【機械錶】手上鍊能動多久？江詩丹頓：兩個月沒問題

能夠正確顯示大小月、閏年的萬年曆，被公認是最實用的鐘錶複雜功能，擁有極高的日常實用價值。然而，萬年曆腕錶的實用性一直受到傳統發條技術的限制，常使得佩戴前都需要進行時間調校。VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓憑藉264年的高級製錶經驗，在2019年推出新作Traditionnelle Twin Beat雙重芯率萬年曆腕錶，提供65天的長期動能，持久動力大大超越一般手上鍊設計的萬年曆錶款。

Traditionnelle Twin Beat雙重芯率萬年曆錶能用最低限度的動力運作，徹底改變過往手上鍊複雜錶款動能儲存的先天劣勢。（世界高級品）

評點一：從日本的不定時法獲得靈感

江詩丹頓這種驚人的成就並非天外飛來的靈感，品牌是從17～19世紀日本江戶時代所採用的「不定時法」計時器上獲得靈感，為了依季節晝夜長短進行微調，因此當時時計往往會具備一到兩枚類似擺輪的裝置。Twin Beat雙重芯率萬年曆腕錶搭載品牌自製3610的手動機芯，其中設置了兩枚擺輪，平時以5赫茲（36,000次/小時）的活躍運作計時，透過錶殼8點方向的按把，可以瞬時切換到1.2赫茲（8,640次/小時）的低頻靜待模式，讓腕錶用最低限度的動力運作，減少調整萬年曆的麻煩，這也是為什麼此錶能擁有超過兩個月傲人動力的原因。

錶款面盤清晰可見放射狀機刻雕花和噴砂表面，12點方向的動力儲存顯示則能表現出目前屬於何種動力「頻道」。（世界高級品）

評點二：面盤12點方向的動儲顯示展現出整只錶的精華

Twin Beat雙重芯率萬年曆腕錶以鉑金材質打造錶徑42mm的錶殼，外觀設計特意在古老修飾工藝上融入了現代美學，面盤被分成兩個區塊，以開面設計讓面盤上的機板露出放射狀紋路與噴砂處理。手工機刻雕花紋飾金質面盤中央區域，被嵌入藍寶石水晶外圈，金質時標也被嵌於藍寶石水晶外圈上，最後藉助雷射雕刻和灌墨技術，實現光滑無縫的外觀。顯時功能主要安排在下半部，的日期、月份與閏年顯示（面盤中軸為時分顯示），至於9點方向的扇形視窗分別代表兩種不同的震頻，提醒佩戴者目前已經切換到哪種震頻上，而在面盤12點方向的同心錶盤則是代表切換不同震頻能獲得的不同動力儲存天數顯示。

5赫茲啟用模式和1.2赫茲待機模式的兩枚擺輪，由同一主發條盒驅動，達成65天的續航力。（世界高級品）

評點三：輪系本身也經過改良以達到節能效果

萬年曆的轉盤顯時系統往往在跳轉之際耗費大量動能，江詩丹頓也針對此一結構改良，使用了一種彈簧式的雙齒輪負荷系統，使得3610機芯瞬跳機制只需要傳統跳轉顯示系統1/4扭矩即可完成，日期、月份和閏年顯示盤瞬跳變化間視覺上更加讓人驚豔，對於腕錶延長動能也有所幫助。透過嶄新的雙擺輪切換設計，Traditionnelle Twin Beat雙重芯率萬年曆錶展現了江詩丹頓決心打破高複雜功能與長日鍊幾乎等於無緣的僵局，將機械錶的動力儲存設定帶到另一個新境界。

Traditionnelle Twin Beat雙重芯率萬年曆錶（世界高級品）

Traditionnelle Twin Beat雙重芯率萬年曆錶

950鉑金材質／3610手動上鍊機芯／時、分、日期、月份、閏年顯示／萬年曆功能／雙擺輪震頻切換功能／動力儲存顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水30米／錶徑42mm

★如果你想入手：

一只錶竟同時擁有1.2Hz和5Hz兩種震頻，而且還可以任意切換，像是將獨立製錶的創意發揮在高級製錶的設計中，相當具有看頭。而雖然江詩丹頓這款Twin Beat系統乍看很新潮，但其實這是從舊時代設計中獲得的靈感，超低震頻的65天動儲很驚人，不過追根究底，這類型錶作偏向展示技術的成分還是比較高。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：手上鍊機械錶能走多久？ 江詩丹頓表示兩個月沒問題】

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