【置地廣塲】「Nature in Motion」聯展‧互動遊玩大自然與時尚

香港向來不缺藝術,今天各式各樣的藝術早已滲透到我們生活的每部分,各類型的新媒體藝術也開始出現予人眼前,甚至與數碼科技連結。延續三月的濃厚藝術氣息,中環置地廣塲(LANDMARK)迎來名為「Nature in Motion」的聯合展覽,當中包括荷蘭藝術團體Studio Drift帶來名為「Meadow」、以大自然和花作藝術概念的動態裝置,以及意大利奢華品牌FENDI舉辦的「The Shapes of Water」展覽。

「Nature in Motion」兩組展覽作品均啟發自大自然,其名字亦是策展人希望觀眾可以感受到的訊息:透過表現花朵和流水姿態的藝術品訴說自然之美,把環境與觀眾連結在一起。Studio Drift的設計師Lonneke Gordijn和Ralph Nauta為大家帶來「Meadow」這組十八件的動態裝置,就把一朵朵千嬌百媚的繁花呈現大家眼前,儼如花朵的呼吸,反映出大自然的變化無常。自古以來藝術就有一種天職:表達自然之美,因為這種美正是賢人們所相信,我們靈魂深處所追求之處。而這一朵朵結合自然與科技的繁花,甚至令人思考在這個數碼年代,人們欣賞美的形式與角度已經迴異不同。

至於FENDI的「The Shapes of Water」,則邀得荷蘭設計師Sabine Marcelis操刀,是十座擁有各自設計、以品牌發源地羅馬的噴泉及其經典的象徵為靈感之雕塑。「噴泉」得天獨厚,由古至今都巧妙地與藝術結下不解緣。這組噴泉雕塑則啟發自品牌最經典的象徵,希望展示出自然流水的美態。不得不提的是,為了在這一年可以恣意想像和創造以慶祝「樂玩之年」,LANDMARK特意創造了亞洲零售市場首家的三位虛擬人物,其中「Talita」就與是次「Nature in Motion」聯展互相呼應,充分展現出樂玩態度,全方位去感受「樂玩之年」以及「Nature in Motion」的意義,希望透過創意與交流勾起每人心底裡的玩樂之心。