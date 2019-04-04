【置地廣塲】「Nature in Motion」聯展‧互動遊玩大自然與時尚

香港向來不缺藝術，今天各式各樣的藝術早已滲透到我們生活的每部分，各類型的新媒體藝術也開始出現予人眼前，甚至與數碼科技連結。延續三月的濃厚藝術氣息，中環置地廣塲（LANDMARK）迎來名為「Nature in Motion」的聯合展覽，當中包括荷蘭藝術團體Studio Drift帶來名為「Meadow」、以大自然和花作藝術概念的動態裝置，以及意大利奢華品牌FENDI舉辦的「The Shapes of Water」展覽。

「Nature in Motion」兩組展覽作品均啟發自大自然，其名字亦是策展人希望觀眾可以感受到的訊息：透過表現花朵和流水姿態的藝術品訴說自然之美，把環境與觀眾連結在一起。Studio Drift的設計師Lonneke Gordijn和Ralph Nauta為大家帶來「Meadow」這組十八件的動態裝置，就把一朵朵千嬌百媚的繁花呈現大家眼前，儼如花朵的呼吸，反映出大自然的變化無常。自古以來藝術就有一種天職：表達自然之美，因為這種美正是賢人們所相信，我們靈魂深處所追求之處。而這一朵朵結合自然與科技的繁花，甚至令人思考在這個數碼年代，人們欣賞美的形式與角度已經迴異不同。

至於FENDI的「The Shapes of Water」，則邀得荷蘭設計師Sabine Marcelis操刀，是十座擁有各自設計、以品牌發源地羅馬的噴泉及其經典的象徵為靈感之雕塑。「噴泉」得天獨厚，由古至今都巧妙地與藝術結下不解緣。這組噴泉雕塑則啟發自品牌最經典的象徵，希望展示出自然流水的美態。不得不提的是，為了在這一年可以恣意想像和創造以慶祝「樂玩之年」，LANDMARK特意創造了亞洲零售市場首家的三位虛擬人物，其中「Talita」就與是次「Nature in Motion」聯展互相呼應，充分展現出樂玩態度，全方位去感受「樂玩之年」以及「Nature in Motion」的意義，希望透過創意與交流勾起每人心底裡的玩樂之心。

展覽包括由荷蘭設計師 Sabine Marcelis 設計主理的「The Shapes of Water」噴泉系列合辦，當中「The Shapes of Water」的藝術裝置靈感源於備受讚譽的 FENDI 品牌歷史。

展覽於即日起至4月14日舉行，緊記下載「LANDMARK HONGKONG」手機應用程式，將有獨一無二的專人聲音導航帶大家遊覽「Nature in Motion」展覽。此外，因應展覽元素流水和花作靈感而精心製作的雞尾酒和甜品亦是一大特色。適逢2019年亦是Peekaboo推出十周年，故此FENDI特意推出五款限定版Peekaboo，其中三款更是於LANDMARK全球獨家發售。下載「LANDMARK HONGKONG」手機應用程式後註冊成為BESPOKE雋環新會員，在FENDI消費便可得到BESPOKE雋環雙倍額外獎賞積分，使用程式中的「Style Concierge時尚購物服務」預留商品，更可獲得額外高達9,000獎賞積分！

為慶祝「Nature in Motion」展覽，FENDI推出在置地廣塲全球獨家發售的限量版Peekaboo手袋 ：

置地廣塲的餐飲在展覽期內供應各款精心製作的雞尾酒和甜品：