室內設計師梁顯智跨界造袋　分享簡約主義設計心法

設計師梁顯智（Clifton Leung）從事室內設計多年，風格鮮明，一向遵循「從簡約主義到最大化」（From Minimalism to Maximization）的理念。最近，他就與品牌lesportsac合作，跨界設計手袋，將室內設計理念熔鑄其中。 撰文：万刀甲

怎樣才算一個好袋？Clifton回答：「要輕身、耐用，而且空間要夠大、夠實用。」雖然，他沒有提到「美觀」二字，但是作為設計師，這個基本要求大概是不言而喻。然而，當他著手今次的產品設計，首先的出發點是情意結。

資深用家的個人情感 「你們太年輕了，從前我們上學都是用lesportsac。」Clifton自言是lesportsac資深用家，學生時光總是伴隨著一個黑色的weekender。所以今次設計就以此為藍本；開展出從手挽袋到旅行袋一整個系列。當中，材料上都選用了較厚身的經典降落傘料，顏色上則提供了黑色和銀色，象徵城市日與夜。 Clifton將品牌Logo解構成圓形和直線，化身成袋款身上的幾何紋理。但再細心看，紋理並不是順滑的線條，而是具有手繪的感覺。Clifton 解釋，這個靈感來自於平日室內設計案子的手繪圖。「我喜歡用手，用紙和筆的感覺，能給予我更多可能性。」他補充。Clifton首個手袋系列一方面展現了其設計專業的匠心，另一方面也從其個人經驗提煉成為創作元素，相當「personal」。

簡約幾何的靈活變化 「兩者的設計的過程不一樣，（設計手袋）其實對我是很大的挑戰。」雖然如此，但兩者都貫徹了Clifton一直以來的設計理念——「從簡約主義到最大化」。Clifton今次與 lesportsac 合作，毋寧是設計了一整個體驗。他除了設計袋款以外，也負責了品牌在太古廣場的店舖設計。

從產品到店舖設計，兩者時有呼應。如果細察手袋上的設計細節，你會發現拉鏈位用上了耀眼奪目的顏色「Chromoshine」，與店舖牆架邊緣的顏色相同。Clifton 解釋：「店舖內不同顏色、花紋的袋款都有，所以你很難找到一種顏色去突顯到。」Chromoshine則可以在不同的距離、角度，展現不同的顏色。 除此之外，店舖牆身一系列L形狀的層架，呈現出不規則幾何形狀。Clifton解釋店員可以因應不同的袋款，而有不同的擺放方法。Clifton的設計了提供高度的靈活性，看起來雖只簡約的線條，但卻能最大化產品展示的效果。這就是所謂的「從簡約主義到最大化」理念。

（左起）品牌代表虞茱迪和設計師梁顯智Clifton 煥然一新的品牌形象 再配合店內的鏡面設計和燈光效果，Clifton希望可以予人煥然一新的感覺。「香港地方好細，每一吋都好值錢，」無容置疑，在香港從事室內設計，無時無刻都要與有限的空間搏鬥。因此，他特地為店舖設置較為細小的多個中島櫃款。他認為這樣能夠鼓勵顧客走動，增添購物體驗。

其實，今次合作的契機是品牌lesportsac創立45周年。品牌代表虞茱迪於是向紐約總公司提議，香港要有自家特色的店舖設計和產品。她表示 Clifton 是品牌在香港的第二位「Artist-in-residence」，對上一次已經是在2007年時，與時裝設計師鄭兆良（Barney Cheng）合作。

她形容從前二十來歲的客人，今天已經六十多歲。品牌一方面要了解他們的現時的需要，同時也要擴闊不同年齡層的顧客。她認為今次與Clifton合作雖然大膽，但能夠為品牌帶來耳目一新的形象。