【Glow Like That】多媒體藝術作品｜對於光，除了接受還可思考

最近在尖沙咀藝術設計新地標Victoria Dockside舉行的首場當代藝術展「Glow Like That」，以「光」為題展出來自世界各地的藝術家之不同媒體的藝術作品。展覽令人深思，自古以來人類活動都依賴著「光」，但我們有幾何會思考光的意義？ 圖片來源：K11 Art Foundation

活在城市，我們習慣有光，卻因過於熟悉而無視了光的萬千姿態。

展覽由K11 Art Foundation呈獻，作品以繪畫、錄像、雕塑和裝置作品等形式，融合自然與人造光源，表達出各式各樣的光如何在社會產生意義。光帶來美，沒有光就沒有顏色，看不見萬物的姿態，習慣依賴視覺的人類，也許無法欣賞到世界的美。上帝七日創造天地萬物，首日就帶來光，然後才是空氣和陸地；中國傳說上古時代燧人取火，就是因為活於一個不見天日的國度；光除了帶來美學、以至是藝術和文化，除了解決問題，也是一個重要的「媒介」。

撇開傳說故事，光是自有永有的自然現象，但隨著人類科技進步，由柴火、蠟燭、燈泡、自然採光⋯⋯不同形式的光出現，也有著不同的文化意義。正如鑿壁偷光的故事，對於傳播知識和文化，也許光是必需；以至傳播學家Marshall McLuhan著名的概念「The medium is the message」，也有以燈泡舉例，媒介與訊息（燈泡與光）之間存在共生的關係，所以燈泡亦是一個能夠影響社會的媒介。愛迪生於1879年發明電燈，從此改變了人類生活模式⋯⋯等等，其實光的意義早就植根於我們的基因內，只不過是因為現在太過五光十色，光怪陸離，令我們對光早已麻木？

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「Glow Like That」的展品媒介多樣，包括玻璃、鏡、塑膠等隨處可見的材質，它們與光都能產生互動，或折射出虹彩、或產生不同的現象。人們對空間的認知與敏感，也是隨光而生，在展場大家或可透過作品思考出一個獨有的對光的看法。

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