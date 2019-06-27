積家2019年S.I.H.H.新品（下）　女生不能抗拒的精緻華麗

今年積家JAEGER-LECOULTRE在三款約會系列腕錶中，使用了更高級的爪鑲工法與克拉數更大的鑽石，還有嶄新的月相盈虧顯示，重新詮釋高級珠寶腕錶的新價值。積家在2012年首度推出Rendez-Vous約會系列錶款，這是專為女性打造的專屬系列錶款。因此錶款擁有華麗的裝飾風格。

積家Rendez-Vous Night & Day。直徑36mm 18K玫瑰金錶殼，共鑲嵌186顆鑽石，3.52克拉／時間指示與日夜顯示／898B/1自動機芯，動力儲存38小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米。（iWatcHome城邦國際名表）

但是當積家在2019年推出全新的約會系列錶款之後，相信會令許多女士更加愛不釋手，因為積家此次將鑽石的鑲嵌工藝發揮到極致，並重新詮釋高級珠寶的新價值。今年積家分別在Rendez-Vous Night& Day約會系列日夜顯示珠寶腕錶，以及Rendez-Vous Moon約會系列月相珠寶腕錶上使用全新的爪鑲式鑲嵌工法（Prong/Claw Setting）。

積家Rendez-Vous Moon。直徑36mm 18K白金錶殼，共鑲嵌186顆鑽石，3.52克拉／時間指示與月相／925B/1自動機芯，動力儲存38小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水50米。（iWatcHome城邦國際名表）

過去積家常透過雪花、粒面或是軌鑲等珠寶鑲嵌技法替錶款增添華麗的風采。不過自Joaillerie 101珠寶腕錶之後，積家也開始使用爪鑲工藝，這也是最經典的鑽石鑲嵌工法之一，是1880年代前後所推出的鑲嵌工法，主要是利用金屬爪（柱）來固定鑽石。原理就是利用最少的固定金屬，讓鑽石能接收到最多的光線，增加鑽石的折射效果。

925B/1自動機芯。由於重新設計月相功能，因此機芯的型號有所更動，但機芯的基礎仍是來自新一代的899自動機芯，擁有螺絲微調擺輪，並換裝具有陶瓷滾珠軸承的自動上鍊輪系。（iWatcHome城邦國際名表）

在鑲嵌的過程中，工匠需要小心謹慎以及無比耐性方可完成鑲嵌，有時甚至需以數個小時逐一調整及鑲嵌每顆鑽石，才能盡展其光芒。其中，全新的約會系列日夜顯示珠寶腕錶，整只腕錶共鑲嵌186顆鑽石（3.52克拉），從珍珠母貝面盤的中央到錶圈共有鑲嵌三圈鑽石，而最外圍的鑽石，便是採用爪鑲工藝，讓每一顆鑽石都能吸收最多的光線。而六點鐘位置的視窗中，晝／夜顯示在珍珠母貝的星空背景上展現日夜變化。

爪鑲工藝。這項珠寶鑲嵌技法主要是利用金屬爪（柱）來固定鑽石，其原理就是利用最少的固定金屬，讓鑽石能接收到最多的光線，增加鑽石的折射效果。（iWatcHome城邦國際名表）

至於僅有推出18K白金材質的約會系列月相珠寶腕錶，其月相顯示重新經過設計，與以往有所不同，因此內部所搭載的925B/1自動機芯也是最新機種，透過藍色的砂金石更能襯托珍珠母貝所打造的明亮白月。本款腕錶同樣在最外圍使用爪鑲工藝，由於鑽石的尺寸克拉數遠勝以往，因此今年的約會系列珠寶腕錶，可說是積家近年來最璀璨華麗的女用腕錶。

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