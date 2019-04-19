【勞力士小知識】藍色Parachrom游絲穩定性更強？更高走時準度？

ROLEX勞力士的厲害之處在於他們很多東西都是靠自己研發、自己製作；大至錶殼零件，小至機芯零件都可以自給自足，其中你可能對他們家某些機芯採用的藍色游絲感到印象深刻，沒錯，這種藍游絲稱為Parachrom游絲，它正是品牌自己生產的得意之作，至於Parachrom游絲有什麼不一樣的地方呢？

傳統游絲的利與弊

傳統製錶業使用的游絲適用鐵、鎳、鈷、和鉻組成的一種鐵磁合金來製作游絲，這個合金的優點在於不容易因為溫度變化導致熱脹冷縮，使得腕錶的走時水準可以維持在一定高度，然而不可否認的是，這種鐵磁合金在抗磁與耐震性等表現卻還有相當大的進步空間，就是因為這個先天缺陷讓勞力士興起了自己研發製作游絲的念頭。

Parachrom游絲的成分與製作過程

勞力士於是在2000年Cosmograph Daytona所搭載的4130機芯上，率先採用了自行研發的Parachrom游絲。這種游絲的成分為鈮（niobium）、鋯（zirconium）與氧合金，製造時須先把鈮和鋯放進一個「電子轟擊爐」——在真空狀態下以2400℃的高溫讓兩者融合，過程中或摻入特定比例的氧，由此形成製作游絲的合金。最初成形的合金是一條金屬棒，勞力士會先加工形成金屬線，然後壓平成為金屬帶（厚度差不能超過0.2微米），接著金屬帶還會被切成以20厘米為單位的小段，緊接著再放入真空高溫環境下定型成游絲的圓弧狀，製作成形的Parachrom游絲規格為長20厘米、寬150微米、高50微米，如果這個數據很難想像的話，簡單來說，它比我們的髮絲更細！

（世界高級品提供）

Parachrom游絲的優點

Parachrom游絲比起傳統鐵磁合金的優勢在於它除了同樣不易受到溫差影響，由於組成成分的關係，抗磁效果獲得顯著提升，而抗震能力的強化更是明顯，經過實驗證實，Parachrom游絲的抗震力可以比傳統材質高上10被之多，如此一來擒縱系統更是有恃無恐，對於優化手錶走時精準度很有幫助。

2005年以後才開始蛻變為藍游絲

不過要注意的是，Parachrom游絲並非一開始就被設計成藍色，而是勞力士自從研發出此種游絲後，還是不斷在調整它的功用與配方。到了2005年的時候，品牌啟用了新的表面處理技術，一方面讓游絲表面形成獨特的藍色，同時也能提升游絲運作的穩定性，可以算是一石二鳥的優化策略。目前Parachrom游絲早已經從Daytona系列擴及勞力士的其他系列中，例如品牌比較晚近推出的32系機芯也是採用Parachrom游絲，可見它的主流地位，因此看到藍色游絲也總能讓人聯想起勞力士自製機芯的高走時準度。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：ROLEX為何有些機芯游絲是藍色的】

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