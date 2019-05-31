【BMW M850i xDrive】8系列雙門跑車闊別廿載回歸

十年磨一劍，BMW M850i距離上一代卻已經超過20年！時尚、俐落的外觀造型，結合流線型的雙門跑車設計，BMW M850i對品味的堅持與執著，使之兼具紳士的優雅脫俗，以及勇猛流暢的跑車曲線，端詳每處細節，更可見其臻至完美。BMW M850i的每吋鈑件可見識到鬼斧神工般的精彩，大器不凡的車頭由六角造型的雙腎型水箱護罩綴飾，輕量化的引擎蓋具有一雙起伏的優美曲線，搭配細膩鋒利的智慧雷射頭燈，內嵌藍色設計與「BMW Laserlight」字樣，且會依據路況呈現多樣的光影變化，為整體畫龍點睛。

BMW M850i車身尺碼為4,851mm×1,902mm×1,346mm（長寬高），軸距為2,822mm。（世界高級品提供）

由後掠的頭燈線條順勢向後欣賞，可發現充滿肌力感的車側肩線、增大的輪圈尺寸、低斜的經典後擋玻璃設計等，為車尾造型構築出絕佳的發揮舞台。與頭燈相互爭豔的尾燈以「L」型勾勒出獨有魅力，更擴展了車後擾流尾翼的上揚空間，再搭配大面積M款運動化排氣系統及空力套件，此豪華雙門跑車以賽車基因做了最佳結尾。

為更加優化BMW M850i的豪華跑車個性，外觀造型更暗藏玄機，高度平整化的車身 底盤設計以及M款空力套件，加上窄化的車外後視鏡等，將空氣力學發揮極致，化空氣阻力為助力，讓BMW M850i快意奔馳時化身利刃、破風前行；此外，雙拱形車頂、前後擾流、車外後視鏡與後排氣尾管等皆使用Carbon Core碳纖維車體結構，使BMW M850i無論動靜，皆散發強烈跑格氛圍。

雙拱形車頂、前後擾流、車外後視鏡與後排氣尾管等，皆使用Carbon Core碳纖維車體結構。（世界高級品提供）

MW M850i的車內設計依循同樣的設計語彙，時尚簡潔而大器，創造舒適且奢華的氛圍。透過匠心獨具的用料選材，車門飾板、中控台等銜接完美平順，所有的流暢線條皆以縱向安排，順勢引領目光至前方道路，將往前駕馭的意念轉換成車內的線條鋪陳。 細緻的內裝設計以Merino真皮呈現，從M款多功能真皮方向盤、車內飾板至全真皮跑車座椅，更加入Individual麂皮車內頂篷設計，皆展現皮革的高雅質感與細膩溫度。細節處更設置頂級水晶中控套件，排檔桿設計、中控台元件、音響控制鍵、引擎啟動鈕等處，稜角分明的線條折射光影，低調閃耀的湖水藍增添奢華感受。

M款多功能真皮方向盤、車內飾板至全真皮跑車座椅皆以Merino真皮呈現。（世界高級品提供）

前瞻性的科技創新，令BMW M850i更加引人入勝。BMW M850i導入BMW全數位虛擬座艙含智能衛星導航系統，結合12.3吋虛擬數位儀錶、10.25吋中控觸控螢幕全彩顯示外，並整合創新的iDrive 7.0介面以及智慧Comfort Access免鑰匙系統，可透過手勢、語音、觸控等方式直覺操控影音、通訊、聯網與車輛設定等多樣功能，為快意駕馭過程更添便利。而Harman/Kardon高傳真音響系統提升車內的娛樂層次，BMW Individual部門也同時提供各種手工細節的客製化選配，再再提升BMW全新8系列的頂級跑格。

BMW M850i引擎蓋下的4.4升V8雙渦輪汽油引擎，透過雙渦流渦輪增壓器、特殊汽缸內壁塗層與獨立控制的冷卻管路，轉換成可以在道路上盡情釋放的530匹最大馬力，完整散發賽車靈魂。20吋的M款高性能胎圈、具後輪傳動特性的BMW智慧型可變四輪傳動系統及M款運動化差速器，將驚人動力完整傳遞到每吋柏油路面，不僅因此造就出3.7秒的零百加速實力，更確保每個彎道的最佳循跡性。以性能實力寫下8系列的全新傳奇，BMW M850i繳出無懈可擊的完美成績。

BMW M850i車身尺碼為4,851mm×1,902mm×1,346mm（長寬高），軸距為2,822mm。（世界高級品提供）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：睽違20年的8系列雙門跑車 BMW M850i xDrive】

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