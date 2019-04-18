追蹤這10個人氣IG帳號　緊貼知名珠寶設計師的步伐！

在現在這個新媒體與網路盛行的時代，人人都有一個或是FB帳號，因此這些平台也成為許多珠寶大廠如卡地亞、香奈兒、蕭邦等，重要新品的發布地方，當有最新資訊或是最新珠寶產品，一定都可以在IG上知道。

然而不只這些珠寶大品牌，在IG上也有許多知名珠寶設計師擁有自己專屬的帳號，而因其精美的設計完全不輸這些珠寶大品牌，而擁有大量的忠實粉絲。如果你是珠寶迷，就絕對不能不知道這些珠寶界的網紅。

1. ＠sophiebillebraheltd

來自哥本哈根的珠寶設計師Sophie Bille Brahe，畢業自倫敦皇家藝術學院（London’s Royal Collegeof Arts），所推出的同名珠寶品牌，在全球各大精品店皆有通路，而Bille Brahe的設計，前衛中蘊含優雅詩意。

Bille Brahe的設計，前衛中蘊含優雅詩意。（世界高級品）

2. ＠monicavinader

英國輕奢珠寶品牌Monica Vinader，由兩姐妹Monica Vinader和Gabriela Vinader共同創立，訂位與價位介於高級珠寶和時尚珠寶之間，獨特的設計擁有許多包括凱特王妃、Emma Watson、Olivia Palermo等在內的名人粉絲。

獨特的設計擁有許多包括凱特王妃、Emma Watson、Olivia Palermo等在內的名人粉絲。（世界高級品）

3. @eddieborgo

設計師Eddie Borgo同名品牌於2008年成立，作品線條流暢，流露出濃濃的搖滾風，賦予佩戴者強大的氣場；此外在Borgo的IG帳號上，除了可以看到創作秘辛，還可獲取珠寶穿戴靈感。

此外在Borgo的IG帳號上，除了可以看到創作秘辛，還可獲取珠寶穿戴靈感。（世界高級品）

4. @delfinadelettrez

蜜蜂、眼睛、嘴唇等，設計語彙精彩的Delettrez，家學淵源豐富，為義大利精品Fendi第四代傳人，其母Silvia Venturini Fendi掌舵Fendi的飾品配件部門，Delettrez於2007年成立自己的品牌，以傳統義式工藝為底蘊，兼容當代媒材風格，古今交融的設計令人耳目一新。

以傳統義式工藝為底蘊，兼容當代媒材風格，古今交融的設計令人耳目一新。（世界高級品）

5. @repossi

1986年出生的Gaia Repossi，大學主修繪畫、研究所取得考古學學位，年僅21歲即接任其祖父於1920年創建的Repossi精品王國，Gaia Repossi對當代藝術、雕塑、建築的熱愛，在她的作品中皆可見端倪。

Gaia Repossi對當代藝術、雕塑、建築的熱愛，在她的作品中皆可見端倪。（世界高級品）

6. @nadineghosnjewelry

喜愛搞怪的人，絕對不容錯過Nadine Ghosn的設計，靈感取自生活周遭事物的Ghosn，以一只漢堡戒指造成轟動，製造漢堡該有的食材，包括肉、芝士、蕃茄醬、生菜洋蔥等，戒指一樣也沒少，由各種珍貴寶石搭配，形成一層層獨立的戒指，七合一的組合，可分別佩戴，也可一次全戴更「吸睛」。

由各種珍貴寶石搭配，形成一層層獨立的戒指，七合一的組合，可分別佩戴，也可一次全戴更「吸睛」。（世界高級品）

7. @messikajewelry

鑽石之美，Valérie Messika最懂。因為父親André Messika從事珠寶生意的關係，Valérie從小就沈浸於這閃閃發亮的美麗世界，不過心隨意走，在興趣的指引下，步向與父親不同的道路——珠寶設計；Valérie以豐富的想像力啟動源源不絕的創作力，為女性打造別緻一格的細膩作品。以鑽石起家的Messika，近來融合有色寶石的作品更趨多元，同樣令人驚艷。

鑽石之美，Valérie Messika最懂。（世界高級品）

8. @annoushkajewellery

Annoushka與Links of London系出同源，皆為設計師Annoushka Ducas創立的品牌，但後者已於2006年出售給希臘精品集團Folli Follie，但無法忘情於珠寶，因此Ducas在2009年再度成立Annoushka，「可佩戴性」是Ducas設計作品最大的訴求，她喜歡設計出自己也愛戴的作品，更希望她的作品在每個女人身上都能創造獨一無二的故事。

「可佩戴性」是Ducas設計作品最大的訴求。（世界高級品）

9. @leivankash

珠寶設計師Leila Kashanipour成立於2011年的品牌，故鄉波斯是Kashanipour靈感來源，作品中蘊含瑰麗的伊朗風采，風格獨樹一幟。

作品中蘊含瑰麗的伊朗風采，風格獨樹一幟。（世界高級品）

10. @missomalondon

Missoma為英國輕奢珠寶品牌，創作理念為設計出易於每日穿搭配戴的飾品，其創辦人兼創意總監Marisa Hordern自五歲，即有搜集寶石的習慣，直至今日仍常旅行印度等地，找尋寶石，從中啟發創作靈感。

其創辦人兼創意總監Marisa Hordern自五歲，即有搜集寶石的習慣。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：珠寶界的網紅 珠寶迷不能不追的十大設計師Instagram帳號】