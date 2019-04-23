【酒出東京】小虫考試篇（三）一間比「赤鬼」更詭秘隱蔽的居酒屋

記得上回小編誤打誤撞搵到間神秘居酒屋，仲沒撞開道門已經比小編𥄫到支新政 隱粉紅 UNICORN，行咗入去先發現呢間居酒屋原來認真利害！ 今次由小編帶大家繼續留守東京本地年輕人最愛浦飲浦食既三軒茶屋，介紹一間不得了既居酒屋同埋一間極度得意既羊肉料理店！ Text、Photo： Ed Ah 虫

上回提要：

三軒茶屋 - 氣ウラ

本來作為一名清酒發燒友，搵到個咁優質既地方好應該自私一點將佢收藏起來等自己慢慢嘆，因為免得被廣泛宣傳之後會失守變咗第二間「赤鬼」就弊加火喇。但作為一名稱職既酒評人，搵到一個好地方係應該要同大家分享，希望你地睇完報導後可以親身到場感受一下小編為大家發掘既好地方。就一場天使與魔鬼既鬥爭，攪到小編足足爭札咗成個星期，究竟放定唔放好呢？當中有認真地咨詢過啲酒腳意見，有部分酒腳強烈要求小編都係做返隻「沉默的羔羊」算，千萬唔好將呢間世外桃源公開彼露，因為怕過多則亂！

但最後小編還是鼓起勇氣兼抱著當初小編答應為這個平台寫食評酒評那份真誠分享好野既初心，以正式酒評人身份而冒住比啲酒腳們既唾罵、鄙視同祝福都要同大家報導。準備好未？

小編一推門，無耐就見到道暗門打開咗，隨後有一位踼住對紅色卡通拖鞋既店長行出黎九十度鞠躬禮式歡迎同小編打招呼，一行入道暗門發現裡面原來內有乾坤，店內總共樓高兩層並共有多張四人座。店長明顯係一名清酒藝術家，點解咁講？因為當晚比小編一次過見識到店長一係可以因為客人太吵鬧無尊重居酒屋內其他客人，直接將客人趕走；而同時又可以因為客人同佢啱傾，佢又無端端攞啲店長收藏好酒出黎招待客人。認真十足十一隻愛恨分明的天蝎座，小編頓時有種不願意要同店長賭一鋪賣人情牌既感覺，不過大家緊記酒鬼出得黎行，係求飲好酒而唔唔係求氣，好快小編同店長已經打成一遍，仲搭晒膊頭話要燒黃紙做兄弟，小編 一直以為只有大機構先有呢種辦公室政治，估唔到今次做客都要發揮小編最利害既社交手腕先求得店長喜歡，但果然好人有好報，店長突然話失陪咗一陣，跟住攞住支新政隱粉紅 UNICORN 出黎，沒熟絡之前店長話唔會開因為唔想打開後放雪櫃，點知傾多兩句咪又係開，今舖賺咗喇！

呢支來至秋田縣既新政隱粉紅 UNICORN 係2016年既貴釀酒，熟成三年酒標寫著（0631/2076) 限定品。係新政酒造杜氏佐縢祐輔成名作之一，屬市場極度罕見既清酒系列之一。入口前已喺杯中散發著一種好獨特既熟成香氣，入口柔和附帶新政獨特優雅乳酪果酸，成支酒平衡度非常高，每吞一口都差啲要寫紀念冊，非常唔捨得就咁吞落肚。相信今次遇到新政隱粉紅獨角獸 INVISIBLE PINK UNICORN 2016 之後都唔知幾時再有機會再見。 之後，店長抱住支「十四代——双虹」1800ML 出黎，話收小編Y1500日元一杯，除一除即港幣約HK$105/杯，嗱嗱聲舉起只杯叫店長倒酒喇喂！呢支「十四代——双虹」屬十四代頂級版，以小編個人認為排名只在龍泉、龍月、白雲去來之下。第一下飲入口既口感明顯同其他十四代入門版有分別，優雅平靜附帶略略平衡咸度，功力深厚，不愧為清酒王，現場仲有多款佐酒小食，小編覺得最正係酒粕焗魚「鮮、甜、肥、香」。就算怕比基哥同山雞姐認出把聲都要同大家講「呢道真係唔黎就笨！」認真有講唔晒有幾多靚酒，希望可以一次過以圖交流！

三軒茶屋 - 羊々 飲飽食醉，見呢道都差唔多，心多多既小編希望可以走多兩場，希望有更多好地方分享，叫埋班朋友不如出去走走。轉咗幾隻彎，喺條巷仔搵到間「羊々肉料理店」一陣陣香飄飄羊羶味令到成班酒腳HIGH晒，即係暗爽地行入去坐低叫野食。

一坐低見到全部日文餐牌，都沒知寫乜食乜，店長似一隻羊咩咩既外形友善地走近，用身體語言展示自己身體部份黎幫小編點餐，去到半腩果部分，我地成班人笑咗出來，仲唔比我搵到你，真人版「喜羊羊」！最後小編同朋友叫咗一人一杯生啤，一份相信係羊腿肉套餐送酒，繼續吹水嘆酒好朋友！呢度氣氛好好，有孤獨美食家FEEL！

經過歷時三小時又飲又食，個人的確滿油要開車返酒店休息，回想好彩自己願意行多兩步先不枉放棄大好溫習時間跑到三軒茶屋！噢，記得提醒自己原來要溫書，睇一睇鐘已經成點鐘，溫兩粒鐘書就得返四粒鐘休息，好喇！決定就此收筆說再見。