創立自1724年的品牌,向來只會用來自大、小香檳區(Grande & Petite Champagne)的原酒作Blending,而大、小香檳區亦向來被譽為風土(Terrior)最佳的產地。此外,在橡木桶的採用上,酒廠會用上Limousin橡木桶,由於紋理較粗所以會帶來很強的木味,只適合用來陳化有著陳年潛力的干邑。另一方面,在干邑的分級上,法國定級VSOP為6年,XO為10年,而Rémy Martin則有著自己的標準:VSOP為7年,XO為20年,這在干邑界有著很強的優勢。

Rémy Martin品牌大使Florian Hériard Dubreuil

不過干邑除了口感超然和價值不菲,在香港其實並非每個人都會容易欣賞,當然,這並非品牌的限制,而是受眾對品牌並不完全熟悉,而且Pairing的風氣也不太盛行。後來問及品牌大使Florian Hériard Dubreuil,烈酒市場是否慢慢轉攻年青人?Florian同意並解釋:例如在紐約、倫敦甚或是香港,愈來愈多年青人會在酒吧點選干邑,on rock或neat。除了年青人,甚至是烈酒的女性市場也愈趨成熟。他引用了品牌的主席Madame Dominique Hériard Dubreuil常說的一句話:「There should be flexibility and freedom in drinking Rémy Martin. There are no set rules about drinking cognac」。的確,由「人頭馬一開 好事自然來」瘋靡起來開始,無論是品牌還是其他烈酒,都某程度上定義了既定的受眾群:成熟、男性等,而的確當時的廣告都是出於男性視角⋯⋯但年代已變,今天品嚐烈酒已經沒有了這重枷鎖。