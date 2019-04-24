【葡萄酒】Old Vine就一定係寶？打破「老藤」價錢必貴迷思！

形而
撰文：
最後更新日期：

老藤 (old vine)，即」上了年紀」的葡萄藤，酒標上面一般標示「Old Vine」／「Vieilles Vignes（法）」／「Alte Reben（德）」。首先問自己一個問題，你的購買慾是否會因為「老藤」而提升？可能大部份人的答案都是肯定的。實不相瞞，我也會，我尤其欣賞某些老藤葡萄酒那種獨特的濃郁、複雜的香氣。其實不單是消費者，很多釀酒師都相當推崇老藤。

老藤 (OLD VINE)有多老？

這個問題並沒有標準答案。因為根本沒有法例明文規定老藤的定義。也就是說，在酒標上標示「Old Vine」無須承擔任何法律責任。話雖如此，一般沒有一定的歲數，產商都不會貿然標示老藤。世界上現存還在結果的最老葡萄藤來自斯洛文尼亞，同時也是健力士世界紀錄保持者，已經超過四百歲。不同的葡萄品種都會有自己的年齡界點，有的特別耐老。一般來說，平均超過四、五十歲就可以稱之為老藤。

不同的葡萄品種都會有自己的年齡界點，有的特別耐老。（Gettyimages／視覺中國）

葡萄藤真的越老越好？

葡萄藤通常在種植後的頭兩年集中精力於本身的成長，到了第三年才會開始結果。3～7 歲是葡萄藤適應環境的時間，這個時候葡萄藤很「瘦」，可以儲存的糖類物質亦都比較少。但果實和葉的比例平衡，可以充分接觸陽光，所以雖然很年輕，也可以結出好的葡萄。

7～20 歲，葡萄藤正值壯年，根部系統進一步發展，血氣方剛，是產量最高的時間。

20～50 歲，葡萄藤產量開始下降，所以很多酒莊在葡萄藤達 2、30 歲的時候就會重新嫁接種植。

看來有一點可以肯定，葡萄藤越老，產量越少。本來糖類物質要分給五串葡萄，現在分兩串就可以了，糖份自然更加集中，香氣也會更濃郁。

有人當老藤是寶，也有人認為只是噱頭。其實這只是不同口味的選擇。葡萄酒的世界有很多灰色地帶，無分對錯。不過，能夠孕育出老藤的葡萄酒，至少應該是一塊寶地。起碼這裏有合適的風土，有充足的水，充足的養份，沒有病蟲害，沒有霉菌，也沒有天災人禍。老藤的確已經成為一種 marketing 手法，很多生產商都會以老藤作為賣點。這也無可厚非，市面上這麼多葡萄酒，要突圍而出，總要找出一兩個突破點。

老藤的確已經成為一種 marketing 手法，很多生產商都會以老藤作為賣點。（VCG）

價錢始終由供求關係決定，有的葡萄園可能只有小小的一塊地種老藤葡萄。但喜歡老藤的人並不少，所以有些 Barossa Valley 的老藤 Shiraz 可以賣三千多元。歐洲真正很老的葡萄藤不多，因為 19 世紀末 20 世紀初，歐洲幾乎所有葡萄園都被一種專門吃根部的蚜蟲 (phylloxera) 摧毀，全部葡萄藤要重新種植。所以就算是老藤，也不會真的十分老。但美國不同，尤其是一款本土品種 Zinfandel，很多是 gold rush 時期就種下，現在隨時都能找到很多老藤，所以就算是老藤，價錢卻相對實惠很多。

【本文獲「VinOnly」授權轉載。】

「Italy April意大利品酒音樂文化節」 專享品嚐「神級水滴系列」
葡萄酒未必越陳越香　美酒放太耐可能會變陳醋！
Rémy Martin XO Pairing 大使親臨解釋最新烈酒趨勢
【紅酒入門】「年份」意義拆解　非品質唯一標準純看個人口味
【品酒】葡萄酒同蔬果可以完美配搭？6對常見組合公開
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。