【法國五月美食薈】全方位了解盧瓦爾河谷飲食文化迷人之處

迎來五月，我們進入每年的美酒佳餚盛事——「法國五月美食薈」（Le French GourMay），在參與其中之前，不如來了解一下今年的主題大區盧瓦爾河谷（Loire Valley）。

© Th. Le Gourrierec Loire Valley是法國一個很大的酒區，源自於長達一千多公里、法國最長的盧瓦爾河（la Loire），她又被譽為「皇帝河」，因為沿著河流有很多歷代皇帝的狩獵行宮，有皇帝住的地方，就有美麗的花園、美景、美食和美酒，故又稱為法國皇帝的後花園。作為世界聞名的城堡區，這裡充滿歷史古蹟，早就被聯合國教科文組織列入世界遺產名單，而且當中最多人認識的「香波爾城堡」，也被單獨列入世界遺產目錄。

© S. Gaudard 說過酒區的背景，就來了解這裡的飲食文化以及酒的特色吧。由於有著世界級的美麗環境、法國最長的河流，多樣性非常豐富，這裡的土壤也有很多細微的變化，即使是同一種葡萄也有著很多不同的可能性，可以釀出不同風格的酒。再深入討論，我們有幸於剛過去的法國五月美食薈啟動儀式當中，在場其中四位來自Loire Valley的官員為此大區的特色與我們解說：

Interview with

Lydie Bernard, Vice-President of the region of Pays de la Loire

Pierre-Alain Roiron, Regional Councilor of the region of Centre Val de Loire

Hervé NOVELLI, President of the national oenotourism committee

Jean-Martin DUTOUR, President of InterLoire (Loire Valley Wines association)



Q：Loire Valley的酒適合入門的品酒朋友嗎？ A：Loire Valley的酒在法國歷史悠久，但初入門的朋友可能未必很認識，其實根據這裡的風土特性而釀出來的酒，是相當適合初學者的。整條河流流域由西至東，氣候、土壤都有所不同，所以由乾白酒至烈酒、不同濃度的紅酒、以至是充滿花香和怡人酸度的Rosé、氣泡酒等，不同口感風格皆備，雖然沒有很標誌性，但勝在單一個酒區就能立體呈現不同的酒體風格。

©A. Lamoureux 關於盧瓦爾河谷葡萄酒：

・盧瓦爾河谷的葡萄酒具有一些重要的特質，令它們非常適合現代的口味；

・三個主要特質：清新、果香和易入口；

・酒精濃度温和、酸度清新和帶有礦物的味度，是理想的餐酒；

・橡木完美呈現葡萄品種特色及風土；

・主要為單一葡萄酒；

・盧瓦爾河谷有數個主要的酒區，它們各有其特色、葡萄品種、85個法定產區和風格；

Q：這個酒區的作品在亞洲或中國市場的近況如何？ A：Loire Valley酒區的出口量大約佔20%，當中最多人認識的酒款是白葡萄Sancerre。現時中國的市場很兩極化，一方面是低價的酒款，反之則是極為高價的款式，又例如不少中國的投資者都會投資在法國的酒莊，對法國酒很感興趣。不過現在的人們慢慢對葡萄酒認識加深，不再限於名牌子，更會自己發掘適合自己口味的酒款，使得Loire Valley的酒能夠佔一席位。 Q：可以為大家簡介一下酒區的飲食文化及配搭嗎？ A：美食、美酒向來與法國文化密不可分。盧瓦爾河的多樣性、作為皇室的後花園，由河流西至大西洋，可以找到河鮮、海鮮、甲殻類海產等上盛食材，配上這裡的乾白酒例如Chenin非常合襯；由於自古以來是皇室狩獵之地，傳統上狩獵回來的肉類都會燉煮，則可以配上紅酒。而家禽類亦可配上Rosé。此外，這裡最有名的山羊芝士向來適合配襯高濃度的甜白酒，又或是「Rouge de Garde」紅酒。

©A. Lamoureux 更多關於Loire Valley的美酒佳餚配搭：

這裡最有名的葡萄之一：Sancerre和Savennières blanc等白酒可以配上魚類，例如法式白奶油醬煮梭鱸魚；又或是用Saumur Puy-Notre-Dame和Saint-Nicolas de Bourgueil等紅酒配襯產自當地農場的牛肋骨；至於芝士方面，是大區不可錯過的美食，例如Sainte-Maure de Touraine山羊芝士，則可以用Touraine blanc sec或Muscadet來突顯口感，最後的甜點可以用汽酒配搭，例如Crémant de Loire，當然甜白酒亦相當合適，如Coteaux du Layon。



Q：作為一個崇尚美酒佳餚的地區，這裡有沒有一些關於酒的傳統文化或有趣故事可以與讀者們分享？ A：法國的傳統曆法，是由天主教教廷將每一天都用一位聖人名字命名，而關於葡萄酒的聖人，就要數到專門保佑酒農與釀酒師的Saint Vincent，在1月22日，就是「St. Vincent’s Day」，其源頭來自宗教的故事，亦有說是因為「Vincent」的頭三個字母「Vin」（葡萄酒）。在Loire Valley一個名為「Boyaux de Soie」的地方，於這天不論有沒有宗教信仰，只要是喜愛酒的都會參加彌撒，完了之後都會豪華地大吃一頓，吃的也有講究，要有七道菜，每道還要有三款吃法，故此會配上21款美酒，而且參加者都必須要帶上一瓶陳年佳釀。 直至八十年代之前，這個節慶並不容許女性參加，之後慢慢就改變了。後來有不明文的調查發現，大約於八十年代，很多酒業的人（酒農、釀酒師等），其孩子大多都是於十月尾出生的，很可能就與「St. Vincent’s Day」有關，這節慶竟然影響著當地的人口發展。

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了解過Loire Valley的背景與特色，相信大家都急不及待想親身嘗試，於五月期間，超過200家香港及澳門合作夥伴，包括米芝蓮星級大廚和120家餐廳、45家食品及葡萄酒進口商和53家零售商、以及16個品酒學院，將精心設計一系列特色菜單，或舉辦精彩的品酒會、推廣活動和工作坊，想再深入了解法國以及盧瓦爾河谷的迷人飲食文化，不容錯過！

