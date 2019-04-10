【咖啡藝術】280港元歎「音樂珈琲」　糅合咖啡與感官的慢活享受

假如二百元一杯咖啡曾令你嘩然，這次談的，既非牙買加No.1藍山咖啡（Blue Mountain），又不是印尼麝香貓咖啡（Kopi Luwak），卻需課金280元，憑的又是什麼？

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音樂珈琲，什麼來的？

周六晚上，油麻地砵蘭街有家art pub room68，辦了第一場「音樂珈琲 油麻地的聲音」，每場30分鐘，只招待兩位嚐啡人，沒有live music，亦只不過飲一杯咖啡，每位盛惠280元。

去年9月作者曾報道中環PMQ元創方舉行的咖啡市集Coffee Agenda，現場居然有攤位手沖Ninety Plus Panama Gesha BNP#227，每杯200元，令人對港人逛市集的消費力嘆為觀止（二百元一杯咖啡，是偽文化，還是真品味？）。話說回來，這款咖啡豆倒是大有來頭，不但在2017年創了拍賣成交價世界記錄，亦是2017年世界沖煮大賽（World Brewers Cup）的冠軍豆。

究竟，這杯《油麻地的聲音》音樂珈琲又用上什麼豆？原來，分別有四種咖啡產地（巴拿馬藝伎、哥倫比亞、埃塞俄比亞耶加雪夫及蒲隆地），另加三款茶葉（大吉嶺、木及pennyroyal唇萼薄荷）。

創作這杯音樂珈琲的，亦是當日在咖啡市集帶來200元一杯Ninety Plus Panama Gesha BNP#227 的麥浩生（Michael）。他在西貢大街的小巷開的米珈琲（BEI Coffee），沒有拉花，沒有latte、cappuccino，也沒有waffle、意粉，獨沽一味手沖，而且直接向日本供應商取豆，自己炒豆，主打極深煎烘焙，與市場主流背道而馳。店內規矩多多，網上負評如潮湧，但2013年開業，至今尚未結業。

這次他是獲room68咖啡師Alex Lai邀請，創作三場的「音樂珈琲 油麻地的聲音」。第一場已舉行，當晚8個名額，全滿。此前，Michael也曾以日本電影 《風林火山》、李香蘭為主題，創作過「音樂珈琲」。

在飲和聽「音樂珈琲」的過程，Michael邀請賓客在畫冊上隨意繪畫聯想的影像。（作者提供）

飲咖啡不是為提神

究竟，這「音樂珈琲」是什麼一回事？咖啡店也會播音樂，就算出到牙買加No.1藍山咖啡，也未必敢收280元；就算敢收，也未必能兩小時售出8杯。

所以，首先要相信咖啡與感官的關係，那是這杯「音樂珈琲」的關鍵。

Michael說，《油麻地的聲音》已是他第十個作品。事緣，年前有位熟客因為朋友生日，想邀請他到米珈琲飲啡，還希望讓朋友一邊聽最喜歡的音樂一邊飲。Michael 驀地想到，不如按那段音樂的節奏和色彩，度身併配一杯咖啡給這位客人，那就是他的「第一次」。

他曾在訪問這樣談「咖啡的藝術」：「Coffee art不只是視覺的畫布，『拉花拉得靚，那位是 latte artist，不代表那杯咖啡是好飲的。』」他的想法是，如果拉花 latte art是coffee art ，那是視覺的美術，「那麼coffee art 又能否提昇至深一層次的藝術，融入不同的元素，包括影像、音樂之類？」

所以，他從「音樂珈琲」得到啓發，進而創作了「心情珈琲」（mood coffee）。

過程是他先跟客人聊天，感應其心情起伏，然後即時以不同的咖啡豆，併配出一杯咖啡，同時選一段約8分鐘的音樂，讓客人邊飲啡邊聽音樂，而咖啡的味道會隨着音樂的色彩、節奏而轉變。

重點是飲完這杯「心情珈琲」，會感到舒服，因為Michael認為，飲咖啡不是為提神，而是為放鬆。

這杯咖啡用上四種咖啡產地的啡豆，另加三款茶葉。（作者提供）

一次體驗五感的旅程

「心情珈琲」跟「音樂珈琲」的分別，在於前者的音樂，是Michael按所感應的客人心情而選的，每杯併配的咖啡豆亦杯杯不同；而「音樂珈琲」則有特定的音樂和故事主題，所有人都聽同一隻音樂、飲同一併配的咖啡，但各人飲到的味道，以至腦中投射的影像，卻互有不同。

據Alex解釋，《油麻地的聲音》是由本地作曲家李國華特地為room68所處的東南樓酒店而創作的，合共十首樂曲。 Michael則在十首樂曲中，挑選其中四首，定出是次故事的主題，繼而甄選相配的咖啡豆，而為了更貼近音樂，他還加入了三款茶。

用他的話，咖啡豆是主角，茶是配角，各有戲分，而功夫（技術）大概見於要考量在需要的水溫下，四款啡豆該選取的烘焙度及研磨度，然後呈現在音樂變化下味道的出場序（為免劇透，音樂的選段及故事主題，在此不贅）。

在現場，由於每節招待兩位賓客，所以Michael是和Alex同步沖啡，而兩人的沖煮手法卻大相逕庭。不過，第一場的賓客並未見得在意咖啡是否由原創者所沖，而事實上，在呈上兩杯「音樂珈琲」時亦未有註明出於誰手的。

在飲和聽的過程，Michael 邀請賓客在畫冊上隨意繪畫聯想的影像，其中有樹、有雨點，有飛越，也有跳動，幾乎沒有一個是相同的。

逗趣的是，在飲咖啡的過程，味道反而不是最重要的。然而，這着實是一場以咖啡擔大旗，玩的一場五感的實驗。當賓客投入其中，就會因為各人的背景、經歷、想像，而產生不同的五感組合變化。

Michael說得饒富深意是：「Coffee art 就是應該沒有公式，而所謂五感藝術，每個人所接收到的都不同，然後再按感應投射自己的影像聯想。」那才是藝術應有的多元和包容，也是咖啡可以參與而帶來的無限可能。

一杯咖啡可以帶來不同可能性，除了淨飲，加入其他元素則可創造無限，而創意，應該是有價值的。（作者提供）

「音樂珈琲油麻地的聲音」

日期：4月12日及13日

作者簡介：陳零

現為新媒體《一點》作者。《一點》以中英文記錄香港人的故事，有你多一點。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「280元一杯咖啡，今次又憑甚麼？」​】

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