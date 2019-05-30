【Harry Winston】全新New York系列　八個主題詮釋紐約現代風格

『鑽石之王』 海瑞溫斯頓Harry Winston 2019年全新頂級珠寶New York系列在台灣正式上市，特別邀請戲劇天后楊謹華絕美現身，華麗展演全新New York系列頂級珠寶，透過珠寶作品帶領大家遊覽紐約都市的繁華魅力，並一窺海瑞溫斯頓與紐約的悠久淵源。

一踏入海瑞溫斯頓101品牌專門店，彷彿來到多彩多姿的紐約大都會，佇立於店門口的是紐約街上經典的書報攤，進入店內映入眼簾的是記載海瑞溫斯頓精彩傳奇的故事牆，表彰海瑞溫斯頓先生所經手過的歷史名鑽，相框內展示着全新New York系列的工藝圖及靈感起源，New York系列中，8個呼應不同主題的珠寶系列，分別在純淨明亮的櫥窗內綻放屬於溫斯頓紐約的驚艷光彩。

全新New York系列頂級珠寶，透過海瑞溫斯頓先生一生中的重要景致，表達品牌與紐約的緊密關係，全系列包含八個主題來詮釋紐約，每個主題均以現代風格演繹品牌的顯赫傳奇，從海瑞溫斯頓先生出生地紐約上西城的赤褐色砂石建築、色彩明麗及富有幾何感的中央公園、曼哈頓天際線的「城市之光」，到著名教堂的宏偉結構、車水馬龍的幹道，與指標性的海瑞溫斯頓第五大道旗艦店，這些造就海瑞溫斯頓成為紐約頂級珠寶品牌的豐富背景，經由設計師的創意巧思及工坊的精湛工藝注入珠寶設計中。

這次發表會女神楊謹華以一襲都會風格的白色西裝式禮服搭配海瑞溫斯頓美鑽出席，頸項上配戴以1顆5.87卡水滴形切工黃鑽作為主石的New York系列Eagle黃鑽鑽石項鍊，總重約27.55卡，指尖上閃耀着重約3.00克拉的New York系列Eagle黃鑽鑽石戒指，耳際上6.69卡的同系列Eagle黃鑽鑽石耳環光彩流溢。而楊謹華也對於這次的主題「從星看紐約」表示：「New York系列所傳達的不僅是從星空中俯瞰紐約，更是從眾多青睞於海瑞溫斯頓奪目珠寶的國際巨星身上，看見品牌的紐約傳奇。」

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：海瑞溫斯頓全新New York頂級珠寶系列 八個主題詮釋紐約演繹品牌現代風格】

《香港01》App，尚品精神生活，形而。立即下載：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁