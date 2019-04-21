【Mercedes-Benz CLS350】讓藝術家說話　以汽車展現工藝美學

工業為人類帶來了速度、效率、財富，卻剝奪了生活的多樣性，在從前，使用的器具都是手工製做的，不可能會一模一樣，但當工廠生產之後、經過模具製作之下，你我他使用一模一樣的事物，這並不致於讓所有人的生活過得一模一樣，但終究會減弱創造力。

汽車是大量生產卻又繽紛多元的移動器具，每一道線條背後都隱藏着一大堆的計算公式、測試數據、成本試算⋯⋯精準的德國人創造出精準的德國汽車，但也因為精準少去一份雅致與浪漫。直到2004年，MERCEDES-BENZ推出一款造型突耀的四門轎跑CLS，許多人確信，這就是MERCEDES-BENZ近代設計史上最值得標記的一頁，從遠方望去，CLS就像是一款雙門跑車，自B柱之後滑落的線條優雅極了，一道縱貫側面的深刻肩線更讓人流連忘返。

賓士CLS350質感更上層樓，表現輕鬆愜意的移動能力（世界高級品）

四門轎跑 從CLS展開

骨子裏，CLS採用的是E-Class的基礎，是不折不扣的四門房車，如此融合實用與美學的設計概念完全擺脫既有的MERCEDES-BENZ設計框架，甚至跳脫德國豪華汽車的範疇。第二代CLS於2010年問世，華麗對稱的設計元素更晶亮璀璨，這裡說的晶亮璀璨其來有自，第二代CLS是當年首度搭載全LED頭燈的量產汽車，更在2014年採用多光束智慧型LED頭燈科技！

眼前的第三代CLS為我們帶來甚麼啟發？除了延續四門轎跑格局，設計方向出現重大轉變，原有的滿格華麗搖身成為簡約洗練。CLS被賦予前傾車頭、拱形腰線，出色的Cd 0.27風阻係數更是空氣力學的最佳佐證。許多人對於CLS的轉變感到驚奇，特別是一路熱愛CLS的車迷們。面對新世代MERCEDES-BENZ的造型設計，許多人總以「設計語彙」、「家族面貌」等字語帶過，卻沒深入想過原因，我個人認為MERCEDES-BENZ設計師正在一步步施行既定計畫，綜觀近10年的設計走向，MERCEDES-BENZ首先導入年輕化路線，再從W222 S-Class開始全面實施華麗風格，2018年上市的新車（如A-Class、CLS）則變得流暢簡約。一路看來，讓人聯想起人生，隨着生活感觸與歷練，一個人的想法與思路會變得更純熟。

以簡約駕馭美麗

Edition 1是MERCEDS-BENZ為全新車款上市時發行的限量版本，首批限定的概念。這次試駕的全新第三代CLS350當然也擁有Edition 1特權，相較於以往，CLS350 Edition 1顯得簡單且低調一些，前翼、中控台一一鑲上Edition 1徽飾，就連腳踏墊也不錯過這個彰顯身份的機會。

車室採用AMG Line內裝套件，珍珠黑Nappa真皮四處可見，中控台與車門扶手施以霧面黑色岑木飾板，細緻質感不在話下，對我來說，最讓人愛不釋手的橋段莫過於銅色縫線，精準分佈於座椅、儀表板、腳踏墊等，雖然是小小的細節，卻足以造成畫龍點睛的效果。科技配備方面，正前方兩張12.3吋數位螢幕勾勒豪華數位氛圍，中央鞍座則是COMAND Online多媒體系統、觸控手寫板，還有LINGUATRONIC聲控功能，你可以運用旋鈕、按鍵、觸控、聲控等方式與CLS進行溝通，也可以迅速操作MB 3D中文衛星導航，至於智慧型手機串聯，Apple CarPlay與Android Auto皆已內建，比方便還要方便。

至於安全防護，CLS搭載4.5 代Intelligent Drive智慧駕駛輔助系統、自動停車、360 度環景攝影、盲點輔助／離車警示、PRE-SAFE®主動防撞輔助、智慧型煞車。還有更多更多便利舒適配備，如引擎啟動／車門啟閉Keyless功能、雙區恆溫空調、64色環景內裝照明、COMAND Online、中文衛星導航等都是標準配備。

相信後座空間是準備入手CLS車主們十分關切的重點，試駕過前兩代CLS，我不敢說後座空間寬敞，但可以確定MERCEDES-BENZ團隊做出多方修整，像是前座椅背內凹、後座座墊加深等增進空間的措施。全新的CLS同樣沒有錯過上述小細節，我可以清楚感受車室空間的長足進步，但原因絕對不是彌補工程。採用MRA模組化平台的第三代CLS本身擁有修長軸距，內部空間本錢更足，即使是體型高大的乘客也不至於捉襟見肘。邀請四人同行也可以舒適無礙，這是無庸置疑的。

性能與節能不再是魚與熊掌

引進國內的CLS分為350與53兩種車型，兩位都配置了EQ Boost輕型複合動力系統，是的，都是蘊藏高效科技的大內高手。很多人將EQ Boost視為一種輕型油電混合系統，嚴格來說，兩者仍有區別。從廣義來看，內燃機與電系原本就是相互運作的。至於油電混合則是讓電系成為動力系統的一部分，除了電動馬達，更需要加入功能更強大的發電與蓄電系統。EQ Boost輕型複合動力系統是以簡馭繁的設計，能讓電系成為動力系統的一份子，整體機構卻不複雜。以CLS 350來說，內燃機是2.0升四缸渦輪增壓汽油引擎，再加上一套BSG驅動式啟動馬達。這具引擎輸出動力為299hp最大馬力以及40.8kg．m最大扭力，BSG驅動式啟動馬達可以再加入14hp動力。至於CLS 53 4Matic+使用一具3.0升直六雙渦輪增壓汽油引擎，採用的EQ Boost科技為ISG整合式啟動馬達還有電子渦輪增壓。這具直六渦輪引擎出力435hp/53kg．m，EQ Boost技術再補上22hp。

試駕時，我可以明顯察覺EQ Boost讓CLS350移動過程更愜意，引擎的運轉質感更上層樓，高轉速攀升毫不拖泥帶水，卻又沒有高輸出引擎的聲嘶力竭。CLS350出力更好、更舒適、更省油、免插電回充，以上特質在實際上路使用時將一一浮現。

回歸到駕馭層面，CLS350擁有雙門跑車的低重心優勢，懸吊調校卻不至於過度硬朗，除了較為積極的後懸吊阻尼設定，整體舒適性並不會輸給四門房車E-Class。差點忘了，EQ Boost擁有一項滑行熄火功能，造高速巡航時可以純粹靠電力推行，此時不消耗燃油，性能與節能在此合為一體，如此良駒，真是難。

MERCEDES-BENZ CLS350主要諸元資料 引擎型式：L4渦輪汽油引擎 排氣量：1991c.c. 最大馬力：299/5800～6100rpm（+14hp） 最大扭力：40.8kg．m/3000～4000rpm 變速箱型式：9ST 制動系統：前後碟煞 車身尺寸：4988x1890x1429mm 軸距：2939mm 車重：1775kg 輪胎尺寸：前245／35R20 後275／30R20（選配） 0～100km/h：6.0秒 極速：250km/h（電子限速）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：賓士的洗練之路 Mercedes-Benz CLS350 噓 讓藝術家說說話】