【法國五月】不同的法式戀愛　六十年代的電影原來已經十分前衛！

今屆的「法國五月」電影節目將會以「愛情、激情及誘惑魅力」為主題，展映十一部現代及經典影片。是次精選的法國電影涵蓋了不同年代和風格，時間由1950橫跨至今，當中包括《秋水伊人》、《青樓紅杏》、《接近無限溫暖的藍》等經典作品。而今年「法國五月」更將於6月11日在百老匯電影中心舉辦一場特別活動──「與克麗雅丹妮的約會」，讓大家可以更了解克麗雅丹妮的作品。

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浪漫彷彿已成了法國的代名詞。法國電影於光影之間描繪了五光十色的法式浪漫。香港法國文化協會獲得了法國駐香港及澳門總領事館和法國五月的支持，今屆的「法國五月」電影節目將會以「愛情、激情及誘惑魅力」為主題，展映十一部現代及經典影片，在5月29至6月11日於百老匯電影中心、AMC戲院和PREMIERE ELEMENTS戲院盛獻。

浪漫之都：法國。（Gettyimages／視覺中國）

是次精選的法國電影涵蓋了不同年代和風格。數位1950-1960年代著名的法國新浪潮導演的作品都在展映列表上面，例如伊力盧馬的《夏天的故事》（A Summer’s Tale）、積葵丹美的《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg）及杜魯福的《隔牆花》（The Woman Next Door）等等。他們的電影風格都是自由不羈，不限於傳統方式，而是勇於去試用新的剪接手法，例如運用跳接方法去刻意製造出不連貫的感覺和模糊的時空界線，當時其獨特創新的剪接及結構形式，掀起了一股清新的浪潮。同時，導演視電影為個人的作品而加入個人風格的「作者電影」亦隨而衍生。

當時獨特的創新的剪接及結構形式掀起了一股新浪潮。（Gettyimages／視覺中國）

《秋水伊人》

積葵丹美的《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg）運用了絢爛多彩的顏色和悅耳動聽的歌曲，來由歌舞劇的形式去敍述一位正值17歲花樣年華的少女珍妮薇，與她愛人──基，一名修車廠技工之間充滿波折的愛情。兩人本來是一對熱戀中的情侶，但因戰事而被迫分隔兩地，然而在基參軍後，珍妮薇才發現自己已經懷孕。隨着混亂的戰況持續發生，愛人的音訊也愈來愈少，她的不安更加隨着時間的推移而膨脹。同時，曾經在珍妮薇和她母親經濟困窘時，提出幫助的寶石批發商羅朗向她求婚，令她的心動搖了。最終，事過境遷，人事已非。

電影的經典開頭﹕多種顏色的傘子像顏料般塗上名為銀幕的畫布上。（《秋水伊人》劇照）

色彩繽紛的電影佈景及角色造型。（《秋水伊人》劇照）

《青樓紅杏》

被譽為「超現實主義之父」的路易士布紐爾所製作的《青樓紅杏》（Belle de Jour）亦會在活動裏放映。其內容是改編自Joseph Kessel的小說，而該電影曾獲1967年威尼斯國際影展金獅獎。故事是由外表保守的已婚婦人Severine因為婚姻生活枯燥和常有性虐待幻想而起，她隱瞞丈夫到妓院去接客，更逐漸成為妓院中的「是日美女」，而她似乎也在滿足客人的性慾望之中，得到了內心的平靜。可是，從妓院的常客提出要求獨佔Severine開始，事情便開始失控。

婚姻生活枯燥的Severine和她的丈夫。（《青樓紅杏》劇照）

《接近無限溫暖的藍》

在近年的法國電影中，阿必迪拉堅志澈的《接近無限溫暖的藍》（Blue is the Warmest Colour）就是以女同性愛為主題，刻畫了一段少女尋找自我的成長路程以及刻骨銘心的戀情。15歲的Adele本來有種根深柢固的異性戀觀念，但直至她邂逅了藍髮的Emma後，就墜入情網。可是，兩人的戀情並沒如預期中順利，世人的目光和社會地位的差距是她們所面對的障礙。這套電視充滿美感地剖析愛與性，並以現實的角度探討同志愛情故事，令它獲得2013年康城影展金棕櫚獎 和2014年法國凱撒電影獎。

Adele和Emma刻骨銘心的戀情。（《接近無限溫暖的藍》劇照）

《朱古力》

今年「法國五月」更將於6月11日在百老匯電影中心舉辦一場特別活動──「與克麗雅丹妮的約會」。克麗雅丹妮（Claire Denis）是當代影壇中，一名舉足輕重的法國電影導演兼劇作家。她1946年出生於巴黎，童年的歲月是在非洲法屬國家渡過，故不少作品都圍繞着非洲的殖民或種族等議題。譬如她的第一部長片《朱古力》（Chocolat, 1988），就是以半自傳形式，去講述一位自幼於非洲長大的法國女孩France對黑人幫傭男孩產生了情愫，但卻因種族差異及社會經濟背景的差距而未能開花結果。透過小女孩的故事，克麗雅丹妮對殖民主義下的種族偏見提出質疑。最後，該電影大獲好評，列為了康城影展的競賽電影。

France和黑人幫傭的男孩未能開花結果的感情。（《朱古力》劇照）

《太空生活》

「與克麗雅丹妮的約會」活動中，更將會放映她在參加2018年多倫多國際電影節的全景單元：由克麗雅丹妮執導的《太空生活》，並在放映段安排後座談會。《太空生活》是假設死刑犯可豁免罪刑，但要參加政府的一項太空計劃作為交換條件。身為罪犯的男主角Monte在該實驗中被奇怪地強行取精，並在違反他意志下的情況下得到一個女兒。在漫長孤寂的太空生活裏，父女間慢慢發展出真摯的親情。透過科幻抽象的故事，克麗雅丹妮細膩地展現了人性的不同面貌。

Monte和他的「女兒」。（《太空生活》劇照）

誠邀大家投入「法國五月」的精彩節目，踏上一場目眩神迷的光影之旅，探索法國電影中的「愛」！

電影節目門票於4月29日開始公開發售，購票詳情請瀏覽: http://www.cinema.com.hk/tc/movie/special/7

香港法國文化協會的Facebook專頁: http://www.facebook.com/afhongkong 或Instagram: www.instagram.com/afhongkong

放映地點及地址﹕

百老匯電影中心 Broadway Cinematheque （BC）

九龍油麻地眾坊街3號駿發花園

Premiere Elements

九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方商場2樓

AMC Pacific Place

香港金鐘道88號太古廣場L1

內容提供：雪

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【法國五月】法國電影中的愛 從經典到現代」​】

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