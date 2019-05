【法國五月美食薈】全方位了解盧瓦爾河谷飲食文化迷人之處

迎來五月,我們進入每年的美酒佳餚盛事——「法國五月美食薈」(Le French GourMay),在參與其中之前,不如來了解一下今年的主題大區盧瓦爾河谷(Loire Valley)。

© Th. Le Gourrierec Loire Valley是法國一個很大的酒區,源自於長達一千多公里、法國最長的盧瓦爾河(la Loire),她又被譽為「皇帝河」,因為沿著河流有很多歷代皇帝的狩獵行宮,有皇帝住的地方,就有美麗的花園、美景、美食和美酒,故又稱為法國皇帝的後花園。作為世界聞名的城堡區,這裡充滿歷史古蹟,早就被聯合國教科文組織列入世界遺產名單,而且當中最多人認識的「香波爾城堡」,也被單獨列入世界遺產目錄。

© S. Gaudard 說過酒區的背景,就來了解這裡的飲食文化以及酒的特色吧。由於有著世界級的美麗環境、法國最長的河流,多樣性非常豐富,這裡的土壤也有很多細微的變化,即使是同一種葡萄也有著很多不同的可能性,可以釀出不同風格的酒。再深入討論,我們有幸於剛過去的法國五月美食薈啟動儀式當中,在場其中四位來自Loire Valley的官員為此大區的特色與我們解說:

Interview with

Lydie Bernard, Vice-President of the region of Pays de la Loire

Pierre-Alain Roiron, Regional Councilor of the region of Centre Val de Loire

Hervé NOVELLI, President of the national oenotourism committee

Jean-Martin DUTOUR, President of InterLoire (Loire Valley Wines association)



Q:Loire Valley的酒適合入門的品酒朋友嗎? A:Loire Valley的酒在法國歷史悠久,但初入門的朋友可能未必很認識,其實根據這裡的風土特性而釀出來的酒,是相當適合初學者的。整條河流流域由西至東,氣候、土壤都有所不同,所以由乾白酒至烈酒、不同濃度的紅酒、以至是充滿花香和怡人酸度的Rosé、氣泡酒等,不同口感風格皆備,雖然沒有很標誌性,但勝在單一個酒區就能立體呈現不同的酒體風格。

©A. Lamoureux 關於盧瓦爾河谷葡萄酒:

・盧瓦爾河谷的葡萄酒具有一些重要的特質,令它們非常適合現代的口味;

・三個主要特質:清新、果香和易入口;

・酒精濃度温和、酸度清新和帶有礦物的味度,是理想的餐酒;

・橡木完美呈現葡萄品種特色及風土;

・主要為單一葡萄酒;

・盧瓦爾河谷有數個主要的酒區,它們各有其特色、葡萄品種、85個法定產區和風格;

Q:這個酒區的作品在亞洲或中國市場的近況如何? A:Loire Valley酒區的出口量大約佔20%,當中最多人認識的酒款是白葡萄Sancerre。現時中國的市場很兩極化,一方面是低價的酒款,反之則是極為高價的款式,又例如不少中國的投資者都會投資在法國的酒莊,對法國酒很感興趣。不過現在的人們慢慢對葡萄酒認識加深,不再限於名牌子,更會自己發掘適合自己口味的酒款,使得Loire Valley的酒能夠佔一席位。 Q:可以為大家簡介一下酒區的飲食文化及配搭嗎? A:美食、美酒向來與法國文化密不可分。盧瓦爾河的多樣性、作為皇室的後花園,由河流西至大西洋,可以找到河鮮、海鮮、甲殻類海產等上盛食材,配上這裡的乾白酒例如Chenin非常合襯;由於自古以來是皇室狩獵之地,傳統上狩獵回來的肉類都會燉煮,則可以配上紅酒。而家禽類亦可配上Rosé。此外,這裡最有名的山羊芝士向來適合配襯高濃度的甜白酒,又或是「Rouge de Garde」紅酒。

©A. Lamoureux 更多關於Loire Valley的美酒佳餚配搭:

這裡最有名的葡萄之一:Sancerre和Savennières blanc等白酒可以配上魚類,例如法式白奶油醬煮梭鱸魚;又或是用Saumur Puy-Notre-Dame和Saint-Nicolas de Bourgueil等紅酒配襯產自當地農場的牛肋骨;至於芝士方面,是大區不可錯過的美食,例如Sainte-Maure de Touraine山羊芝士,則可以用Touraine blanc sec或Muscadet來突顯口感,最後的甜點可以用汽酒配搭,例如Crémant de Loire,當然甜白酒亦相當合適,如Coteaux du Layon。



Q:作為一個崇尚美酒佳餚的地區,這裡有沒有一些關於酒的傳統文化或有趣故事可以與讀者們分享? A:法國的傳統曆法,是由天主教教廷將每一天都用一位聖人名字命名,而關於葡萄酒的聖人,就要數到專門保佑酒農與釀酒師的Saint Vincent,在1月22日,就是「St. Vincent’s Day」,其源頭來自宗教的故事,亦有說是因為「Vincent」的頭三個字母「Vin」(葡萄酒)。在Loire Valley一個名為「Boyaux de Soie」的地方,於這天不論有沒有宗教信仰,只要是喜愛酒的都會參加彌撒,完了之後都會豪華地大吃一頓,吃的也有講究,要有七道菜,每道還要有三款吃法,故此會配上21款美酒,而且參加者都必須要帶上一瓶陳年佳釀。 直至八十年代之前,這個節慶並不容許女性參加,之後慢慢就改變了。後來有不明文的調查發現,大約於八十年代,很多酒業的人(酒農、釀酒師等),其孩子大多都是於十月尾出生的,很可能就與「St. Vincent’s Day」有關,這節慶竟然影響著當地的人口發展。

了解過Loire Valley的背景與特色,相信大家都急不及待想親身嘗試,於五月期間,超過200家香港及澳門合作夥伴,包括米芝蓮星級大廚和120家餐廳、45家食品及葡萄酒進口商和53家零售商、以及16個品酒學院,將精心設計一系列特色菜單,或舉辦精彩的品酒會、推廣活動和工作坊,想再深入了解法國以及盧瓦爾河谷的迷人飲食文化,不容錯過!