【亞洲50最佳餐廳2019】名單公佈 大班樓排名躍升成香港之冠

今年《亞洲50最佳餐廳》在澳門永利皇宮舉行。去年冠軍泰國曼谷餐廳Gaggan滑落至第二，日本東京餐廳Den緊隨其後，排名第三。第一名就由新加坡Odette奪得。

米芝蓮二星大廚Julien Royer 帶領Odette奪得《亞洲50最佳餐廳2019》第一名。 該餐廳由米芝蓮二星大廚Julien Royer主理，行政總廚Julien Royer的烹餁風格屬於新派法國菜，雖然擁有深厚的法國菜背景，但採用世界各地的頂級食材，並致力於將菜式不斷演化。餐廳招牌菜有「海膽法式多士配焦牛油」、「手指青檸（Finger Lime）」等。 香港共有9間餐廳上榜，當中包括常客的Amber、龍景軒和8 1/2 Otto e Bombana等。新上榜餐廳包括由年輕主廚鄭永麒帶領的VEA，以及福臨門後人主理的家全七福。有趣的是，前者在本年年初，才與冠軍餐廳Odette的主廚，在香港聯袂主理四手晚宴。

然而，今年結果以大班樓最令人振奮，由22位跳升至第11位，成為香港之冠。這間餐廳主打手工粵菜，廳著名菜式有「雞油花雕蒸大花蟹配陳村粉」。烹餁手法重視食材的新鮮原味，不加味精。餐廳一向口碑載道；但卻一直得不到米芝蓮的青睞，食客、食評家均替其不值，今次排名躍升也算是有交代。

至於台灣則有3間餐廳入選。其中最好成績的是MUME，排名第7，創下台灣餐廳歷史性新高，比去年江振誠餐廳RAW的排名更高。至於另外兩個常客分別就是前述的RAW（第30位），以及祥雲龍吟（第31位）。澳門有譽瓏軒排名27位。至於中國內地，則繼續由Ultraviolet by Paul Pairet 一枝獨秀，排名第6。