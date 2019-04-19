【法國五月美食薈 2019】盧瓦爾河谷之旅正式啟動・美景美食推介

相信無論是愛吃的朋友還是鍾情法國的大家，都對今年的法國五月美食薈（Le French GourMay）引頸以待！特別令人期待的，就是今年的主題大區會是法國那一處呢？其實早前於香港萬麗海景酒店舉行的法國五月美食薈啟動儀式，已經正式宣佈2019美食薈主題大區正是盧瓦爾河谷（Loire Valley），盧瓦爾河是法國最長的河流，兩岸遍佈皇室城堡，皆因風光明媚而一直都是皇室狩獵的最佳地點。今回，就先簡介一下這個地方的飲食文化以及獨特之處！

© A. Lamoureux 法國人愛酒眾所周知，從地理環境、文化、食材等都對酒文化有微妙的影響。盧瓦爾河谷的文化沿著盧瓦爾河交織出一千公里長的歷史古蹟和享譽盛名的酒區。酷愛旅遊、欣賞名勝古蹟的朋友應該早就聽過這裡城堡林立，古蹟無處不在，當中甚至有由史前石礦改建成的酒窖和釀酒博物館。

關於盧瓦爾河谷： 盧瓦爾河谷橫跨兩個法國行政大區：Pays de la Loire 和 Centre Val de Loire。 盧瓦爾河是法國最長的河流。河的兩岸遍佈皇室的城堡住所，當中以雪儂梭城堡和香波堡最為著名。盧瓦爾河谷壯麗的人文和自然景觀構成自法國高地延至大西洋海岸的圖畫。 盧瓦爾河谷的酒莊拼湊出位於法國西部，由桑塞爾延伸至大西洋的葡萄園景觀；出產大量Saumur、Chinon、Muscadet、Layon和Vouvray等名酒。

更多盧瓦爾河谷美景：

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©A. Lamoureux 於飲食文化上，物產算是豐富，由肉類如牛和鴨，還是海鮮、芝士併盤和甜品，一應俱全，當然，因為以前曾是皇室的狩獵行宮，故此有著眾多城堡，佳餚也是不可多得的。

©A. Lamoureux 於配酒上，這地區的葡萄酒以清新、果香和易入口為主，是非常適合現代的口味。因為這裡的人愛吃，所以配酒都以即時享用的風格為主，不論紅白、無汽和有汽、甜酒到乾風格皆備，反而有別於法國其他地方，吃一頓飯可以配上不同的酒，但盧瓦爾河谷葡萄酒易配搭的特質可以一款酒配上好幾種美食，反映出這裡的人們有著隨性、及時行樂的快樂特質。

關於盧瓦爾河谷葡萄酒： 盧瓦爾河谷的葡萄酒具有一些重要的特質，令它們非常適合現代的口味 三個主要特質：清新、果香和易入口 酒精濃度温和、酸度清新和帶有礦物的味度，是理想的餐酒 橡木完美呈現葡萄品種特色及風土 主要為單一葡萄酒 盧瓦爾河谷有數個主要的酒區，它們各有其特色、葡萄品種、85個法定產區和風格

如果還是想為大區每道美食配上最適合的美酒，可以試試用這裡最有名的葡萄之一：Sancerre和Savennières blanc等白酒配上魚類，例如法式白奶油醬煮梭鱸魚；又或是用Saumur Puy-Notre-Dame和Saint-Nicolas de Bourgueil等紅酒配襯產自當地農場的牛肋骨；至於芝士方面，是大區不可錯過的美食，例如Sainte-Maure de Touraine山羊芝士，則可以用Touraine blanc sec或Muscadet來突顯口感，最後的甜點可以用汽酒配搭，例如Crémant de Loire，當然甜白酒亦相當合適，如Coteaux du Layon。

(From Left to Right) Dr. Andrew Yuen, President of the Board of Le French May 法國五月 法國五月董事會主席阮偉文先生；Ms. Mélanie Gaudin, Director of 法國商務投資署 Business France - French Trade Commission in Hong 於剛過去的法國五月美食薈啟動儀式當中，除了宣佈今年的主題大區，原來更請來首次擔任「法國五月美食薈」大使的著名男歌手張敬軒作為主禮嘉賓出席，並由他所體驗的盧瓦爾河谷之旅來為大家簡介大區特色。此外，剛剛介紹過大區的飲食特色，相信大家都急不及待想親身嘗試，於下星期（4月26至28日）將於中環PMQ元創坊舉辦法國五月美食薈開幕慶典（公眾免費入場），屆時超過15個餐飲攤位會為大家用美食美酒來直接呈現出盧瓦爾河谷的魅力。事不宜遲，就由張敬軒帶大家遊覽盧瓦爾河谷的美食美景：

跟著張敬軒​遊盧瓦爾河谷：

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此外，於五月期間，超過200家香港及澳門合作夥伴，包括米芝蓮星級大廚和120家餐廳、45家食品及葡萄酒進口商和53家零售商、以及16個品酒學院，將精心設計一系列特色菜單，或舉辦精彩的品酒會、推廣活動和工作坊，想再深入了解法國以及盧瓦爾河谷的迷人飲食文化，不容錯過！