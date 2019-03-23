【Taste of Hong Kong 2019】本地大型美食節　精選必食多國菜式

本地大型美食節 Taste of Hong Kong 現正進行中！活動繼續在中環海濱活動空間舉辦，一直是本地 Foodies 不能錯過的盛事。今年繼續有不少高質素的餐廳加入，呈獻各式各樣的精緻小點。在菜式上更見多元化，包攬粵菜、江南菜、法國菜、希臘菜以至北歐菜。 文字：万刀甲

以下精選部分攤檔及菜式：

The Flying Elk

雖然北歐菜在全球流行多年，但在香港則未算普遍。The Flying Elk 由瑞典籍米芝蓮三星主廚 Björn Frantzén 開設，將當地的原始風味帶來香港。今次菜單上的菜式有輕有重，輕盈的有「自家煙燻挪威三文魚」，配上酸瓜、三文魚子和Cream Cheese；厚重的有 Taste 限定的「北歐風味熱狗」，配上腸仔、酸瓜、牛油薯蓉等餡料，以當地流行的餅皮包裹著。與其說是熱狗，其實更像墨西哥捲餅Burrito。

Artemis & Apollo

在北歐菜流行之前，地中海菜早就被世衛評為最健康的菜系之一。不少香港人在追求美食的同時，也追求健康。走小餐館風格的Artemis & Apollo 運用新鮮的食材，簡單的配搭，以及自然系的擺盤，展現希臘菜的獨有性格。菜式「塞浦路斯沙律」用上了愛琴海小麥、香草、香蒜紅蔥乳酪等食材，味道清新。希臘菜的主角之一，就是「鹹魚子醬」（Taramasalata）；食法上再配上皮塔餅。其他菜式還有招牌菜「香烤豬肉串」和「菠菜芝士批」等。

Bibo X Silencio X The Ocean

Le Comptoir 集團今年帶來了3位主廚的聯乘，分別是代表Bibo 的 Nicholas Chew，代表 Silencio 的 Sean Melland 以及 The Ocean 的 Olivier Bellin。雖然3間餐廳各擅勝場，一者是融入亞洲口味的法國菜，一者是日本和魂的現代主義，另外一員顧名思義主打海鮮；但是三者都擅長處理高級食材，同樣精緻。

這可見於今次的餐單中，無論是 Silencio帶來的吉列和牛釀鵝肝，還是The Ocean的法國Brittany 小龍蝦。至於Bibo主廚 Nicholas Chew 帶來的「蛋白霜杏仁餅」（Dacquoise）看似平凡，其實最考廚師功力。因為這道甜點最困難的是控制溫度，尤其活動當日的天氣和環境難以預料。

海景軒

當你以為在今次美食節當中，中菜大概會被比下去，海景軒卻證明了傳統粵菜精緻小點的魅力。甚至可以說，單就賣相而言，海景軒可謂全場之冠。當然，其味道亦令人留下深刻印象。海景軒由入廚四十年，經驗老到的梁輝雄師傅帶領，主打傳統的工夫粵菜。就以「蟹黃蟹粉香酥卷」為例，炸得香脆之餘，背後繁複的拆蟹工序，亦令人難以想像。在活動當天，Little Bao 創辦人及主廚 May Chow 就表示非常欣賞。

除此之外，「龍皇白玉卷」和「水晶牛肋肉」亦見心思。前者頂層是星斑包裹著雲南金華火腿，中間是蝦膠釀冬菇，底層則是蛋白菠菜Mousse，再配上鹹蛋黃醬汁，味道濃烈而有層次感。後者則以將水晶梨挖空，中間放入炆了兩小時的牛肋肉，非常有心思。

奧卑利

大概去年，都爹利會館的龍蝦餃已經征服了不少參加者；集團另一間餐廳奧卑利則主打新派江南菜，口味上更親民、更新潮，相信會成為今年的焦點之一。不得不試的招牌菜式當然是「麻辣黑豚肉小籠包」。小籠包外皮粉紅色鮮艷奪目，內裏的麻辣汁非常惹味。菜式還包括招牌名菜「佛跳牆小籠包」，裏面是油炸鬼的「手工粢飯 」，以及「苔條黃魚柳」。