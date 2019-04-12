Highland Park全新16年「Twisted Tattoo」｜北歐神話×古老紋身

有留意蘇格蘭威士忌品牌Highland Park的朋友，都會發現品牌近年常用北歐神話作主題，皆因Highland Park在1798年始創於蘇格蘭Orkney，其創辦人Magnus Eunson乃是維京人的後代。所以無論是北歐神話的設計、文化背景，甚至是酒體的口味都與品牌背景十分吻合。今月，品牌於香港推出全新16年單一麥芽威士忌，靈感同樣啟發自北歐神話、當中的「Midgard Serpent 塵世巨蟒」。並且與丹麥著名紋身大師Colin Dale合作，創作出新作「Twisted Tattoo」。

丹麥著名紋身大師Colin Dale 傳說中，塵世巨蟒乃是邪神洛基之子，其父奧丁因為懼怕巨蟒的威脅而將之趕入深海，但愈是巨大的巨蟒竟能用尾巴圍繞地球一圈，可以咬到自己的尾巴，動彈不能⋯⋯Highland Park是次請來Colin Dale為酒瓶包裝設計操刀，設計出巨蟒的圖騰紋身，Colin向來以手刺紋身而聞名，其創作風格為古老的點刺紋身藝術（dot-work tattooing）融合現代風格，他對紋身的研究將一度失傳的北歐、美洲原住民及因纽特人（Inuit）紋身技巧重現於世，傳承著數百年的工藝，與Highland Park的歷史背景和精神異曲同工。

MARTIN MARKVARDSEN, Senior Brand Ambassador, Highland Park Single Malt Whisky 關於是次的新作，酒廠首次選用西班牙葡萄酒Rioja木桶及First-fill波本桶內所釀製，無論是口感還是設計風格，與近年品牌的走向有點不同，品牌的Senior Brand Ambassador，也是滿身紋身的Martin Markvardsen特意為新酒到訪香港，解釋「Twisted Tattoo」是品牌的創新之作，特意在口感和設計上有所不同。不少女士們聽過新作的背景，可能都覺得是比較粗曠的風格，但事實上，Rioja木桶為新作帶來溫柔的紅色水果口感，花果香怡人，還有品牌標誌性的淡淡泥煤味底蘊。

Martin補充說，近年人們對威士忌的認識愈是深厚，但仍不夠全面，例如不少人著眼於木桶的運用，雖然，威士忌有一半以上的風味來自於木桶，但有一些微妙而獨一無二的風味如麥芽香、酒廠的風土特色、還有每款酒的創作風格等也是不容忽視的。而且飲用威士忌的消費者不像以前大多只有男士，現在的女士、年輕人都是重要的受眾，所以品牌會貼近他們的需求而創作更多新作。問及來年品牌的走向，他說會邀請更多藝術範疇的大師合作，不只是設計概念，同時會配合酒的口味與風格，實是令人期待。「Twisted Tattoo」現已推出，建議零售價為約港幣$840元，筆者認為作為一款16年的Single Malt，是次的選桶有其特色所在，如果喜歡花果香，但又未到酷愛重度雪梨桶那種，加上還有淡淡而不搶風頭的泥煤底蘊，是一款不妨一試的創新之作。