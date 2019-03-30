「Italy April意大利品酒音樂文化節」 專享品嚐「神級水滴系列」

愛酒之人，在這個四月可能要Mark定日子，因為於4月27日，由 「意大利頂級酒莊聯盟」主辦、結合品酒班、Live Show及美食攤位的「Italy April 意大利品酒音樂文化節」，將會為大家帶來由意大利南至北的頂級品飲體驗。

對於意大利酒，相信大家都不會感到陌生，這個擁有超過四千年葡萄酒文化歷史的國家，一向以頂級釀造藝術見稱，擁有20個葡萄酒產區，分佈於北、中及南部，是次品酒節就為大家提供超過廿款頂級的紅、白、氣泡酒以及評分酒。包括「神級水滴系列——Luca Maroni評分酒」以及「獨家初戀酒」。

皇者 Primitivo appassimento IGT 評分達99分，陳年潛力高，車厘子、李子和朱古力風味交雜出獨有的風味，入口飽滿，甜美及帶有細緻的單寧，一試難忘。

意大利中部皇者 Francesco 帶有濃郁的黑莓和成熟的櫻桃香氣，辛辣的丁香、香草和木香營造出獨特的木桶風味，口感豐富而帶有果香和適中的酸度，餘韻持久，評分達96分。

意大利南部風乾葡萄巔峰之作 Barocco 擁有意大利南部的獨特風味，辛辣口感和醇厚的成熟水果風味，芳香複雜，口感平衡，怡人的李子果醬口感帶有中度的酸度，令人垂涎，評分達96分。

意大利北部傾心之作 Raggiante Vino Rosso 帶有黑莓和紫羅蘭的清新芳香，層次變化多，口感醇厚、順滑有致，持久的香氣令人難忘，評分為92分。

意大利北部傳奇 Barbera D’ASTI DOCG 來自意大利北部，擁有高達98分的Barbera D’ASTI DOCG，外觀為深紅寶石色，帶有黑莓風味的辛辣香氣。口感順滑有致，礦物質和細膩的單寧配合得恰到好處。

除了以上頂級美酒，在場更有大師即時教授品酒技巧，特設三節專業品酒達人速成班。除了美酒佳餚、多個美食專區，現場Live Music表演亦不容錯過，打造多元極致品酒體驗。乘著是次活動，【形而】現送出50位門票：

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