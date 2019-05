【海闊天空】音樂劇傳承Beyond音樂精神　失落夢想也要努力追尋

音樂劇《Beyond日記之海闊天空》參考Beyond的經歷,講述四個年輕人在追尋音樂夢的路途上,即使「迎着冷眼與嘲笑」也「從沒有放棄過心中的理想」,延續Beyond永不放棄的音樂精神。

【文章原刊於01撐場,歡迎下載香港01 app,與更多作者一同討論喜愛話題。】

香港有兩位劇場人打開了內地市場,他們就是林奕華和高志森。他們能創作、能管理、能宣傳。最重要是懂觀眾要什麼。

認識高志森快三十年了,是杜國威老師介紹,他們是話劇拍檔,合作的《我和春天有個約會》和《南海十三郎》絕頂成功,在香港掀起話劇熱潮。那年代,電影盜版猖獗,在旺角、灣仔等地區,數元便買到VCD,還有誰會去戲院?於是,電影院一家家倒閉,高志森便說:「如果可以把戲院租下來,變成長久演出的小劇場,那多好。」當然,那是一個不可能的夢。

夢,是人類生存下去的空氣,夢想找到一份好工、夢想找到快樂、夢想家人幸福、夢想「寒夜裏雪飄過,懷着冷卻了的心窩漂遠方……」。一百個夢想,半個都未必能實現。然而,沒有夢想,人便是一隻喪屍,伸直雙手,向前彈跳。年老體弱的人,對着一碗飯,也提不起筷子;年輕人,卻背負着千斤的夢想炸藥,化為力量,山洞都可以炸破。

高志森傳來短訊:「我和四個青年人,葉冬賢、謝家俊、陳律廷和伍兆邦合作,做了一個音樂劇:《Beyond日記之海闊天空》(Really Love You),在藝術中心壽臣劇院公演之後,下一站是星加坡。請來看吧,給你留座。」我說:「我也籌備過小劇場演出,眾多開支,卻只有數百個座位的收入,經營非常困難,一定要買票支持。」

高志森的作品,不是每一部我都看過,我喜歡「時代感」濃郁的東西,尤其是抽象的。高志森的創作,傾向於傳統和普羅路線,他亦因此成功打開大眾的市場。

四個對音樂充滿熱誠的年輕人,在高志森的帶領下,成功演出音樂劇《Beyond日記之海闊天空》。(作者提供)

音樂人Teresa Stirling Forsyth說過:「成功的音樂劇有兩個定義。如果指票房成功(financially successful),合格的表演已可以,主要是如何催谷票房(行內叫『a crass』),就需用盡推銷手段,填滿座位。如果指作品本身藝術成功(artistically superior),特別是觀眾的讚譽,必須有三個元素:第一,它有打動人心的主題,例如寫人性方面;第二,台前幕後有優秀團隊,把這個主題表達出來;第三,有完備的市場策劃,如何按部就班,配合市場和內容。」

我想補充一點:成功的音樂劇最重是要有爆紅的名曲。你看,《Cats》雖然不算超級精采,但是一首觸動心弦的主題曲《Memory》,足以令它旺場數十年。音樂劇大師Andrew Lloyd Webber後期的作品,都因為沒有大熱的歌曲,無以為繼。有一齣音樂劇,叫《Jersey Boys》,毫不好看,但是有Frankie Valli的名曲《Can't Take My Eyes Off You》,最終還被拍成電影。我在倫敦看過一部不錯的音樂劇,講述小男孩如何堅持夢想,成為專業芭蕾舞蹈員,叫《Billy Elliot》。可惜沒有一首好歌,結果也未能在全球大熱。

我猜高志森明白這道理,他採用了名音樂劇《Mamma Mia》的公式,即是用知名樂隊的歌曲,串連整個故事。他以前也用過這方式,把梅艷芳、張國榮等歌曲編成故事。今次,他再下一城,用了八十至九十年代香港樂隊Beyond,流行於香港以及神州大地的歌曲,例如《無聲的告別》、《真的愛你》、《喜歡你》、《昔日舞曲》、《歲月無聲》、《Amani》等編成音樂劇。最叫觀眾喝采、驚呼狂叫的當然是神曲《海闊天空》,連內地年輕人都懂得唱,甚至有人翻唱成韓語版及日語版,是香港人驕傲的文化遺產!

Beyond的《海闊天空》以追求音樂夢想為主題,卻遭到唱片公司打擊才決定遠走日本發展。(作者提供)

《Beyond日記之海闊天空》的故事很簡單:主角King的樂隊本來是寂寂無名,一直在街頭賣唱。自從Victor加入後,他們一起周圍表演,使樂隊一炮而紅。此時,他們卻因樂隊的方向產生分歧而解散。後來,大家的發展不及往昔,還會否重組樂隊呢?高志森聰明地不把Beyond的真實故事搬上舞台,原因可能有兩個,如果要徵求Beyond成員的授權,就會非常複雜,特別是其中一位骨幹成員黃家駒已經逝世。此外,如果故事有什麼錯誤的地方,更可能被法律追究。

我是Beyond的超級粉絲,出生於男校,卻常聽到一群男孩子在唱失落的夢想,特別感傷。Beyond在Cantopop(粵語流行曲) 的發展歷史上,有令人尊崇的貢獻:他們首次將Cantopop提升至現代文明人的思想水平。他們的歌不是在於情情愛愛,而是關心社會、災難貧困、人類議題等。個人最愛的歌是《俾面派對》,講述作為律師,一天到晚都要應酬的心聲。聽到歌詞「無謂太過有性格,派對你要不缺席,你話唔俾面,佢話唔賞面,似為名節做奴隸……」非常有共鳴,唱出我們這些「專業小企」的心聲。

《Beyond日記之海闊天空》劇情緊湊,沒有半點悶場。四個年輕的男演員是充滿實力和魅力的:伍兆邦是鋼琴師和編曲家;陳律廷是香港演藝學院碩士,曾獲全國青少年敲擊樂大獎,現在是香港中樂團的特約樂師;謝家俊是職業歌手,青春可愛,是明星的材料;最矚目的是葉冬賢(Wayne),唱歌的時候簡直是黃家駒的「翻生版」,還擁有183厘米以上的身高,又有演技和性格。他畢業於香港大學文學院,考到了一份前途穩定的政府工。工作數年後,決定放棄學業,一心追尋音樂夢。之後他在歌唱比賽獲得冠軍,再到法國參加國際比賽,並獲得第三名。

四位主角謝家俊、陳律廷、葉冬賢和伍兆邦各有魅力,同樣對音樂滿有熱誠。(作者提供)

原來葉冬賢的經理人也是藝人,正是我的朋友高皓正。當年在中文大學,他就被稱為「校園謝霆鋒」,但是他放棄了做「萬人迷」,選擇了成家立室。轉眼間,由一個大男孩變成幾個孩子的爸爸。我問皓正:「為什麼你如此有眼光,簽了一位有才華的藝人?」他答:「是冬賢的哥哥介紹的,他原來已被其他公司發掘,準備簽約,但是Wayne想有更多個人空間發展藝術,便選擇了我們。」

這齣音樂劇的成功,四位傾力演出的年輕人居功不少。他們要彈撥、唱歌和演戲,雖然仍有點青澀,但是絕對是充滿默契和爆炸力,連Beyond成員的小動作也模仿得非常認真。

由於今次小劇場的預算有限,所以高志森寧可「粗製」而不「濫造」。我要特別讚賞它的燈光,在有限的預算內,仍然營造出演唱會的特別效果,可見設計師的努力沒有白費,絕對感受到「行貨」和「心血結晶」的分別。年紀愈大,我愈喜歡小劇場,數百人擠在一起,台上和台下能即時溝通,演員和觀眾更親密得可以打眼色。

問高志森,對「四子」的感覺,他說:「許多年前我已認識Beyond,曾經穿着Tokyo Disneyland的T-shirt和他們合照,誰料到家駒最後魂斷東京。今天,面對四個扮演Beyond的新人,竟然是二十多年後的事情,感覺很奇妙。伍兆邦說話不多,但是內心充滿熱情,特別對音樂投入;謝家俊是四人之中最年青的,他非常友善、懂分寸;陳律廷很開朗、幽默,卻是對工作的要求很高;葉冬賢歌唱很好,而且很有修養、自信,性格亦冷靜和好學。我在圈中多年,只希望香港的舞台作品和那些有潛質的新人,能常在本地及外地演出,讓這些年輕人多經歷些磨鍊,不要埋沒他們的潛力!」

高志森(中)當年與Beyond的合照。(高志森提供)

我想起香港着名運動員陳偉豪的一番話,大意是:「技術可以從訓練中改善。但是,新一代多是在溫室長大,由強變弱時,完全不懂得面對失敗。每個人總會遇到低潮,你可以離開,也可以留下,就是因為我選擇了『堅持』,才可以留下來,做了二十多年的球員。這種運動精神,正是香港人最需要傳揚開去的!」

在文化和演藝圈多年,見盡不少有潛質的年輕人,可惜一個個都放棄了夢想,出現一陣子便消失,選擇了穩定的生活。希望《Beyond日記》四個年青的新秀,在高志森的帶領下,把這音樂劇再改進,讓更多人認識這作品,發展成為香港的軟實力。

耳畔中,聽見Beyond在唱「背棄了理想,誰人都可以,那會怕有一天只你共我……」

內容提供: 李偉民

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「《Beyond日記之海闊天空》:高志森的青春音樂劇能否為香港打開外地市場」​】

(以上文章內容均屬用戶提供,香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)