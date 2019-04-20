德國廚電品牌Gaggenau「400系列」　夢幻設計展現簡潔家居美學！

什麼是好的設計？好的設計來自創作者對作品的堅持與執著，才能成就不受時間影響的跨世代經典，無論是建築空間、廚電產品還是頂級料理，完美理應如此。走過三個世紀、名列「德國奢侈品排行榜」第六名的夢幻廚電品牌Gaggenau，不僅以其頂級品質與時尚造型著稱，更因為它與高科技的完美結合、人性化操作的特色，征服全世界菁英消費者的心。日前特別邀請大中華區品牌大使江振誠，與4次榮獲德國iF大獎的傑出設計師楊煥生、2018年獲Gaggenau全球侍酒師大賽大中華區總決賽冠軍盧楷文，共同探索創作哲學的本質，分享他們的觀點、體悟與經驗。

楊煥生設計新作「雍恬」開放式廚房搭配德國Gaggenau的400系列烤箱、蒸烤箱、暖盤機，與天然石材紋路融合於空間之中。Gaggenau邀請侍酒師盧楷文、設計師楊煥生、名廚暨品牌大使江振誠跨界對談「創作」的本質。

「料理，是創造極致的美食體驗，因此每個小細節都至關重要。」江振誠一路以來的初心就是「做更好的料理」，以鹽（salt）、質 （texture）、憶（memory）、純粹（pure）、風土（terroir）、南法 （south）、工藝（artisan）及獨特（unique）等八個創意元素所構成的「八角哲學」，不僅讓他創作出一道又一道不凡菜式，也成就了他的輝煌料理人生。如今他從新加坡搬回台灣，將重心放在「食育」計劃，藉著寶貴的經驗傳承，協助養成下一代優秀的華人料理人才。

楊煥生設計新作「雍恬」開放式廚房搭配德國Gaggenau的400系列烤箱、蒸烤箱、暖盤機，與天然石材紋路融合於空間之中。（世界高級品）

而組合豐富多元的「蒲公英哲學」，則見證楊煥生的解構結構主義，當「建築」、「紋理」、「記憶」、「軌跡」、 「陳設」、「藝術」、「空間」、「感官」、「工藝」與「學習」十項元素組合在一起時，可共同建構出最完美的設計空間，但當拆解開來各自檢視時，又具有獨立的生命力。

Gaggenau的廚電設計完全體現了對細節的執著與用心，都是針對使用者真實需求而精心打造。2007年推出的明星產品「400 系列冰箱」，包含冷凍櫃、冷藏冰箱、酒櫃等產品，幾乎融為一體的整片不鏽鋼家電櫃牆，展現沉穩大器的家居美學，內部全不鏽鋼內壁與鋁合金邊框，輔以暖白色LED燈組，更加凸顯簡約內斂的內裝。電子式按壓開關門設計，開啟冰箱自如輕鬆。外部取冰與飲水機也能預測使用者的需求，靈敏的傳感器在靠近時會自動啟動照明。2018還獲iF產品設計金牌獎，台灣預計於2019年9月上市，建議售價43萬的610mm酒櫃，現在訂貨正是時機。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：設計創造極致生活 國際名廚江振誠、 iF 大獎設計師楊煥生聚焦德國廚電Gaggenau美學】