【葡萄酒入門】紅酒白酒「酒標」解讀方法教學　多國語言也不怕

葡萄酒酒標，對剛接觸紅酒白酒的朋友來說，是一條一直無法跨越的鴻溝。面對眾多完全不知道所以然的名詞，再加上不同國家的語言，還未飲酒便已頭暈。全英文的酒標都還好，一旦遇到德文、法文、西班牙文，又或者意大利文，便一籌莫展，閱讀酒標難道要學八國語言？ 我很明白時間就是金錢，其實大家都只想學一招可以快速讀懂葡萄酒酒標的祕技。

傳授祕技之前，希望大家先記住兩點：

1. 葡萄酒在飲落口之前，永遠都不知道具體味道如何

2. 味道好不好是一個極度主觀的感受

有人可能覺得奇怪，學習閱讀葡萄酒酒標就是想知道酒的味道或者品質如何。既然要飲過才知道，為何還要閱讀酒標？

舉個例子，假如你撿到我的護照，清楚知道我的名字、籍貫、出生日期、出生地、照騙，還有我去過甚麼地方等等。現在我問你，你知道我是一個怎樣的人嗎？

葡萄酒也一樣，閱讀葡萄酒酒標只可以對酒有一個大致的了解。但如果妄想還未飲過那瓶酒，單憑酒標判斷自己會否喜歡，基本不太可能。而且一張葡萄酒酒標包含的信息有限，如果想深入了解那瓶酒，可能要黏一本書在酒瓶上。大家不要覺得無厘頭，還真有人這麼做。

所以希望大家閱讀酒標的時候，不要先入為主覺得自己肯定讀不懂，而且要有就算買了一瓶不喜歡的酒都無怨無悔的覺悟。高手都不一定能次次買中自己的心頭好，更何況普通的消費者。

以下講解葡萄酒酒標的五大元素：酒莊／生產商／品牌、產區、葡萄品種、年份、分級制度（按圖閱讀）↓↓↓

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葡萄酒最吸引人的地方是它的不確定性，飲過先知龍與鳳 。學習閱讀葡萄酒酒標是一個漫長的過程，不可能讀篇文章就學懂。這篇文章只可以提供方向，剩下的就要靠大家的好奇心。

【本文獲「VinOnly」授權轉載。】