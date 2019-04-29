【Glamping】SUV奢豪露營饗宴　性能、馬力不及風格重要

Glamping是將英文Glamorous與Camping兩字結合而成，意指「豪華露營」。

（世界高級品）

有別於Camping「以天為被、以地為床」的原始風情，Glamping相較之下則是有彈性許多 ─ 雖然還是睡在帳篷裡，但帳篷內可以有床、有空調、甚至是全套的盥洗設備；吃，也不必辛苦野炊，在戶外擺上一桌數椅，豐盛佳餚佐以香醇美酒，再伴隨滿天星光，夫復何求。

（點擊下圖查看型號）

（世界高級品）

在這次Glamping豪華露營盛會中，Maserati Taiwan也特別請來宜蘭知名餐飲業者「蘭城西飲室」，並與「Le Temps食光1998」主廚Candy合作，以在地時令新鮮食材入菜，成就出令人食指大動的義式晚宴。原本應該出現在室內餐桌上的美食佳餚，如今毫無違和感改以野宴形式呈現，就如同Maserati Levante無所界線的多變風格，除了適合疾速行駛，亦能隨時駛離鋪裝路面，展露新世代全方位豪華休旅的翩然氣度。另外，代理各式旗艦露營裝備的「撒野」，也為本次活動精心準備了露營人熱愛的Nordisk Asgard神殿帳與相關用品，讓Glamping不只是一成不變的露營，而是能和心愛的家人，一起甜蜜共度難得的旅行時光。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：讓Glamping不只是一成不變 馳騁山野 與家人甜蜜共度奢豪露營饗宴】

《香港01》App，尚品精神生活，形而。立即下載：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app