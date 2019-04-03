【明媚如是】年輕作家梁莉姿妙筆生花　深入探討社會小人物問題

早慧的文學少女——梁莉姿出版了她第三本書《明媚如是》。這本主要寫於大學時期的作品，較過往的作品來說，少了分青春的傷痛，多了分成長的沉穩。

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《明媚如是》全書共分為三章，合共十篇短篇小說，從第一章的〈皮鞋〉到最後的〈林微和慧珍樓〉，都在寫作者對社會現實的看法。從學童自殺、老人自殺，到青少年的愛情、家庭問題，再到面對社會不同聲音的衝突、價值觀的抵觸、社會運動等等議題，都是作者在回應社會近年發生的種種事件。人們總是很容易地就着事件而表面下評論，但卻沒有思考事件發生背後的成因。

梁莉姿所出版的第三本書《明媚如是》。（梁莉姿著：《明媚如是》，水煮魚文化出版）

例如第一篇的〈皮鞋〉，講「我」從中文小學轉至英文中學後，考試成績變差，雖然努力迎合學校生活，但仍然不適應，導致身體出現失眠、嘔吐、焦慮的情況；同時另一位「班長」就與「我」形成鮮明的對比，班長是大家心目中的好好學生，品學兼優，大家都以為她會平步青雲，考上好的大學、找份好的工作，但誰也沒想到班長同樣承受很大壓力，也不屑於學校、考試制度，對於種種的不滿，她最終選擇自殺來控訴。

結果，始終沒有人理解她的想法，甚至連父母也只會怪責她的死因是由於學校的安全措施做得不好而問責，卻沒有人探究她為何要自殺。這也是小說看似平淡的敘述下，帶來有力的衝突。

小說中沒有人理解為什麼學生要自殺了結生命。（資料圖片）

另外，小說的角色取名也看到了一番心思。「林微」在幾篇小說都有出現，林微都是堅強、會為理想、為公義而爭取，假若以普通話讀其名，發音有點像「臨危不亂」的「臨危」。這種諧音在作者取筆名時亦有相似情況，她寫新詩時取筆名為「白懿」，就有解釋過是取普通話諧音「白蟻」。書中另外一個角色名「胡桃」，也有取「胡塗」之意。而書中有趣的是明慧、阿微、明微、林微這幾個名字都在不同的篇章重複出現，彷彿她們無處不在，彷彿她們可以是我，可以是你，也可以是任何人，每個微小而努力生存的人。

每個微小而努力生存的人，正正是作者在這部小說集所關注的。毫不起眼的角色，可能是普通一名學生、街邊一位長者、路口轉角處用揚聲器販賣的銷售員、理髮廊的職員……基層市民的生活，普通但各自有着自己的故事，平淡但暗藏尖刺。大家都在拉鋸中掙扎求存，或生存或死去，或保護或受傷，然而，每天醒來都明媚如是，又是新的一天的開始。

每個微小而努力生存的人，正正是作者在這部小說集所關注的。（《喜劇之王》劇照）

內容提供：獨書人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「談梁莉姿《明媚如是》」​】

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