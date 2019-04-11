《R4MBLER畫展》・四位本地畫家思考當科技遇上藝術

科技為人類帶來不少方便，於上世紀人們在預見、害怕科技終有一日會帶來惡果，衍生出不少電影及文化作品，而到了今天，透過藝術去反思科技已成常態。身在香港，大家有沒有發現這個地方是科幻作品常見的惡托邦（dystopia），是Cyberpunk聖地，因為其歷史背景及地理位置，使這裡融合中西文化、步伐急速，令人聯想起未來的景況。現正舉行的展覽《R4MBLER – The Memory of Tomorrow 畫展》，就由四位本地畫家聯手打造一個以本地文化做根底，糅合科技與藝術的展覽。

是次畫展主題為「R4MBLER——The Memory of Tomorrow」，「RAMBLER」可解讀為「漫遊者」，當中的「4」曾代表參展的四位插畫師：Pen So、葉偉青、謝森龍異和姜智傑，他們漫遊於不同時空，創造屬於他們的科幻世界，同時對未來科技作出想像。畫作當中的未來世界充斥著本地文化元素、舊式景物特色，喻意為即使它們已是舊時代的產物，但舊不代表不好，它們仍然有其價值，切勿忘本。

四位畫家的四張宣傳海報都別具意義。Pen So的是一棟逃跑中的「城寨」，被新時代在追趕，舊產物仍然對部分人重要，如何得以保留。葉偉青的是香港公共交通工具，是外國人對香港的重要視覺印象；謝森龍異的則是後人類的想象，思考未來科技改造人，能否突破人生的四苦生老病死？而姜智傑就虛擬現實提問，即便在虛擬世界可以穿越時空，是否就能滿足所有慾望、實現烏托邦⋯⋯是次展覽由著名汽車品牌Audi策動，品牌向來支持文化藝術多年，涉足範疇包括音樂、設計、視覺藝術、電影以及戲劇等。是次展覽為支持本地文化創作發展，同時亦發人深省。

展覽詳情 《R4MBLER – The Memory of Tomorrow 畫展》 日期：即日起至2019年4月14日 時間：上午10時 - 下午8時 地點：奧迪九龍陳列室（尖沙咀漆咸道南79號中國五礦大廈地下）

畫家分享會 (參加者可獲贈神秘紀念禮物)

日期：4月13日（六）

時間：3-4:30pm

出席畫家：葉偉青 Felix Ip 及 謝森龍異 Sam Tse

名額：60個

對象：對插畫有興趣人士

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