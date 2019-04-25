電影主題展《FilMotion》﹕治癒心靈的指墨畫　流露真心的美學

最近若曾到訪太古城的MOViE MOViE，也許會留意到戲院旁的house by kubrick，掛起一幅幅來自不同電影的水彩繪圖。年青藝術家周志豪（Keo Chow）以這種方式，將電影最唯美的瞬間定格，畫成繪圖予電影愛好者欣賞。

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看罷每齣戲，有人會選擇執筆寫影評，有人會透過嘴巴跟朋友分享，擅長繪畫的Keo，卻選擇將來自光影世界的感動，流進指墨畫作裏的水彩，填補內心的空白感。

每次創作皆源自於每次電影完場後的空白感。 周志豪（Keo Chow）

──這是Keo為今次《FilMotion》Pop-up展覽寫着的序言。

展出的指墨畫作﹕《觸不到的她》的Joaquin Phoenix。（作者提供）

「對我來說，看戲後的感動很難用文字表達，即使口述也很難留得住這種感覺，不過透過藝術的方式表達，卻能容許更多思考和消化。有時別人看過我的畫作，會問我作品是否未曾完成，但那些其實都是我刻意的留白位，希望能讓觀者寄放自己的情感。」

要在畫作裏營造電影的流動感，Keo喜歡以自己的指頭點畫，這成為其畫作特色之外，也為他帶來心頭的釋放。對於畫作呈現的美學，Keo亦有他的獨特見解。

畫畫是將整部戲沉澱昇華，偶爾水彩會化開滲透，觀感上看似有點錯，但我覺得不完美也是種美。其實成品並非最美，在過程裏那些未乾的畫，才是真正的作品。 周志豪（Keo Chow）

細心觀察Keo的畫作，往往會被畫內深邃的眼神迷住，講到如何透過水彩將此呈現，Keo說最重要的非關畫技，而是情感。「技巧我可以教，但一切都得看你生活裏的經歷，如何演化成不同深淺的情感，然後將它投放在畫作當中。」

這份情感的流露，自然也體現在他的畫作，更衍生不少屬單頭主角描畫的作品，例如《這個殺手不太冷》的Jean Reno、《觸不到的她》的Joaquin Phoenix。以「一個人」作為主題，除了來自Keo對角色的喜愛，背後還有着更深層的原因。

展出的指墨畫作﹕《這個殺手不太冷》的Jean Reno。（作者提供）

「畫畫對我來說就像一面鏡。我自己有個哥哥，但彼此沒怎麼聯繫，朋友也不算很多，不知不覺原來畫了好些單人畫作，從而也會讓自己反思，有些關係該怎樣重新建立。」

作品曾刊於《MOViE MOViE Magazine》的Keo，雖然現在事業已漸上軌道，不過坦言亦經歷過樽頸位的階段，猶幸四年前舉行的金像獎，成為了他事業上的轉捩點。

畫Benedict Cumberbatch 的作品，被刊於《MOViE MOViE Magazine》封面。（作者提供）

「當時我說給自己三年時間，全身投放在畫畫事業，後來能獲邀為『金像獎』的宣傳片繪畫插圖，自覺也算有所交代。雖然要在一個月畫36張，更趕急得要邊播邊畫，但這次經驗是對我很大的認同。如果問我哪幅最漂亮的話，該是那個金像獎獎座吧。記得當時負責導演看過第一稿，說希望我可以畫得更加好，少不免讓我有點壓力，還幸最後得到他們的稱讚，確實給予我很大的信心。」

《FilMotion》展出的不同作品。（作者提供）

對於畫畫，對於展覽，Keo內心都有着相同的信念，就是要打從心底喜歡才進行。對他來說，畫畫就如他的圖像日記，舉辦展覽也不過想為更多人帶來治癒效果，如同畫畫把自己治癒那般。

「有時大眾可能會受到數字的迷惑，覺得有多少讚好才最重要，但我覺得必須打從心底喜歡而做，因為我想讓別人看到最真的自己，這是關乎原則的事情，畢竟當初我的出發點也非討好別人，舉辦展覽是希望透過作品治療別人，包括我自己。」

展覽詳情 《FilMotion》Pop-up Exhibition 地點：太古城5樓MOViE MOViE house by kubrick 日期：10/4至26/4 時間：（Weekday）13:00-22:00; （Weekend）10:00-22:00

內容提供：過路人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【藝術．人訪】電影主題展《FilMotion》 填補「空白感」的水彩畫」​】

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