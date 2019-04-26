比鑽石還稀有！ 「亞歷山大石」成絕跡變色石之王

寶石因其稀有性，和散發美麗的光澤而受到大家的喜愛，而通常來說同一顆寶石，其也僅會散發一種色澤。但如果一顆寶石，白天擁有祖母綠般的瑩瑩碧色，夜晚則化身紅寶石的如血豔紅，你相信嗎？世界上還真的有這種寶石，它稱作「亞歷山大石Alexandrite」，別名「變石」、「紫翠玉」。

亞歷山大石在19世紀30年代，由一群在烏拉爾礦山工作的工人發現，並呈獻給當時沙皇政府。發現時，正值王儲亞歷山大成年，因此這種寶石被鑲嵌在皇冠上並命名為亞歷山大石。現在俄羅斯的亞歷山大變石礦藏已枯竭，其主要產地轉戰到了巴西、斯里蘭卡、緬甸、坦桑尼亞等地。

亞歷山大石在19世紀30年代被發現，正值王儲亞歷山大成年，因此這種寶石被鑲嵌在皇冠上並命名為亞歷山大石。（世界高級品）

這種寶石的特別之處在於，再日光下時它呈現灰綠、淡黃綠至藍綠色，但到了夜晚，它又變成是褐紅或紫紅色，因此有「白晝裡的祖母綠，黑夜裡的紅寶石」美譽，有的甚至還帶有貓眼的效果。遺憾的是，能達到鮮豔顏色的變石非常少見，時至今日紅綠變石幾乎絕跡，我們能見到的大多數變石，呈現的顏色多為暗褐綠、暗褐紅，色調暗不夠鮮豔。

亞歷山大石的特別之處在於，再日光下時它呈現灰綠、淡黃綠至藍綠色，但到了夜晚，它又變成是褐紅或紫紅色。（世界高級品）

和所有稀有寶石一樣，左右變石的價格機制主要從寶石的完美程度、透度明、淨度、重量、切工和變色的效果等方面進行。克拉數大、透明度高、瑕疵少、變色明顯的變石，其價格高。而優質變石的價格可達每克拉1000－5000美元。先前一顆9.99克拉的巴西產地的亞歷山大石鑽戒，在佳士得拍賣賣出38萬美金的價格。

真正品質高的亞歷山大石即使是1克拉多價值也是很高的，因為它實在太稀有了，甚至比緬甸紅寶石更稀有。（世界高級品）

事實上，真正品質高的亞歷山大石即使是1克拉多價值也是很高的，因為它實在太稀有了，甚至比緬甸紅寶石更稀有。所以從收藏家的角度來說，能收藏到一克拉以上巴西產地優質的亞歷山大石已經是非常幸運的事情了，即使你有充裕的金錢，也極難獲得這樣的寶石。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比鑽石還貴還稀有的寶石 近乎絕跡的變色石之王：亞歷山大石(Alexandrite)】

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