「CRAZY HOURS 24/7」 帶你走進FRANCK MULLER不分晝夜的時間國度

「一日廿四小時，一星期七日」我們用曆法計算時間、以時計的刻度去量化它，不免會忽略時光彌足珍貴的本質。瑞士鐘錶品牌Franck Muller破天荒創作的經典Crazy hours系列鐘錶，標誌性的不規則數字錶面顛覆了刻板的鐘錶設計，也扭轉了傳統時間顯示方式，為新一代的時計寫下全新定義。品牌上月底舉行「Crazy Hours 24/7」盛大派對，邀請城中名人一同參與這場忘卻時間的「瘋狂」派對。 Text: Zoe Cheng

全新Vanguard Crazy Hours腕錶，首度配備Vanguard錶殼，盡顯剛陽氣息及瑰麗典雅魅力。腕錶採用精緻弧形錶背，牢固於手腕之上，令錶殼的線條更顯完美流暢。 鐘錶設計除了講究工藝，天馬行空的創意必不可少；要在芸芸瑞士鐘錶品牌當中脫穎而出，FRANCK MULLER堅守精湛的高級製錶工藝，同時不斷推陳出新，以創新的設計發掘腕錶更多的可能性。2003年，品牌推出首款Crazy Hours系列鐘錶，重新排列時計上原本為順序的數字，利用跳動的時針顯示時間，完全打破了大眾對鐘錶的想像。自2003年推出首款Crazy Hours腕錶，品牌一直推陳出新，更於2019年隆重呈獻全新Vanguard Crazy Hours亞洲特別版系列腕錶。

為慶祝新產品的誕生，品牌上月29日於金利豐國際中心舉辦「Crazy Hours 24/7」盛大派對，邀請FRANCK MULLER亞太區品牌大使張智霖及太太袁詠儀、及一眾名人紅星出席，包括任達華及琦琦、王敏德、馬詩慧等，聯同一眾鐘錶愛好者率先欣賞全新Vanguard Crazy Hours腕錶系列，感受只屬於FRANCK MULLER 的「Crazy Hours」時間國度。

當晚活動盛況：