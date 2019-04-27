【周末好去處】PMQ法國五月美食薈．餐飲攤位、美酒大師班！

就在每年一度的盛事法國五月美食薈（Le French GourMay）到來之前，這個周末在中環PMQ 元創方就先來一個預告。今年的主題大區是盧瓦爾河谷（Loire Valley），向來以城堡林立、古蹟處處而聞名的盧瓦爾河谷其實除了風景名勝之外，美酒佳餚亦充滿特色，馬上來看看現正在PMQ舉行的法國五月美食薈開幕慶典，超過15個餐飲攤位如何為大家用美酒美食來直接呈現出盧瓦爾河谷的魅力。

在入口等待大家的就有清新的飲品，可以先試試桂花菠蘿特飲，一洗炎夏的悶熱；接著在旁的是Cru Magazine的攤位，除了可以訂閱這本酒類專門月刊，今期正是關於主題大區Loire Valley的詳細介紹，還可以購入這大區的各款推介美酒。接下來的攤位還有更多主題大區佳釀，每個攤位都會為大家介紹Loire Valley的風土特色，這地區的葡萄酒以清新、果香和易入口為主，是非常適合現代的口味，由紅白、無汽和有汽、甜酒到乾風格皆備。

Loire Valley物產質素上乘，例如這家本地的手工Apple Cider，就用上了Loire Valley的蘋果釀造，入口可以感受到清新的果香，由於本地出品所以能夠保持新鮮的口感，沒有一般Apple Cider的過甜和「汽水」感覺。同場加映還有同樣來自Loire Valley的特色果醬。

接下來的攤位有更多來自Loire Valley的美食和食材。包括海鮮、各式家禽和豬肉、牛肉醬，糕餅，當然還有當地有名的山羊芝士，各攤位除了可以試食，有些更可以推介Pairing的選擇，即場體驗Loire Valley的美食之旅。此外，位於石澳主打地中海料理的特色餐廳Cococabana，主廚在場為大家準備充滿法式風味的牛肉包。如果吃飽了還想喝到最後，還有法國橙酒Cointreau和人頭馬Remy Martin為大家準備的Cocktail。

+ 7 + 6 + 5

PMQ的法國五月美食薈開幕慶典舉行直到明天（4月28日），除了美酒美食攤位，記緊參加Wine Masterclass，全方位體驗Loire Valley的美酒特色。