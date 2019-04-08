《登堂》×The Singleton of Glen Ord 打造蘇格蘭威士忌之旅

Pairing向來可以把美酒佳餚提升層次，最重要的是了解每款酒的特質與美食如何配搭。在亞洲，我們習以為常地用酒去配襯食物；可是在西方，人們則認為食物才是用來配美酒的，當中的原因在於，食材講求新鮮、時令，而且口味可調整，可是釀一支酒動軋十年數年，而且每支酒口感風格雖不一卻不變。今回為大家介紹的，是今個4月在《登堂》推出的「蘇格蘭威士忌之旅」試酒會及晚宴。

為配合是次活動，《登堂》內的酒吧將進駐威士忌大使，邀請The Singleton of Glen Ord的品牌大使擔任主講嘉賓，教授如何品評蘇格蘭單一麥芽威士忌，可以品嚐到的佳釀包括Talisker 18年、The Singleton 18年及Caol Ila Distillers Edition等，並提供手削圓冰和特色水晶酒杯，細嚐味覺和視覺的雙重享受。

法國生蠔 ‧ 魚子醬 ‧ 柚子皮汁 為了是次的威士忌晚宴，集團行政總廚陳森鴻師傅特意設計四道菜式，突顯春季食材之美，並與品酒師團隊合作研究配搭得宜的蘇格蘭單一純麥芽威士忌。首道菜為時令法國生蠔配以淡淡泥煤味的Talisker 18，可以品嚐到來自艾雷島的濃厚海洋風味。至於有著迷人花香的The Singleton 15年，則配以香煎鵝肝，酒體可以襯托得起鵝肝的郁香，而The Singleton 18年亦配上海膽意大利幼麵，前者有著濃厚拖肥糖口感，後者為匠心獨運製作的自家製意大利麵，Creamy厚實的口感與濃郁的海膽互相映襯。

主菜方面，揀選帶有輕盈煙燻味的Caol Ila Distillers Edition加上以該款威士忌特別調製的燒汁，分別配搭以炭烤方式烹調的澳洲西冷牛扒或羊架，煙燻的口感與炭燒風味特別合襯。最後的甜品就有焦糖雪糕以及Glenmorangie Lasanta，平日的雪糕大多會配上甜酒，但Lasanta的甜香與辛香則剛好中和了焦糖雪糕，以甘甜餘韻作結，即使怕甜的朋友也不妨一試。