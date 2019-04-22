「龍門石窟案」後瓊肯三世再拍賣珍藏　唐朝大理石菩薩矜貴逼真

自從拍賣界「龍門石窟佛首案」後，瓊肯三世（Stephen Junkunc III，1978年卒）成為了收藏界無人不識的名字。今季紐約，這位「汝窯主人」再有珍藏在蘇富比拍賣，悉數為高古中國藝術，橫跨新石器時代至唐宋之朝。

去年九月，瓊肯三世舊藏的「唐代 灰石雕佛首像」在蘇富比上拍，估價US$200萬 - 300萬（HK$1,570萬 - HK$2,355萬；NT$6,160萬 - 9,240萬），成為紐約秋拍焦點所在。惟後來懷疑為龍門石窟失竊文物，最終撤拍，成為一時熱話。介紹這號人物以前，先借一件事側面說明他的收藏份量和眼光。宋朝五大名窯，汝窯為首，全球公認的不過百件，且絕大部份珍藏於故宮等頂級博物館。三世就擁有過其中兩件。其中一件，於1992年上拍，近US$160萬天價成交，由收藏大家區百齡投得，當時震撼整個藝術界。

瓊肯三世在匈牙利首都布達佩斯出世，少時隨父親瓊肯二世移民到芝加哥。二世於1918年建立通用機械製造公司，生產燃油噴頭，二戰時轉為製造飛機零件。三世當時身任公司負責人，閒餘時研究藝術文化，愛上中國古玩。三世後來成為非常重要的收藏家，和他打交道的古董商皆是行內「大腕」。

今季的三世專場中，以唐朝大理石菩薩像來源最為矜貴，唐朝之物，94cm高，早在1915年就成為克利夫蘭藝術博物館之藏。是次上拍，估價US$60萬 - 80萬（HK$470萬 - 625萬；NT$1,800萬 - 2,400萬）。以下是館方當年對此像讚美之翻譯：

菩薩乃慈悲憐憫，普渡眾生之化身，今此像栩栩立於眼前，便可一窺遙遠異國宗教之精髓。左臂雖殘，然面部線條之飽滿，眉目刻畫之柔美，霧鬢風鬟，衣裙華貴，著實美哉！

由隋入唐，佛像風格更趨寫實，此像正好體現兩朝審美之轉變。唐初宮廷尚佛，大興佛寺，鼓勵僧人西行取經。武則天更御令開鑿石窟，於龍門奉先寺造大盧舍那像龕，借佛教之力鞏固皇權。此時佛教造像已見唐代新風，如本像所見，樣貌更近人形，身軀微側，體態自然，衣褶垂墜飄逸，靈動逼真。

唐 大理石雕菩薩立像 拍品編號：120 高度：94cm 來源：Ralph King (1855-1926) 收藏；克利夫蘭藝術博物館，自1915年起；William H. Wolff，紐約，約1965年；史蒂芬•瓊肯三世（1978年逝）收藏 估價：US$600,000 - 800,000

以下再略談幾件有趣的同場拍品。這個玉卮，看上去與我們今日用的水杯很像吧。事實也相去不遠，卮（音知）是古代盛酒器，常與盤、耳杯等同置案上，組成日常的飲食器皿。

宋至明 玉雕龍鳳紋卮 拍品編號：136 高度：8.7cm 來源：Fritz Low-Beer & Co.，紐約，1950年4月6日；史蒂芬•瓊肯三世（1978年逝）收藏 估價：US$400,000 - 600,000

由於蟾蜍需要冬眠，在古人眼中似是懂得死後重生，故自古以來就帶瑞意。大家當然很清楚，蟾蜍在中華文化裡頭，也有「吐寶發財，財源廣進」的象徵。據圖錄所說，此玉蟾製於「六朝」，究竟是指何時呢？何謂六朝，有多種說法，普遍認為：在魏晉南北朝期間，建都於建康（今南京）的六個朝代，即孫吳、東晉、劉宋、南齊、南梁、陳朝（後四者屬於南朝）。此六朝不易記下，各位如不怕像小編般粗疏一點，視之為魏晉南北朝也不遠矣。

慕古懷舊，並非特定時代專利。今日的文藝青年懷舊滿清康、雍、乾三爺孫慕古，再早幾百年的古人亦同有此心。這個玉卮，三獸首足，雕古式龍鳳紋，實乃襲漢代遺制而製也。這件黃玉瑞蟾，後腿蹲跪，雙手交扣胸前，神態可掬，配合4.7cm的玲瓏尺寸，適合上手把玩，相當討喜。工匠遷就玉石皮殼、色紋去雕刻此瑞蟾的身體部份，亦足見巧心。

六朝 黃玉瑞蟾 拍品編號：106 高度：4.7cm 來源：史蒂芬•瓊肯三世（1978年逝）收藏 估價：US$200,000 - 300,000

同場還有一件六朝器物 - 12.7cm長的走龍（非品種名，是按其走路模樣而稱走龍），銅製鎏金，造型簡潔，身形修長舒展，張口似笑，活力四射。此走龍儘管不似傳統般威武肅穆，卻予人行雲流水、自由自在之感。或許這更接近龍「飛舞在天，無拘無束」的天性，也說不定。

六朝 銅鎏金龍｜US$10萬 - 15萬（TheValue）

六朝 銅鎏金龍 拍品編號：116 高度：4.7cm 來源：通運公司，紐約，1946年2月15日；史蒂芬•瓊肯三世（1978年逝）收藏 估價：US$100,000 - 150,000

最後小編選了一件估價便宜（US$6,000 - 8,000），但個人相當喜歡之物——唐三彩雙龍耳瓶。雙龍耳瓶，又稱雙龍尊。器形源自希臘雙耳瓶，相信於盛唐時從西方傳入中土，加入龍頭裝飾，從器身肩上而起，頭咬瓶口，似飲其中所盛之液，成為中華文化裡頭的這種雙龍尊。雙龍尊器形優雅之餘，又帶威勢。三彩釉色下，更令人聯想到大唐盛世獨有的異國氛圍。又千年之後，大清皇帝仿唐之雅致，以單色釉工藝令雙龍尊以新面目再現人世，這又是另一個故事。

唐 三彩雙龍耳瓶 拍品編號：123 高度：33cm 來源：Warren E. Cox & Associates，紐約，1959年12月7日；史蒂芬•瓊肯三世（1978年逝）收藏 估價：US$6,000 - 8,000

瓊肯三世後來成為非常重要的收藏家

拍賣行：紐約蘇富比 專場：瓊肯 - 中國高古藝術 拍品數目：44 預展時間： 2019/3/14 - 15｜10am - 5pm 2019/3/16 - 17｜10am - 6pm 2019/3/18｜10am - 5pm 拍賣時間：2019/3/19｜10am

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：「龍門石窟佛首案」主角 瓊肯三世高古珍藏再現紐約】