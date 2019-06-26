積家2019年S.I.H.H.新品（中）　扭索紋飾＋琺瑯工藝

今年積家JAEGER-LECOULTRE所推出的三款超薄大師系列限量腕錶，皆擁有別具個性的扭索飾紋藍色琺瑯面盤。其深邃迷人的藍色更能突顯扭索飾紋的幾何圖案和浮雕效果，而且在不同角度下會呈現不同的光澤與樣貌。積家近年來致力於珍稀工藝與製錶技術的結合，在2019年的S.I.H.H.日內瓦鐘錶展中，積家發表三款全新的Master Ultra Thin Enamel超薄大師系列琺瑯腕錶，每一款腕錶的面盤都結合放射狀扭索飾紋（Guilloche又稱機刻雕花）與藍色琺瑯（Enamel）等兩項珍稀（Métiers Rares®）工藝，是本次三款限量錶款的靈魂所在。

熟悉積家的錶友都知道，積家卓越的製錶工藝，是支撐錶廠185年來屹立不搖的重要因素。不過經過1980年代末的機械錶復興之後，機械錶已經不單純是計時工具，更需要有高度的藝術價值。因此積家錶廠，強調傳統工藝的呈現，特別是琺瑯工藝、珠寶鑲嵌與機刻雕花等，所以廠方推出的特殊錶款，也至少會擁有上述工藝的其中一項。因此，今年積家所推出的三款限量腕錶，皆擁有別具個性的扭索飾紋藍色琺瑯面盤。其深邃迷人的藍色更能突顯扭索飾紋的幾何圖案和浮雕效果，這種裝飾技術既傳統卻又不失時尚感。

錶廠在1996年再度採用琺瑯工藝，經錶廠培訓的多位工匠，如今已能展現超卓的專注力和無比的耐心，熟練地製作扭索飾紋與半透明藍色琺瑯塗層。其中最複雜的錶款，莫過於限量50只的Master Ultra Thin Tourbillon Enamel超薄大師系列陀飛輪琺瑯腕錶。錶款內部所搭載的978機芯，雖然是積家在2006年所推出的首款自動陀飛輪機芯，但是多年來廠方持續進行細部微調，因此與昔日已略有差異。其中瘦身化的陀飛輪框架更搭配藍鋼游絲，讓收藏家更容易欣賞陀飛輪的運轉姿態。

不過本款腕錶所採用的978F機芯，將原本的中央式日期指針，移至面盤的十二點鐘位置，結合日期盤周圍的立體數字，不僅更具質感，同時也與六點鐘的陀飛輪形成完美的視覺平衡。為了減少陀飛輪框架所耗損的動能，廠方採用五級鈦金屬製作框架，透過由整塊22K玫瑰金切削而成的自動盤，以及免上油潤滑的陶瓷滾珠軸承，可替發條盒補充源源不絕的動能，保有穩定的運轉效能。

除此之外，帶來全新面貌的Master Ultra Thin Perpetual Enamel超薄大師系列萬年曆琺瑯腕錶（限量100只）則設有四個視窗，顯示不同功能，正因為如此，面盤上的扭索飾紋也最多樣化。其中位於六點鐘位置的月相盈虧視窗，面盤周圍同樣有立體的月齡數字與陰晴圓缺的圖案。而十二點鐘位置的月份顯示，中央還具有四位數的西元年份顯示；本限量系列錶款，為了與面盤與錶殼達成和諧的比列，也特別延伸立體時標的長度。錶款內部所搭載的868A/2自動機芯，此次將發條動能提升至70小時，適合目前周休二日的生活型態。

積家Master Ultra Thin Moon Enamel。直徑39mm 18K白金錶殼／時間指示、日期與月相顯示／925/2自動機芯，動力儲存70小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米／限量100隻。（iWatchome）

至於同樣限量100只的Master Ultra Thin Moon Enamel超薄大師系列月相琺瑯腕錶，則三款限量腕錶中功能相對簡單的款式，因此錶殼厚度只有10.04mm。由於功能簡單，因此藍色扭索飾紋琺瑯面盤所保有的空間最大，在不同角度下會呈現不同的光澤與樣貌。除此之外，面盤六點鐘位置的月相盈虧與日期顯示盤，結合首次採用立體狀的日期數字，整體質感可說是大幅提升。本款腕錶所搭載的進化版925/2自動機芯，其動力儲存同樣延伸至70小時。

925/2自動機芯。本款機芯是以899機芯為基礎，然後加裝月相與日期功能模組，但是今年積家將部分自動機芯的動力儲存從38小時提升至70小時，這是近年來積家另一項重大的改變。（iWatchome）

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】

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