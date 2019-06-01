路易十三首部音樂原創作品百年後面世　創作意念源於全球暖化

路易十三攜手音樂人Pharrell Williams首次呈現特殊音樂原創作品《100 YEARS》，該作品預計於2117年正式發行，但有個前提是#IFWECARE#。路易十三和Pharrell Williams出於雙方對於抵抗全球氣候暖化的共同信念。這首音樂原創作品闡述著自然與時間的微妙關聯，隱喻人類活動對環境所造成的影響。

Pharrell Williams的獨家音樂作品被收錄在特製的黏土唱片中，該唱片由法國干邑地區的白堊土特別製成，並存放於路易十三酒窖中的訂製保險箱內。該保險箱由Fichet-Bauche製作，一旦浸入水中時就會被破壞。的確，如果海平面受全球氣候變暖影響而持續上升，科學家預測100年後全球一部分陸地都將淹沒於海水之中。因此，只有我們積極應對全球暖化問題，才能保證這一原創音樂得以在2117年為後世所欣賞。

路易十三攜手音樂人Pharrell Williams首次呈現特殊音樂原創作品《100 YEARS》。（世界高級品）

Pharrell Williams提到，「保護地球是我們每個人的職責。在這個問題上，路易十三和我有著共同的追求。每一瓶路易十三都凝聚了歷代釀酒大師畢生的精湛技藝，演繹著傳承與饋贈。」而Pharrell Williams長久以來都熱衷於環保事業，並呼籲人們以實際行動應對氣候變化。路易十三和Pharrell Williams希望藉此形式和理念，激發並鼓勵人們響應全球暖化的行動中。

路易十三全球執行總監盧迪威（Ludovic du Plessis）說道：「我們的命運和自然和時間休戚相關，如果環境繼續惡化，即使是最偉大的釀酒大師也無法釀造出頂級干邑路易十三。全球氣候暖化是二十一世紀重要的議題之一，我們希望通過《100 YEARS》，來激勵全世界的人們參與行動，共同保護我們珍視的地球環境。」從盧迪威的談話中不難看出路易十三決心立足時代前沿、關注百年之後，以實際行動應對全球氣候暖化，呼籲人們重視這樣的議題，進而主動思考保護自然環境，共同為地球的未來盡一份心力。

路易十三攜手音樂人Pharrell Williams首次呈現特殊音樂原創作品《100 YEARS》呈現著抵抗全球氣候暖化的共同信念（按圖放大）↓↓

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2117年才發行的原創音樂作品 路易十三 x Pharrell Williams《100 YEARS》】