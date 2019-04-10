【酒出東京】小虫考試篇（二） 65年燒肉店 × 37年居酒屋

喺日本輕輕郁吓就聽到呢間餐廳有幾十年歷史，咁老店又係咪一定好食同有保證呢？ 今次由小編一晚帶你喺東京走足兩場，親身感受一間足足有65年歷史既燒肉店同埋一間日本清酒發燒友每次一講到東京就必去朝聖既「赤鬼」居酒屋！

上回提要：Ed Ah虫遠赴東京為了報讀及投考「SSI 國際日本酒講師」與「日本酒品質鑑定士」，與大家分享旅途上的所見所聞⋯⋯

如果大家想效果爽啲既話，不仿先乾一杯後再睇內容吧！攝於日本東京『赤鬼』居酒屋，圖中係「一白水成 槽垂 純米吟釀酒」（photo by Ed Ah 虫） 新宿三丁目——長春館 說時遲 那時快！一到埗喺東京既第一晚就約咗東京好朋友KEN SAN喺新宿三丁目搵咗間樓高三層既「也潔呢古」，這家老店由昭和29年（即西元1954年）開業至今，足足有65年歷史！認真不容易呀⋯⋯而小編睇得出呢間老燒肉店應該係以家庭式作業，兩老頭各有各忙，另有一名話得事既大家姐喺二樓坐陣，我地一上到二樓眼見煙霧瀰漫，肉香飄飄，就知道搵啱地方喇！



大家有所不知，原來喺香港根本係絕對無可能食到日本本地牛既內臟同牛舌，因為香港政府唔知咩原因係唔比入口囉，所以喺香港食到既都原來係以澳洲牛或其他國家牛既內臟取代，一於二話不說即叫返碟和牛舌厚切，牛小腸，牛心等等燒燒佢先！



而喺日本食燒肉，係向室內用碳爐燒，而有小部分燒肉店既抽風做得好，分分鐘食完件衫可以一啲味都無。但呢間『長春館』可能係老店抽風唔夠新，但店主有考慮到呢點，佢地會提供一個大膠袋比你袋住啲外套。而用碳燒肉係永遠好食過氣爐或電爐燒，因為呢個係定律黎咖！認真黎講碳爐同其他爐燒出黎既肉質根本係風馬牛不相及。今餐喪食日本本地牛加隊兩杯日本生啤，仿效著孤獨美食家那份獨樂樂的安靜。成餐三個大男人埋單¥17000，喺日本新宿區黎講唔算太貴，值得一試。尤其今晚係由我日本好朋友請客，心裡特別溫暖。「呀呢吉多Ken San」。



*備長炭是日本的一種木炭，江戶時代的元祿年間，在和歌山縣田邊市一位名為（備中屋 長左衛門）開始製作這種木炭因而得名。備長炭使用現成為和歌山縣官方樹木的橡木（Quercus phillyraeoides）作原材料，以高溫蒸燒製作而成。備長炭比一般黑炭較為硬，敲擊備長炭會產生類似金屬的聲響，燒起上黎有成千度高溫，最適宜作燒肉、燒鳗魚、串燒等。

photo by Ed Ah 虫 赤鬼銘酒居酒屋 突然收到電話有位唎酒師師兄兼係順德容桂第一日本料理店「松葉」大師傅到咗東京仲想約小編去東京「赤鬼」傳說中既「日本第一居酒屋」飲靚酒，明明沖晒涼準備瞓覺Mode都即刻彈起身換衫飛貴的去赴約，決定做個真酒鬼！呢間「赤鬼」向清酒界無人唔識佢，皆因佢出名有全線十四代齊將以荀價出售比客人而聞名，小弟自問浸淫清酒行列己有三年多經驗，都沒飲齊十四代清酒王所有款式。一於今晚「捨命陪君子，喪飲無底線」 一去到赤鬼門口就知出事喇，見到師兄頭耷耷眼濕濕，好似排緊政府街症咁款，一問先知原來無預約係要隨緣輪候，店東見你班港燦山長水遠咁可憐，破例比你向門口叫Order！

一睇酒牌，心裡有種莫名悲哀兼即伸長條頸向天悲鳴長嘆！得返五款十四代而小弟都有試過晒，而十四代PB 赤鬼一早斷晒貨，傳說中既赤鬼都有生銹既一日，咁我同師兄求其叫咗其他感興趣既清酒加幾度佐酒就算，希望將呢份悲傷以其他好酒彌補而盡快過去，點知一黎碟生魚盛份量少兼全部魚尾筋位，即時比我位大廚師兄祝福咗兩句！

佢仲問我：「ED AH 知唔知平時我會點處置呢個魚尾筋位？」 我話：「攞去做伙食？」 佢答：「我攞黎揼咖！」 跟住黎過天婦羅生蠔，一咬落去以為蠔汁噴射，點知原來係油！唉～攪咩呀你？ 再黎個燒雞，肉質乾旱，差過7-11份雞肉沙律！ 再黎份燒野生白鱔，條鱔食得出係靚BODY，但皮淋癡肉唔夠脆，嘥咗條野生鱔！分分鐘我仲燒得好食過佢，呢個Moment我同師兄你眼望我眼，一個輕輕既點頭加一個肯定既眼神，就知道要即時決定埋單走下場。

photo by Ed Ah 虫 後尾小編有同啲SAKEHOLIC傾開，有部分朋友認為去飲靚酒既地方就唔好介意啲野食好唔好，但小編唔太認同，因為飲靚酒其實係飲緊一個美好回憶，要回想起都會有種甜絲絲既感覺先至係無價，所以每個細節都係主角，例如當時既環境、酒腳、食物、服務、飲支咩酒、當晚既話題等等。



今次去到「赤鬼」認真失望，小編覺得又一間比人吹大咗既日本No.1居酒屋，就算生意太好都唔係藉口，全店人員一定要緊守食物出品，咁先會食得住個浪繼續衝。就喺人生最低谷諗住唱返首〈高山低谷〉去贈慶兼攞景既時候，點知我大聲「依！」咗一聲，比我經過一間隱蔽既小玻璃門口，仲比我𥄫到入面清酒雪櫃放住一支「新政」隱粉紅色UNICON 2016 ，不得了！小編知道當整個日本清酒製造業仲鬥緊大吟釀極低精米步合同大菓香既時候，新政己經位於俯視角度玩緊優雅酸度同整體平衡，就呢吓前瞻膽識己經令小編佩服，所以即時成個人又再一次興奮起黎即刻撞開道門行咗入去。

究竟我地去咗個咩地方呢？續⋯⋯