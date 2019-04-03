【香港文學】別陳腔濫調說文學已死　應為本土文學闢一條生路

香港文學已死！這句話似乎是「萬能key」，什麼字詞都可以套用下去。香港書市已死！香港文化已死！香港教育已死！但在評論一件事之前，我還是懇請大家再三細思，要不然真的講多變真，本來還可活下去的，可能都被說死了。

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香港文學評論學會主席吳美筠，就於2018年編了一本書──《香港文學的六種困惑》，為香港文學謀一條生路。書中內容如同書名，分成六個章節探討：文學缺席教育、粵語書寫、書展現象、香港文獎、文學與歷史現實關係及編修香港文學史難處。

到底什麼是香港文學？讀者在讀完此書後，未必能有確實體會，因為牽涉「定義」，而書中似乎未有正名。據我讀完之後，「香港文學」似乎是一個獨有的品種，它是一種「具本土視野而囊括香港歷史、社會環境、文化的創作」，不以創作語言區分，不以作家身分或出生地區分，香港文學，就是本土文學。

香港文學評論學會主席吳美筠編寫的《香港文學的六種困惑》。（作者提供）

香港固之然有文學，但長期處於邊緣狀態，像物以罕為貴般，有些人抱持「曲高和寡」心態，認為愈是少人提及、愈是少人明白，香港文學就愈高深愈有價值；而教育制度也一直慣於忽視本土作家的貢獻，要知道培育文學人才，須自小於中、小學課程涵蓋，讓學生對香港作家、香港文學作品有所認識，然而課程中選編的都是中國古典文學，以至到新文化運動時期的中國作家作品例如：《死水》、《藥》等等，香港學生無從由課程接觸香港文學。

新文化運動時期的中國作家。（vcg）

另外，就算是大學設科，亦沒有「香港文學」，書中舉例研究香港文學資料的，竟是來自中國大陸、台灣、日本及韓國的學者！而發表園地日益減少亦是導致年輕文學創作人材匱乏的大原因。

文學連結一個地區的歷史、文化和生活，是將現實、想像糅合的結晶，創作可以說有法門，亦可以說沒有法門，但是結合生活經驗、社交聊天，「文社」設立就很重要。像標竿性人物王良和博士，他擔任「薪傳文社」的顧問，而着名作家唐睿作為第一代成員，就說過：「王良和老師引導我們寫作，啟發我們怎樣欣賞作品，這一切都是老師額外抽空，亦成為我創作路上最重要的養分⋯ ⋯ 」

文學連結一個地區的歷史、文化和生活，對不少人的生命有深遠影響。（Gettyimages／視覺中國）

文學之所以有價值，是因為文學對一部分人的生命來說有深遠影響。而文學最大的力量，該是用以撐起一個地方的市民之思維和品格。不要再道聽塗說，話什麼文學已死，你見一個人將死，都會設法去救，為什麼現在的香港文學在懸崖邊，你卻不伸手，而是多踹一腳呢？

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港文學已死？解開六種困惑 找一條路活下去」​】

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