【JAEGER-LECOULTRE】積家2019年S.I.H.H.新品　技術極限的新探索

積家在今年的日內瓦高級鐘錶展中，除了推出首次搭載鐘樂報時三問功能的球型陀飛輪腕錶之外，還運用全新的扭索飾紋藍色琺瑯面盤，以及華麗的爪鑲工法增添腕錶的工藝價值。

Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel。直徑43mm 18K白金錶殼／時間指示、球體陀飛輪、萬年曆與西敏寺鐘聲三問報時／184手動上鍊機芯，動力儲存52小時／防水30米／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／限量18隻（iWatcHome城邦國際名表）

全新大複雜錶款

相較於積家JAEGER-LECOULTRE上次推出全新的Hybris Mechanica錶款，已經相隔三年之久；在2019年，積家不僅推出新款Hybris Mechanica腕錶，同時重回大複雜功能領域。這款Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel 超卓傳統大師系列球型陀飛輪西敏寺萬年曆錶款，更是首款結合球型陀飛輪、鐘樂報時三問以及萬年曆功能的全新複雜錶款。

纖薄的錶殼。雖然本款腕錶的功能極其複雜，但是廠方特別將球型陀飛輪袖珍化，結合布局得宜的三問與萬年曆零件，讓機芯厚度縮減至8.90mm，錶殼厚度為14mm，是歷年來積家球型陀飛輪最輕薄的紀錄。（iWatcHome城邦國際名表）

這不僅是積家第一次將三問報時功能結合於球型陀飛輪之上，同時廠方還針對每一項複雜功能進行升級。其中，身為品牌推出的第五款球型陀飛輪腕錶，廠方特別將球體陀飛輪袖珍化，讓184機芯厚度縮減至8.90mm，也是歷來積家球型陀飛輪最輕薄的厚度，而且還包含了報時與萬年曆功能等零件。

透過機芯內的一分鐘恆定動力裝置，結合陀飛輪內的球形游絲，不僅可提供穩定的動能釋放與精確的走時，也能讓分針精確的跳動，提升三問報時的精準度。此外，本款腕錶採用模擬西敏寺鐘聲的三問報時功能，也就是利用四音簧與四音錘的設計，重現倫敦大笨鐘的鐘樂報時。而積家獨有的專利Trebuchet天秤錘，可提供強而有力的敲擊力量，結合特殊方型音簧，讓音錘擁有最大的接觸面積，提高報時的音量。

184手上鍊機芯。身為品牌推出的第五款球型陀飛輪腕錶，本枚機芯還具有鐘樂三問報時與萬年曆功能，因此零件總數高達1050枚，紅寶石軸承數更達到137顆，從圖片中我們可以窺見，三問報時零件主要位於發條盒上方。（iWatcHome城邦國際名表）

錶款也採用靜音時距縮減系統，在不報刻的狀態下，也無須久等報分的敲擊聲響，可形成連續的報時狀態。左右對稱的半鏤空機芯設計，可以看見兩側的音簧與音錘，而12點鐘位置還有4位數的西元年份，搭配面盤左右兩側的星期與月份指示窗，以及中央的日期指針，以大複雜功能錶款來說，本款腕錶亦達成最佳的視覺化效果。此次，積家推出採用藍色琺瑯與銀白色兩款式，前者限量18隻。

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