選擇男士領呔有學問　掌握4個加分要點　合適長度是……

對於一個穿西裝的男士來說，領帶就像男人的第二張臉，繫上一條好的領帶不僅可以為整體的造型加分，也可以讓你散發更好的穿衣品味。但市面上那麼多領帶種類，不同的寬度、花色、材質實在是讓人不知道怎麼選擇購買，到底要怎麼選才能選到為自己的穿搭加分的領帶呢？

1. 領帶大小

領帶的長度一般介於130cm~150cm之間，打好領帶後，大劍應剛好蓋過小劍且略有2英寸盈餘，大劍尖端剛好觸到皮帶扣，如果領帶過短看起來會很滑稽，過長則會讓看起來不合身，非常不嚴謹。而領帶的寬窄款式跟時尚度息息相關，寬版領帶較為正式，窄領帶更為時髦。除了跟時尚先關外，領帶的寬窄還要根據體型來選擇。體形壯碩的男士適合寬駁頭西裝，搭配寬領帶，領帶的大劍寬應保持在8 ~11cm之間，既能呼應身材，又顯得沉穩成熟。同時，寬領帶也是商務場合的首選款式。

，如果領帶過短看起來會很滑稽，過長則會讓看起來不合身，非常不嚴謹。（世界高級品）

體形瘦削的男士適合窄駁頭西裝搭配窄領帶，領帶的大劍寬應保持在5~7cm之間，凸顯時尚簡約且較休閒有活力。窄領帶通常適合輕鬆的時尚聚會、日常休閒場合。領帶最寬處與西裝領最寬處的寬度保持一致，看起來更協調；如果不穿西裝外套，領帶應與襯衫領的寬度相近，避免搭配不當造成視覺尷尬。

2. 顏色

作為男士著裝的重要配件，不同色系的領帶會給人不同的印象。暖色系領帶傳遞溫暖和熱情，而冷色系給人冷靜穩重印象。純色領帶是經典之選，容易搭配，可以準備深、淺色各一條以應對各種不同深淺色系的西裝和襯衫。但在正式場合，尤其是商務場合，深藍、灰色、棕色、黑色、紫紅、絳紫、酒紅等深色系領帶是安全的選擇。休閒場合可以選擇橙、黃等明亮歡快的顏色。對於搭配新手來說，不妨嘗試西裝、襯衫、領帶同一色系的搭配，既簡單又保險。但如果你是對穿搭有經驗的高手，當然也可以嘗試撞色搭配，運用不同顏色花紋來凸顯不一樣的風格，展現獨特個人魅力。

3. 花色

領帶在花紋上也有很多樣式，不同的樣式都會帶給人不一樣的感受。純色領帶顯低調與莊重，是最為常見的一款領帶，而帶有花色的領帶則更具有點睛作用，可以為純色西裝，特別是深色西裝增加幾分生機和雅緻。根據場合、年齡選擇合適的花紋，能夠讓整體造型更出彩。

條紋領帶給人成熟、穩重、理性的感覺，非常適合正式商務環境中佩戴。但必須注意直條紋西服或襯衫應避免使用垂直紋或橫紋的領帶。而精緻小人字紋搭配面料細膩、做工精良的西裝，顯得穿著者更優雅、紳士、嚴謹，非常適合搭配時尚類型的西裝使用。不規則圖案，譬如幾何圖形、花鳥魚虫等，雖有個性有創意，但是缺乏莊重感，不適合正式場合使用，比較適合在一些輕鬆的場所，或是時尚場所配戴。

4. 材質

真絲：領帶面料最好的莫過於真絲，面料厚實有光澤、柔和內斂、彈性足，真絲領帶打出的領帶結飽滿立體有質感，是正式商務場合的首選。滌絲：目前的滌絲工藝可以在視覺和手感上與真絲相媲美，真絲領帶容易勾絲，且打理起來比較麻煩，相較而言滌絲比較結實耐用容易保養。如果經常出差在外，或工作較為奔波，可以選擇更耐用的滌絲或真絲與滌絲混紡材質。

羊毛：羊毛或羊毛混紡質地的領帶面料厚實，啞光色澤讓佩戴者傳遞出低調儒雅有內涵的感覺，非常適合搭配秋冬的羊毛大衣、亞麻質地西裝，或搭配格紋西裝也是不錯的選擇。針織：針織領帶既能搭配正裝、又能搭配休閒西裝、針織衫或夾克。針織領帶有彈性且普遍偏窄，以純色、條紋為主，選擇時要注意針織密度和織紋。雖然針織領帶能與西裝完美地搭配在一起，但是不太適合出現在正式場合。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：領帶不會選怎麼穿好西裝 一次學會應該如何選到合適的領帶】

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