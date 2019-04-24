【葡萄酒】Old Vine就一定係寶？打破「老藤」價錢必貴迷思！

老藤 (old vine)，即」上了年紀」的葡萄藤，酒標上面一般標示「Old Vine」／「Vieilles Vignes（法）」／「Alte Reben（德）」。首先問自己一個問題，你的購買慾是否會因為「老藤」而提升？可能大部份人的答案都是肯定的。實不相瞞，我也會，我尤其欣賞某些老藤葡萄酒那種獨特的濃郁、複雜的香氣。其實不單是消費者，很多釀酒師都相當推崇老藤。

老藤 (OLD VINE)有多老？

這個問題並沒有標準答案。因為根本沒有法例明文規定老藤的定義。也就是說，在酒標上標示「Old Vine」無須承擔任何法律責任。話雖如此，一般沒有一定的歲數，產商都不會貿然標示老藤。世界上現存還在結果的最老葡萄藤來自斯洛文尼亞，同時也是健力士世界紀錄保持者，已經超過四百歲。不同的葡萄品種都會有自己的年齡界點，有的特別耐老。一般來說，平均超過四、五十歲就可以稱之為老藤。

不同的葡萄品種都會有自己的年齡界點，有的特別耐老。（Gettyimages／視覺中國）

葡萄藤真的越老越好？

葡萄藤通常在種植後的頭兩年集中精力於本身的成長，到了第三年才會開始結果。3～7 歲是葡萄藤適應環境的時間，這個時候葡萄藤很「瘦」，可以儲存的糖類物質亦都比較少。但果實和葉的比例平衡，可以充分接觸陽光，所以雖然很年輕，也可以結出好的葡萄。

7～20 歲，葡萄藤正值壯年，根部系統進一步發展，血氣方剛，是產量最高的時間。 20～50 歲，葡萄藤產量開始下降，所以很多酒莊在葡萄藤達 2、30 歲的時候就會重新嫁接種植。

看來有一點可以肯定，葡萄藤越老，產量越少。本來糖類物質要分給五串葡萄，現在分兩串就可以了，糖份自然更加集中，香氣也會更濃郁。

有人當老藤是寶，也有人認為只是噱頭。其實這只是不同口味的選擇。葡萄酒的世界有很多灰色地帶，無分對錯。不過，能夠孕育出老藤的葡萄酒，至少應該是一塊寶地。起碼這裏有合適的風土，有充足的水，充足的養份，沒有病蟲害，沒有霉菌，也沒有天災人禍。老藤的確已經成為一種 marketing 手法，很多生產商都會以老藤作為賣點。這也無可厚非，市面上這麼多葡萄酒，要突圍而出，總要找出一兩個突破點。

老藤的確已經成為一種 marketing 手法，很多生產商都會以老藤作為賣點。（VCG）

價錢始終由供求關係決定，有的葡萄園可能只有小小的一塊地種老藤葡萄。但喜歡老藤的人並不少，所以有些 Barossa Valley 的老藤 Shiraz 可以賣三千多元。歐洲真正很老的葡萄藤不多，因為 19 世紀末 20 世紀初，歐洲幾乎所有葡萄園都被一種專門吃根部的蚜蟲 (phylloxera) 摧毀，全部葡萄藤要重新種植。所以就算是老藤，也不會真的十分老。但美國不同，尤其是一款本土品種 Zinfandel，很多是 gold rush 時期就種下，現在隨時都能找到很多老藤，所以就算是老藤，價錢卻相對實惠很多。

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