【人生劇場】身體是自己唯一的藝術品　改變命運不靠別人

若說這篇是關於「實驗劇場」的，會嚇走多少個你和妳？還要說什麼形體訓練、探索身體？ 還願意繼續讀下去嗎？

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故事主角大專讀新聞系，畢業後卻跑到電視台當編劇，曾參與1980年代神劇《新紮師兄》系列的劇本創作。因緣際遇，他踏足劇場，談藝術論文化，探索生命、了解自己。聽來抽象，實情在今天，誰不需要？

吳偉碩舉手投足的舞者氣質，是入了血，屬於自己身體的一部分。（資料圖片）

他是資深劇場演員、導演兼表演訓練老師，亦是於4月15日舉行、由國際演藝評論家協會（香港分會）主辦的2018年「劇評人獎」的年度導演獎得主 —— 吳偉碩（梵谷）。

「現在有人望着我，就覺得我是大師，感覺到那能量。」（《未來簡史》劇照）

吳偉碩高中畢業後，到樹仁學院（註1）選修新聞，是因為覺得新聞跟生活有關，也因為自小喜歡閱讀：「小學已常到圖書館、小童群益會裏鑽，愛看 《小王子》、《西遊記》之類，特別喜歡看故事。」他覺得，新聞報道被定義為報道文學，成為其中一種文學類型，特別有意思。「畢業那年，學系出版系刊，我當時是學生會會長，就寫了一篇文章紀念畢業的感覺，居然給評為有文學味道。」有因，才有果。

吳偉碩高中畢業後，到樹仁學院（註1）選修新聞，是因為覺得新聞跟生活有關，也因為自小喜歡閱讀。（網絡圖片）

為了賺取學費，吳偉碩在樹仁第二年，已經到《工商日報》（註2）當全職體育記者，主要寫足球，每天寫一兩篇稿，他視作為訓練。畢業實習，他到香港電台面試，歷屆同學一般申請到新聞或者公共事務等部門，他卻說要去電視戲劇組，「戲劇是說故事，創作的可能性比較大。」當年，他曾參與兒童劇《晴天雨天孩子天》等的劇本創作。

當年，他曾參與兒童劇《晴天雨天孩子天》等的劇本創作。（《晴天雨天孩子天》劇照）

他說當初有想過要當導演，「實習的過程中，漸漸發覺劇本才是決定內容的手段，就像用什麼文學形式去說故事般。」畢業後，他加入了無綫電視當編劇，前後6年，參與劇本創作包括《新紮師兄》系列等。

畢業後，他加入了無綫電視當編劇，前後6年，參與劇本創作包括《新紮師兄》系列等。（《新紮師兄》劇照）

浸在那大眾趣味的氛圍下，吳偉碩漸漸感到厭倦，亦不難想像。「當年，放工就去學習現代舞和水彩畫，純粹有興趣，兩種都喜歡。」只是，後來他選了專注現代舞，也引領他步往另一階段。

「第一次感到杯有重量」

吳偉碩當初學跳現代舞，還有個逗趣的故事。「畢業那年，（樹仁新聞）系會舉辦聖誕派對，同學選跳一段 《白毛女》，有位女同學拿着地拖模仿白毛女，另一個男同學要來個big jump，怎料跣腳，一滑就滑到台側，大家覺得好笑又有趣，也是第一次跟男同學跳舞。」然後，大家興致勃勃的，一齊去學跳現代舞。最後，就只剩下他，有堅持下去。

習舞後，驚艷是：「第一次拿起水杯，感覺到那重量。」他形容，以往的自己是哲學思維，講究邏輯，「原來忽略了身體、生命的感覺。」與現代舞初相逢，讓他得到嶄新的感悟：「感受、感覺，不是靠思考，而是透過生活基本的接觸。」

那時，他習舞之餘，亦盼望對現代舞有更深入的認識。「當年的報紙、藝術媒介，都甚少談及現代舞。」他卻在樹仁位於灣仔的舊校舍，發現有家美國圖書館，擁有藏量豐富的舞蹈錄影帶，「我就像發現金礦般，總是留在那處，不停地看。」也由那時開始，他以梵谷為筆名，先後在星島日報及信報文化版，撰寫有關舞蹈的評論。

「感受、感覺，不是靠思考，而是透過生活基本的接觸。」（鄧樹榮工作室戲劇《馬克白》劇照）

點與點 連成線

在一次訪問中，他認識了演藝學院兩位第一屆畢業生，張達明和陳炳釗，並獲邀加入他們組成的實驗劇團「沙磚上」（註3），這個劇團獲城市當代舞蹈團支持。

吳偉碩形容，當年劇團理念前衞，不設藝術總監，「不想由人支配劇團，大家輪流當導演，一起討論，表演形式較着重意識形態，而非故事發展。」他打趣說，所謂的後現代理論：「是看完了，也不知在談什麼。」然而，他亦因此走到人生的拐點。

當時，他還在無綫當編劇，也有在學現代舞，又參與劇團的演出，「卻有點覺得格格不入，我這個是跳舞的身體，雖然明白動作的意義，但就不知道怎樣跟戲劇拉在一起。」由於無法找到答案，他加入劇團兩年後，就沒有再參與演出，後來還辭掉無綫編劇的工作。

有兩年，他沒有正職，就是想讓心靜下來。直到有線電視籌備開台，他在朋友引薦下，加入其中一個國際藝術文化頻道。「因為要預備買片，所以每天在節目catalogue（目錄）中揀片看。」他就特別挑跳舞的，其中一齣法國的節目，是談100年以來，舞蹈在歐洲和美國的文化發展和演變，由古典芭蕾舞談到現代舞，以至後現代舞，還有從創作者的角度回應社會變化，讓他大開眼界。

有兩年，他沒有正職，就是想讓心靜下來。（何．必館《最後一次西遊 — 走在曼陀羅邊緣上》劇照）

不是思考，要經歷和感覺

吳偉碩說，當時他明白到，表演藝術所呈現的身體，並不單純是身體本身，還載着生活習慣、背後的思想。隨後，他開展劇場的演出，伯樂是在美國侯斯頓大學修讀戲劇的何應豐。那年是1995年，二人在訪問後認識，一見如故。

「他知道我是跳舞的，又寫戲劇，覺得可以一試；當時我們每星期都有兩三晚到CCDC（城市當代舞蹈團）studio 試演，沒有劇本，他說做什麼，我便做什麼，他主要看我如何在身體找到真實的感覺。」

他說接受傳統戲劇訓練的演員，沒有創作的概念，「身體背後是有內容、質感的，有了感覺、經歷，會出現創作，不是站着就可以寫出劇本。」

表演藝術所呈現的身體，並不單純是身體本身，還載着生活習慣、背後的思想。（網絡圖片）

自1995年，他便加入何應豐的劇團「瘋祭舞台」，並在多個演出中擔任要角，也是他口中「透過身體explore（發掘）自己的可能性」。他也談起自己信任身體的經歷，那是他辭去正職的兩年。「當時也因為感情的問題，有了depression（抑鬱症），但覺得不可以讓精神處於那沉溺的狀態，所以逼自己去跑步，讓自己重拾活力，克服情緒。」他的體驗是，只要信任身體，便可以改造自己：「身體賦予力量，讓自己think positively（正面思考），有自信和力量，去support（支持）自己。」

1997年，他在中環波老道中英劇團排過戲後，就到英國倫敦密德薩斯大學，修讀東西方戲劇比較碩士課程。及至2000年，他再到新加坡實踐表演藝術學院，修讀由郭寶崑創辦「劇場訓練與研究課程」，先後學習日本能劇、中國京劇、印度Bharatanatyam神殿舞及印尼畦宮廷舞蹈Wayang Wong各半年，以及當代表演體系的訓練。

吳偉碩說，課程讓他感悟到深入傳統，才找到生命：「想起25歲才學跳舞，穿起舞衣，在鏡中看自己，覺得像極『耕田佬』；後來逼自己練習，現在手揚起，那動作的感覺都已在。」他就是讓身體有所經歷，然後才明白這門藝術，以至生命，到底是什麼一回事。「就如上山修行般，現在有人望着我，就覺得我是大師，感覺到那能量；以為我浸了很多年，那實在是身體的經歷，透過傳統的訓練，讓自己沒有做戲，但已經有這個being（存在）。」那就是一舉手一投足，人在戲在。

他就是讓身體有所經歷，然後才明白這門藝術，以至生命，到底是什麼一回事。（馬戲班《墨迷宮》劇照）

種在自己身上的，也希望種在香港人身上

回港後，吳偉碩也沒想過生計，就全身投入舞台表演，「最初沒有錢，nude model（裸體模特兒）也做過，也試過要問朋友借錢開飯。」他說遇到老師郭寶崑前，曾經感到很迷惘，但課程帶給他的感悟，就是「真正影響自己，其實是自己，要認真對待生命，要有動力去追尋，因為你是自己唯一的藝術品。」他心想：「我想追尋人生，應該都有其他人想吧？一個需要就一個，十個就十個。」

2007年，他成立香港表演研究中心，擔任藝術總監及主研究員，並完成了《太極與表演訓練關係》的第一部分研究工作；又憑過去訓練、研究和教學的經驗，整理出一套結合心理和身體運用的「心體一技」訓練系統。

在訓練過程，吳偉碩強調不會去主動解釋，「生命在自己手上，怎可以總是靠他人幫助？」他認為，藝術要抱開放態度：「認真地由自己出發，自己尋找答案，因為獲得最大benefits（好處）是自己。」

一路走來，吳偉碩沒有說過自己苦，那兩年的抑鬱亦只輕輕帶過。誰不知道，藝術路難行，但用他的話，只要認真對待，易行又好，難行也好，就一直追尋到底。那不更美好嗎？

只要是信任身體，便可以改造自己。

誰不知道，藝術路難行，但用他的話，只要認真對待，易行又好，難行也好，就一直追尋到底。那不更美好嗎？（作者提供）

場地鳴謝：room68

攝影：Trevor Tse

編輯：堂

註1：樹仁學院於2006年升格為樹仁大學

註2：台資工商日報於1925年7月創刊，由何世禮主理，於1984年11月停刊。

註3：盧偉力 (2012) 《當代香港戲劇的文化政治與美學實踐——兼談幾個本土後現代主義範式》

作者簡介：陳零

現為新媒體《一點》作者。《一點》以中英文記錄香港人的故事，有你多一點。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「吳偉碩 : 你是自己唯一的藝術品」​】

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