【澳門文化】余文樂代言新濠新作《狂電派》　澳門不是只有博彩業

經濟進步，不代表心靈進步。當「Macao」愈來愈常用，我心中的「Macau」便愈走愈遠，老澳門，只能活在我的記憶中。

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我心中的「Macau」便愈走愈遠，老澳門，只能活在我的記憶中。（Gettyimage／視覺中國）

懷念以前的澳門，氹仔還沒有開發時，熱鬧的地方，只在南灣舊葡京賭場一帶。在舊港澳碼頭下船，吹來的風帶有樹香，漫步在未填平的海邊，雞犬相聞，老人家下棋，小朋友捉迷藏，街坊在花園茶座喝啤酒。大家的生活並不算得上富裕，但是溫馨而快樂。今天的澳門已變了天，也變得陌生，絢爛卻缺少了人情。

Brian Lo在澳門文化中心做了一個藝術展覽，叫《故城─回憶》（Memory of Macau），他說當2003年博彩事業開放後，澳門便是賭場天下，會被人叫做「Second Las Vegas」。可是舊的城市故事在消失，而澳門的本土文化也漸漸被遺忘。

今天的澳門已變了天，也變得陌生，絢爛卻缺少了人情。（作者提供）

在十六世紀，葡萄牙人到了澳門；在十八世紀，她變了殖民地；二十年前，成為特別行政區，人口由四十多萬遞增至現時約六十多萬。數百年來，澳門文化便是中葡的「混血兒」，擁有自己的美麗風格。不過在今天，找一個講話有本地口音（澳門話的聲調，介乎中山和香港廣府話之間）的地道澳門人已不容易。因為滿街都是普通話或英語，外勞有十多萬人，佔了勞動人口百分之四十。

刻下的澳門，對我來說，不再是雅舊的小城，她像一個豪華霸氣的夢工場：一座又一座疑幻似真的主題賭場，一家又一家雕欄玉砌的高檔商場。尋常百姓家的燕子，早已飛得無影無蹤。

刻下的澳門，對我來說，不再是雅舊的小城，她像一個豪華霸氣的夢工場：一座又一座疑幻似真的主題賭場，一家又一家雕欄玉砌的高檔商場。（Gettyimage／視覺中國）

香港珠寶界大師Wallace Chan勸告我們這些懷舊派：「活在過去，就會被時代淘汰，被科技淘汰，被信息淘汰，被任何的事淘汰，但是最好的作品還在做。」不過坐船渡海，拉着行李箱到澳門欣賞表演實在太累了。所以，我只挑澳門本土製作的作品來看。當然，聽大師的意見，新的作品應該是更好的作品，更加要看。於是抱着「Fomo」的心態（Fear of Missing Out），趕去看由新濠影滙出品的並由影星余文樂代言的《狂電派》（ELEKRON），是一部由Stufish監製的舞台演出，票價三百至九百多元一張。

澳門外來入口的節目，如Michael Jackson Thriller Live、Chris Brown concert、蔡琴演唱會等，在外國和香港都有機會看到，不必勞師動眾跨境去看熱鬧。反而為了支持本土創作，澳門「自製」的作品更值得捧場。

趕去看由新濠影滙出品的並由影星余文樂代言的《狂電派》（ELEKRON）。（作者提供）

眾多主題表演場館中，新濠集團是最有Heart的。在香港和內地，著名的《水舞間》（The Housing of Dancing Water），便是他們的作品。它從2010年公演至今，超過數千場，成為遊客必看的巨鑄。水花和空中特技員天衣無縫的配合，再加上匠心的舞台，絕無冷場。我唯一不喜歡的，是那格格不入的飛車表演。

2015年，新濠推出4D多媒體冒險之旅，叫《蝙蝠俠夜神飛馳》（Batman Dark Flight），觀眾坐在觀賞車，跟隨蝙蝠俠穿梭如紐約一般的萬惡城，飛高飛低，目眩神迷，我當時也玩過，刺激難忘。可是，最近帶親友光顧，原來Wallace Chan所說的「科技淘汰」確實存在。今次再體驗，覺得影像的解析度不夠好，4D效果未夠特別。當然節目沒變，只是數年間，科技進步了，我們自然貪新忘舊，追求更高的官能效果。

2015年，新濠推出4D多媒體冒險之旅，叫《蝙蝠俠夜神飛馳》（Batman Dark Flight）。（資料提供）

最近，新濠又有新搞作，便是《狂電派》。由於《水舞間》的成功，大家充滿期待的過去濠江巡場。週末入場，嚇了一跳，數千的座位，只有數百個觀眾，它是U字型的場館，表演是75分鐘。首先出場是兩個小丑的追追逐逐，未見好笑。接着電單車、卡車、私家車、三輪和四輪車橫衝直撞，也是很平常。然後，是煙花和火焰表演，亦不好看，有點「大場地、小場面」的感覺。下一幕是電單車隊接載一群艷女郎，可惜沒有「危險動作」。跟着，四架私家車陪着舞蹈員，大跳hip hop。接近尾聲，找些疑似是「媒」的觀眾，上台一起玩玩汽車駕駛，這幕不單不好看，簡直是悶場。幸好，好戲在後頭，着了火的車在地上劃出巨型火環，場面頓時「醒神」，而終段更有空中飛人，利用掛空的繩索，翱翔雜耍。

《水舞間》的優點，是中央舞台不大，「人」和「水」用盡舞台的360度來表演，而且還利用了高空，觀眾坐在下面，舉頭望水，猶如參與其中。今次《狂電派》演出的場館卻很大，座位和中央舞台還有大段距離，觀眾彷彿只在窺視。再者，汽車有一定重量，很難搬到半空中，拋來擲去，於是缺乏高空的可觀性。而節目整體沉悶平凡，沒有新意，只是過去表演形式的「炒冷飯」，而致命傷是沒有震撼的場面。

澳門要發展娛樂文化事業，難處是人口不多，導致舞台人才不夠，故此「借力」是必然的。雖然賭場有「財」，但是他們有一個假設就是：若以內地旅客為主的觀眾，他們不會喜歡由內地人擔綱台前幕後的表演。我覺得這看法未必正確，就如張藝謀導演，他在國內的旅遊景點，出品了多個相近的大型表演，叫「印象」，如《印象‧麗江》、《印象‧西湖》等，非常受歡迎。因為旅客去不同地方看表演，大多為了消遣和娛樂，只要好玩好看，管它是「本地薑」還是「過江龍」。所以，如果澳門還是專做外國賭場的「二手表演」，徒增演出成本，未必有利，更何況講英文的表演，更沒有親切感。這些賭場應該支持澳門本地創作，再加上外國人才，東西合力，創造出一些在香港、內地或外國都未必能夠生產的作品。那麼這些獨門的「澳門特產」，將會為澳門所祈望發展的「文化產業」，帶出非凡的貢獻。

自從澳門開放賭業多年，許多「來路」表演節目，已經耳熟能詳。或者可以試試來個中外合作的《印象媽祖》（媽祖又名娘媽，為福建人，能預言吉凶，死後，常顯靈於海上，幫助漁民消災解難。四百多年前，葡國人抵達澳門，在貢奉媽祖的「媽閣廟」前登岸，誤以為「媽閣」是這小城的名字，於是便叫它「馬交」，即澳門的外語發音）。其實本地內容，只要精彩，可能更受歡迎。

或者可以試試來個中外合作的《印象媽祖》。（Grttyimage／視覺中國）

大家有沒有去過長沙，每天晚上，會有五花八門的相聲、小品、地方曲藝，雜技、歌舞表演等，不僅種類豐富，而且演出水準奇高，一個個的湖南節目，一批批的表演人才走向全國，誰敢說「本地薑」不辣，所以，澳門值得參照《水舞間》這類成功的經驗，再創出有自己特色的舞台出品。

外國學者Thomas Ksiazek和James Webster做了研究，發覺表演所用「語言」（language），所產生的「文化親近」（cultural proximity），可以極度影響觀眾對節目的挑選喜好。那些常常覺得中國人要在賭城看外國人表演才算「高級」的心態，其實是「隔離飯香」的毛病，也可能是民族的自卑。中國開放改革至今，仍然未有「軟實力」的娛樂文化作品，足以傲視國際，希望未來在澳門的財力支持下，可以走出驚人的先例。

大家有沒有去過長沙，每天晚上，會有五花八門的相聲、小品、地方曲藝，雜技、歌舞表演等。（Gettyimage／視覺中國）

澳門發展了舞台娛樂文化多年，已經聚集了一批國際人才，但是以外國表演為模式的複製品，觀眾已經覺得無趣。所以，我們期待澳門的突破，加強中外合作，為澳門的軟實力，大放異彩。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「余文樂代言，放電不足的巨製《狂電派》：澳門娛樂文化的去向」​】

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