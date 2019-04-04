【三夫】陳果的色情藝術　妙用象徵主義手法拍得雅俗共賞丨李偉民

香港電影導演當中，有三位的藝術成就擁有國際地位：王家衛、杜琪峯和陳果（Fruit Chan），陳果曾經獲得及提名許多國際大獎。

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十多年前，杜琪峯和我共事藝術發展局，並倡立培養電影新人的「鮮浪潮」，杜Sir找了陳果做其中一位導師，反應極佳。學員說：「他用心指導，晚上都會見我們，還請我們吃飯。」陳果是一位對香港電影有承擔的創作人。

編劇林紀陶是我在電影發展局的同事，他發表的意見有內涵，「香港人，拍好香港電影」是他強調的，故此，他不會甘於寫一部止於大膽色情的電影故事。

陳果的電影，表面是基層人物、凡夫俗子以至妓女的生活，內裏是充滿暗喻信息。如果一個導演只是和觀眾訴說哲學，一是觀眾睡着，二是招來攻擊。隱喻電影的好處是把具體的事情變成抽象的故事，深奧的觀點隱藏在淺顯的道理中，一切可以從藝術或政治的意識形態，轉成人們易於理解的電影情節和影像。於是，導演和編劇的心底話，變得更生動和生活化，令觀眾離場後，留下深刻的回憶。電影《三夫》（Three Husbands）散場後，油麻地大佬會說：「一個妓女、三個賤丈夫，拍得好笑好爽！」文化研究的老師會說：「在什麼都要政治正確的今天，仍然有藝術工作者，願意碰這些創作紅線，值得尊敬！」看，這就是雅俗共賞的成就。

陳果的電影，表面是基層人物、凡夫俗子以至妓女的生活，內裏是充滿暗喻信息。（電影《三夫》劇照）

《三夫》述說的故事，是一個弱智、豐滿的年輕女子，叫做「小妹」（女主角曾美慧孜，是貴陽人，中國傳媒大學畢業，為了這部電影而增肥，她在戲中的演技，令人驚歎），她被年邁的父親強姦了，誕下小可愛，可是父親把她賣給香港仔避風塘的一個嗜賭的老艇戶，但這傢伙安排她在艇上賣淫賺取賭本，卻遇上了碼頭工人，這傻小子叫「四眼仔」，他嫖妓動了真情，用七萬元為小妹贖身，讓她「登陸上岸」，帶着嬰孩擠住在殘舊的公屋。這時，他們察覺小妹患有一種怪病，稱為「低端性癮」，她要不斷做愛，才可以心身平靜。於是父親、前夫、四眼仔計上心頭，把小妹送回艇上，把她載去大澳等不同地方賣淫，最後，被一群良家婦女追趕，四人在海上慌忙而逃。他們望著通往內地的港珠澳大橋，在問：「我們身在那裏？往那裏去？下一步，向左？向右？」另一邊廂，電影重複着四眼仔的嫲嫲，面對「家不再家」，在旺角行人專用區，感觸地唱：「一葉輕舟去，人隔萬重山……何日再歸還，哀我何孤單。」

他們察覺小妹患有一種怪病，稱為「低端性癮」，要不斷做愛，才可以心身平靜。於是父親、前夫、四眼仔計上心頭，把小妹送回艇上，把她載去大澳等不同地方賣淫。（電影《三夫》劇照）

表面上，這是一部關於妓女的色情荒誕電影，但是，它的細節，處處充滿精心寓意，它悲歎香港的現況、無望的人生，不倫的舉動，一切看似滑稽，其實是代表着可怕的迷失…..細心的觀眾，可以分析劇情，就算一句對白、一個處境，同路人已經不言而喻，心領神會，就如電影分開的三章：《海》、《陸》、《空》，又或電影突然由彩色變成黑白，皆有所指。所以，《三夫》提供雙重趣味，一方面觀賞它的表面故事，另一方面意會它的深層喻意。至於電影的真正意義是什麼，真的不應該隨便解說，因為任何的說法，只是一種猜度，對電影不公平之外，還可能為創作人帶來傷害。再者，中國文學的「比」（即用「比喻」方法描繪事情，例如電影內的魚網，代表着什麼？）和「興」（即借A事情來引起B事物的聯想，例如電影內的煙花，到底是描述主角的何種心情？），它們好玩之處，便是曖昧不明，如果處處要道破，是煮鶴焚琴。

表面上，這是一部關於妓女的色情荒誕電影，但是，它的細節，處處充滿精心寓意，它悲歎香港的現況、無望的人生。（電影《三夫》劇照）

當醫生的，不能怕血；當藝術家，不懼怕表達。表達的自由在於兩類，有些喜歡直接、有些喜歡間接，西方常用的手法，叫做「象徵主義」（symbolism），偉大的故事，常常有「象徵」成分，這樣，故事才變得有趣和吸引。再以《三夫》為例：

一、明喻（simile），例如小妹感到惶恐不安，恍似身旁的木瓜被挖爛。

二、隱喻（metaphor），例如電影中的小艇，代表在風大浪大的窘境中，卻無家可歸的隱喻。

三、寓意（allegory），即是表面的劇情，其實代表着另一深遠的故事，整個《三夫》，便是寓意着某些人的命運。片中說：有一條「半人半魚」的生物，叫盧亭魚人，在遠古時代，這「一物兩身」的怪物游了來大嶼山，到底它能否生存下去呢？

當醫生的，不能怕血；當藝術家，不能怕表達。（電影《三夫》劇照）

《三夫》這部電影：情慾部分，拍得血淋淋，例如鰻魚放進私處，叫人驚心動魄，「麻甩」輩，一定看到血脈沸騰；但是感官以外，整個電影非常不錯，它流暢、達練、明快；演員們不見經傳，卻演技出色，不着痕跡，感染力強。

衛道之士，看到片中在畢打街的貨車上公然做愛的鏡頭，必然叱罵，但是，我們應否包容接受這些大膽鏡頭？如果用街坊的標準，便會指指點點「身體的那些敏感部分不該展露出來」？但是，如果用法律的標準，是否犯法，便會問到底這些色情東西，整體來看，包含多少「文學、藝術、政治或科學的價值」（literary, artistic, political or scientific value）？對藝術家來說，則所有裸露都不是淫穢，但如以粗糙和低劣的表達方式，才是淫穢，表達得有思想和藝術感的色情，從來不當「淫穢」。

色情以外，整個電影非常不錯，它流暢、達練、明快；演員們不見經傳，卻演技出色，不著痕跡，感染力強。（電影《三夫》劇照）

著名小說《A Portrait of the Artist as a Young Man》提及「proper art」（正經藝術）和「improper art」（不正經藝術），正經藝術是靜態的，不會挑起你任何衝動或行動，如是這樣，怪不得《三夫》電影的主角都不好看，都是一群平凡人，沒有樣子和身材，可能是創作者怕觀眾有邪念──那真是種瓜得瓜，看完《三夫》電影的觀眾，如果還有半點興奮邪念，那麼他一定非常飢渴。

聽說今年的中學文憑試，中文卷要考魯迅作品《聰明人和傻子和奴才》的寓意，三者代表什麼？破屋子是否隱喻當時動盪不安的社會等，這件事情是好的；以往大家交往，尚存一點英國紳士風度，或儒者的禮儀，可是近十年來，香港人變得粗魯和缺品，凡事橫衝直撞，說話粗聲粗氣，對着半點不滿，破口直罵，血肉橫飛。如果多些人在日常生活中，多用「比」和「興」，多用symbolism，那麼，人和人之間的隱晦變成一種禮貌，會令社會變得更有文化和包容。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「陳果的《三夫》：香港難得一見的色情藝術symbolism」​】

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