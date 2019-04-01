【酒出東京】小虫考試篇（一）等你乾我

由一名SAKE青頭仔脫變成為一名SAKE狂熱的心路歷程⋯⋯ 當小編仲未正式接觸日本清酒既時候，如果你問我出街食飯帶邊支清酒去飲好呀？ 我會話點解今晚食飯要揀清酒飲呢？ 相信大家都曾經有過類似既反應，因為坊間酒類飲品大把選擇，又真係唔明點解有人係要搵支日本清酒攞去食飯時飲咖喎⋯⋯ 作者：Ed Ah 虫

photo by Ed Ah 虫 一次邂逅即成為好友 直到有一次喺朋友聚餐中，仲記得當時係向順德公漁村食緊順德菜(#)，朋友失驚無神抽咗碌大炮1.8升裝清酒出黎，心諗條友仔平時都唔係好飲酒，叫得大家出黎請食飯，梗係知道食飯人多想慳酒定喇，咁大碌SAKE實飲唔晒喇！ 點之當大家準備起筷開大餐時大叫一聲『飲杯！』之後，我諗當時有大半張枱既人同一時間『嘩』咗一聲！聽到有人問點解支酒有蕉味既、亦有人搭嘴話支酒唔似蕉，似梨味，而我口咬住件順德名菜『無骨魚』配咗啖SAKE一齊喺口內咬咗兩吓，杯SAKE加上件無骨魚，簡直就係偷走出黎既 紫霞仙子遇見返青霞師姐一樣，兩樣野夾埋根本就係如來佛祖座前既燈芯。於是小編借啲咦靠近 個朋友到細細聲問佢：『嗱！老老豆豆，呢支野咩黎咖先？幾多錢？邊到有得買？快啲講！』，我第一次見呢班初酒鬼沒喺第三道菜落枱時己經將成碌大炮1800ML飲到一滴不留。

(#)『順德菜，又稱（鳳城菜）以清、鮮、爽、嫩、滑為特色，而順德亦屬於粵菜發源地，自古有食在廣州，廚出鳳城之民間說法。以日本清酒當中獨特旨味去配河鮮，一樣可以非常啱夾咖！』

當晚喺順德公漁村就係首次接觸到呢支「朝日鷹」之後，從此小編就慢慢步入成為日本清酒酒鬼行列。 自從呢次首次接觸到比平時開PARTY去超市亂買一通既清酒牌子比較，的確對日本清酒有一個全新睇法兼滿腦充滿疑問。初時不斷上網向大神到搵資料，研究一下日本清酒歷史同近代發展，有時網上資料眾多，你會發現各有各的說法，誰真誰假一時間難以考證。就向呢個時候比我留意到原來喺香港有個專門清酒品酒班上，仲有個專有名稱叫做『唎酒師』，於是的起心肝走去報讀咗 『SSI清酒國際唎酒師課程』，仲比我一次過成功PASS 考取國際唎酒師資格，點知仲愈踩愈深，約埋一班SAKEHOLIC師兄弟再喺今年二零一九年三月十九至廿二號遠赴東京報讀『SSI日本酒品質鑑定士』同『SSI 國際日本酒講師』課程。迎合今年課程咁啱係賞櫻佳節，今次小編誓要帶大家深潛東京核心直踩本土三大平！靚！正！SAKE BAR，透過自己識唔晒既日本酒知識同當地日本清酒鬼打開話題，以酒會友。同時小編會分享一下呢次遠赴東京上堂兼考試既辛酸血淚史比大家聽聽！

Photo by Billy Cheung 花見酒之來源 相信大家都會知道三四月份係日本賞櫻季節，點點粉紅配上綠油油草地，形成顏色強烈相撞造成漫畫中色彩繽紛既畫面，真係唔識畫畫都變畫家。日本人習俗女生會喺呢個時候，穿上漂亮和服，與朋友或家人在櫻花樹下野餐兼飲清酒，而呢個時候飲既清酒會稱之為『花見酒』，因為日本人傳統認為米神就係居住喺櫻花樹下，古時既日本人希望可以透過祭祀神明既清酒可以與神同樂，得到神明保佑同祝福。

今次作為這個系列的序章，分享與日本酒如何結緣，以及出發前準備，之後會慢慢細說日本考試之行及所見所聞，馬上出發！

用積分換機票注意事項⋯⋯!?

我們今次報讀既『SSI 國際日本酒講師』同『日本酒品質鑑定士』就正正撞到應喺賞櫻季節期間，三月十九日開課到三月二十二日完成賞，而當時所有既飛機航班同酒店訂房都係最爆既日子。為咗提醒大家如何挑選最理想航班同酒店，呢到小編就有野同大家分享喇！

相信大家平時都有碌開卡儲分換機票既習慣，今次小編就動用咗大拿拿55,900里數＋$1,511先換到機位去東京，而且來回兩程都係要轉機先有得飛，認真誇張！小編所揀既機票分別係去程經由台北轉機到東京成田機場，回程係羽田機場經菲律賓返香港。

去程早上九點十分喺香港機場起飛坐 CX530，早上十一點先到台北機場降落後，一出閘口就會有明確指示既轉機路牌，只要你一味『二仔底』思維咁死跟住個指示牌行就可以順利轉機坐中午一點廿分飛機 JL804 去成田機場，到成田機場剛剛好下午五點廿五分，非常準時方便。

而回程係坐凌晨十二點零五分飛機 JL77 由羽田機場經菲律賓轉機坐早上六點三十分飛機 CX932 返香港，到香港機場時間為早上八時四十五分，呢程轉機大家必須要注意！首先大家要注意係坐凌晨機既日子，如果係顯示你係坐24MAR2019既凌晨十二點零五分飛機的話，你就要向23MAR2019提前兩小時趕到機場辦理登機手續，因為小編對時間敏感度低，曾經試過隔咗足足一日先大搖大擺去機場準備搭飛機，點知班機已經做咗一轉來回返黎，真係喊都無謂。

而呢程航班要注意既係回程呢轉羽田機場飛菲律賓機場係向T1落機，而菲律賓機場轉飛香港係向T3起飛，咁即係話你首先要辦理出境兼攞埋行李出一轉境，如果大家之前有申請到APEC的話都好啲，因為可以縮短排隊既時間，如果唔係你都咪話唔緊張，人又眼訓又要拖住行李搵的士站又搵路仲要喺凌晨時份要準備好大約有一千五百蚊菲律賓比索（即約港幣$224蚊）坐的士走EXPRESS去T3機場辦理登機，如果無準備菲律賓紙幣（比索）仲要搵找換店地方做對換（HKD1 ： PHP6.69）。

的士由T1去T3 大約需時走十分鐘，EXPREE路段收費PHP45 ，一般司機都會直接問你先攞錢過EXPREE，而程的士睇錶約PHP200 ，小編比PHP500個司機哥哥，佢求其找咗PHP100比我就即轉身𨂽油開車走。一落車即刻有位職員推住架行李車過黎問我要唔要行快線唔洗排隊，代價要成PHP1000，當時小編望一望錶（當時大約4:45AM）再望一望張機票（5:50AM登機時間）然後望一望排緊隊過安檢入機場條龍尾（條隊大約有成200米長），不敢內心笑咗一下，閃唱咗一句容祖兒同吳浩康既合唱歌『難道要怪天主作弄人』所以知道點解小編叫大家準備定PHP1500喇，一程係的士過路費而另一程係安檢快線過路費呀。如果無PHP1500既話你大有可能⋯⋯

『天氣不似預期，但要走總要飛，道別不可再等你，不管有沒有機』

所以用分換機票既時候要清楚了解轉機細節喔！好喇，當機票訂好到酒店喇，其實現時有好多訂房網站都隨時可以搵到大家合心水既酒店，不過今次小編就去咗日本樂天（旅遊）網到訂房，咁啱搵到啲酒店有時相對價錢會平過平時去開果幾個大型訂房網站咖，大家不妨試吓。

續⋯⋯