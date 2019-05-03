【葡萄酒】紅酒陳年能力五要素　掌握最佳開瓶時間

究竟一瓶葡萄酒可以放多久? 有哪些適合陳年的葡萄酒? 葡萄酒陳年, 一直是消費者最關心的問題之一。講真，如果買瓶酒花了一千幾百，誰都擔心會不會因為太早打開而變成一、兩百的貨色。誰都想避免吃虧，都好想知道究竟何時才是最好的開瓶時間。

在探討葡萄酒可以放多久之前，希望大家先問自己兩個問題：一，你肯定你的葡萄酒可以放嗎？二，為什麼要放一段時間，而不是現在喝？

事實上，世界上 90% 的葡萄酒都屬於即飲型，即推出市場之後 1～3 年內就要喝掉。4% 左右有一定的陳年能力，可以放 5～10 年。而可以存放超過 10 年的酒，可能只有 1% 左右。這是一個殘酷的現實，原來 90% 甚至更多的葡萄酒都經不起久藏。

葡萄酒並沒有所謂的保存期限，它只有適飲期，即適合飲用的時間，好一點的酒一般在其官方網站都會提供建議飲用時間。如果葡萄酒放太久，過了適飲期，酒可能沒有變質，也沒有過期，但已經不是它應有的狀態，已經不適合飲用。

事實上，世界上 90% 的葡萄酒都屬於即飲型，即推出市場之後 1～3 年內就要喝掉。（VCG）

為什麼酒買回來了卻不現在喝，硬要多放幾年？有人可能為了投資，預期酒在幾年之後會升值。有人期望酒多存放幾年可能會發展出更多香味，會更好喝。有人只是單純覺得葡萄酒要陳，會越陳越香。無論是何種理由，都要做好承擔相關風險的準備。葡萄酒可能比你想像中要脆弱得多，如果沒有理想的儲存環境（最好是酒櫃），你只會慢慢「殺死」葡萄酒。不要以為家裡隨便找個地方一放就是陳年，陳酒分分鐘會變成陳醋。

事實上，有能力的葡萄酒多擺放幾年的確會慢慢發展出更加複雜的香味，更舒適、柔和、均衡的口感。

葡萄酒陳年

葡萄酒的陳年能力主要看酸度、單寧、酒精、餘糖、複雜度。

這些陳年能力怎樣分辨？點擊大圖看答案▼

懂得判斷這五大元素，就可以大概分辨什麼葡萄酒適合陳年，可以放多久。那是不是陳年之後的老酒一定更好呢？這要看個人口味。比如西班牙 Rioja Gran Reserva 這樣經過長時間陳年的酒，有人特別享受那種陳年氣息，可有人卻認為這種氣息過份突出。同一款酒有人評價非常好，也有人評價一般。

還有一點需要注意，老酒要醒酒，但不用醒太久。明明已經那麼老，還要醒很久的話，就真的接近「死亡」了。

有人把陳年看得太重，以為本來 70 分的酒，存放幾年之後可以飆升到 95 分。事實並非如此，如果一瓶酒陳年之後有 95 分，那它年輕的時候至少也有 88 分。所以不必過分擔心太早飲，只要是好酒，什麼時候喝都是一瓶好酒。

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