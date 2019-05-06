【海闊天空】音樂劇傳承Beyond音樂精神　失落夢想也要努力追尋

音樂劇《Beyond日記之海闊天空》參考Beyond的經歷，講述四個年輕人在追尋音樂夢的路途上，即使「迎着冷眼與嘲笑」也「從沒有放棄過心中的理想」，延續Beyond永不放棄的音樂精神。

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香港有兩位劇場人打開了內地市場，他們就是林奕華和高志森。他們能創作、能管理、能宣傳。最重要是懂觀眾要什麼。

認識高志森快三十年了，是杜國威老師介紹，他們是話劇拍檔，合作的《我和春天有個約會》和《南海十三郎》絕頂成功，在香港掀起話劇熱潮。那年代，電影盜版猖獗，在旺角、灣仔等地區，數元便買到VCD，還有誰會去戲院？於是，電影院一家家倒閉，高志森便說：「如果可以把戲院租下來，變成長久演出的小劇場，那多好。」當然，那是一個不可能的夢。

夢，是人類生存下去的空氣，夢想找到一份好工、夢想找到快樂、夢想家人幸福、夢想「寒夜裏雪飄過，懷着冷卻了的心窩漂遠方……」。一百個夢想，半個都未必能實現。然而，沒有夢想，人便是一隻喪屍，伸直雙手，向前彈跳。年老體弱的人，對着一碗飯，也提不起筷子；年輕人，卻背負着千斤的夢想炸藥，化為力量，山洞都可以炸破。

高志森傳來短訊：「我和四個青年人，葉冬賢、謝家俊、陳律廷和伍兆邦合作，做了一個音樂劇：《Beyond日記之海闊天空》（Really Love You），在藝術中心壽臣劇院公演之後，下一站是星加坡。請來看吧，給你留座。」我說：「我也籌備過小劇場演出，眾多開支，卻只有數百個座位的收入，經營非常困難，一定要買票支持。」

高志森的作品，不是每一部我都看過，我喜歡「時代感」濃郁的東西，尤其是抽象的。高志森的創作，傾向於傳統和普羅路線，他亦因此成功打開大眾的市場。

四個對音樂充滿熱誠的年輕人，在高志森的帶領下，成功演出音樂劇《Beyond日記之海闊天空》。（作者提供）

音樂人Teresa Stirling Forsyth說過：「成功的音樂劇有兩個定義。如果指票房成功（financially successful），合格的表演已可以，主要是如何催谷票房（行內叫『a crass』），就需用盡推銷手段，填滿座位。如果指作品本身藝術成功（artistically superior），特別是觀眾的讚譽，必須有三個元素：第一，它有打動人心的主題，例如寫人性方面；第二，台前幕後有優秀團隊，把這個主題表達出來；第三，有完備的市場策劃，如何按部就班，配合市場和內容。」

我想補充一點：成功的音樂劇最重是要有爆紅的名曲。你看，《Cats》雖然不算超級精采，但是一首觸動心弦的主題曲《Memory》，足以令它旺場數十年。音樂劇大師Andrew Lloyd Webber後期的作品，都因為沒有大熱的歌曲，無以為繼。有一齣音樂劇，叫《Jersey Boys》，毫不好看，但是有Frankie Valli的名曲《Can't Take My Eyes Off You》，最終還被拍成電影。我在倫敦看過一部不錯的音樂劇，講述小男孩如何堅持夢想，成為專業芭蕾舞蹈員，叫《Billy Elliot》。可惜沒有一首好歌，結果也未能在全球大熱。

我猜高志森明白這道理，他採用了名音樂劇《Mamma Mia》的公式，即是用知名樂隊的歌曲，串連整個故事。他以前也用過這方式，把梅艷芳、張國榮等歌曲編成故事。今次，他再下一城，用了八十至九十年代香港樂隊Beyond，流行於香港以及神州大地的歌曲，例如《無聲的告別》、《真的愛你》、《喜歡你》、《昔日舞曲》、《歲月無聲》、《Amani》等編成音樂劇。最叫觀眾喝采、驚呼狂叫的當然是神曲《海闊天空》，連內地年輕人都懂得唱，甚至有人翻唱成韓語版及日語版，是香港人驕傲的文化遺產！

Beyond的《海闊天空》以追求音樂夢想為主題，卻遭到唱片公司打擊才決定遠走日本發展。（作者提供）

《Beyond日記之海闊天空》的故事很簡單：主角King的樂隊本來是寂寂無名，一直在街頭賣唱。自從Victor加入後，他們一起周圍表演，使樂隊一炮而紅。此時，他們卻因樂隊的方向產生分歧而解散。後來，大家的發展不及往昔，還會否重組樂隊呢？高志森聰明地不把Beyond的真實故事搬上舞台，原因可能有兩個，如果要徵求Beyond成員的授權，就會非常複雜，特別是其中一位骨幹成員黃家駒已經逝世。此外，如果故事有什麼錯誤的地方，更可能被法律追究。

我是Beyond的超級粉絲，出生於男校，卻常聽到一群男孩子在唱失落的夢想，特別感傷。Beyond在Cantopop（粵語流行曲） 的發展歷史上，有令人尊崇的貢獻：他們首次將Cantopop提升至現代文明人的思想水平。他們的歌不是在於情情愛愛，而是關心社會、災難貧困、人類議題等。個人最愛的歌是《俾面派對》，講述作為律師，一天到晚都要應酬的心聲。聽到歌詞「無謂太過有性格，派對你要不缺席，你話唔俾面，佢話唔賞面，似為名節做奴隸……」非常有共鳴，唱出我們這些「專業小企」的心聲。

《Beyond日記之海闊天空》劇情緊湊，沒有半點悶場。四個年輕的男演員是充滿實力和魅力的：伍兆邦是鋼琴師和編曲家；陳律廷是香港演藝學院碩士，曾獲全國青少年敲擊樂大獎，現在是香港中樂團的特約樂師；謝家俊是職業歌手，青春可愛，是明星的材料；最矚目的是葉冬賢（Wayne），唱歌的時候簡直是黃家駒的「翻生版」，還擁有183厘米以上的身高，又有演技和性格。他畢業於香港大學文學院，考到了一份前途穩定的政府工。工作數年後，決定放棄學業，一心追尋音樂夢。之後他在歌唱比賽獲得冠軍，再到法國參加國際比賽，並獲得第三名。

四位主角謝家俊、陳律廷、葉冬賢和伍兆邦各有魅力，同樣對音樂滿有熱誠。（作者提供）

原來葉冬賢的經理人也是藝人，正是我的朋友高皓正。當年在中文大學，他就被稱為「校園謝霆鋒」，但是他放棄了做「萬人迷」，選擇了成家立室。轉眼間，由一個大男孩變成幾個孩子的爸爸。我問皓正：「為什麼你如此有眼光，簽了一位有才華的藝人？」他答：「是冬賢的哥哥介紹的，他原來已被其他公司發掘，準備簽約，但是Wayne想有更多個人空間發展藝術，便選擇了我們。」

這齣音樂劇的成功，四位傾力演出的年輕人居功不少。他們要彈撥、唱歌和演戲，雖然仍有點青澀，但是絕對是充滿默契和爆炸力，連Beyond成員的小動作也模仿得非常認真。

由於今次小劇場的預算有限，所以高志森寧可「粗製」而不「濫造」。我要特別讚賞它的燈光，在有限的預算內，仍然營造出演唱會的特別效果，可見設計師的努力沒有白費，絕對感受到「行貨」和「心血結晶」的分別。年紀愈大，我愈喜歡小劇場，數百人擠在一起，台上和台下能即時溝通，演員和觀眾更親密得可以打眼色。

問高志森，對「四子」的感覺，他說：「許多年前我已認識Beyond，曾經穿着Tokyo Disneyland的T-shirt和他們合照，誰料到家駒最後魂斷東京。今天，面對四個扮演Beyond的新人，竟然是二十多年後的事情，感覺很奇妙。伍兆邦說話不多，但是內心充滿熱情，特別對音樂投入；謝家俊是四人之中最年青的，他非常友善、懂分寸；陳律廷很開朗、幽默，卻是對工作的要求很高；葉冬賢歌唱很好，而且很有修養、自信，性格亦冷靜和好學。我在圈中多年，只希望香港的舞台作品和那些有潛質的新人，能常在本地及外地演出，讓這些年輕人多經歷些磨鍊，不要埋沒他們的潛力！」

高志森（中）當年與Beyond的合照。（高志森提供）

我想起香港着名運動員陳偉豪的一番話，大意是：「技術可以從訓練中改善。但是，新一代多是在溫室長大，由強變弱時，完全不懂得面對失敗。每個人總會遇到低潮，你可以離開，也可以留下，就是因為我選擇了『堅持』，才可以留下來，做了二十多年的球員。這種運動精神，正是香港人最需要傳揚開去的！」

在文化和演藝圈多年，見盡不少有潛質的年輕人，可惜一個個都放棄了夢想，出現一陣子便消失，選擇了穩定的生活。希望《Beyond日記》四個年青的新秀，在高志森的帶領下，把這音樂劇再改進，讓更多人認識這作品，發展成為香港的軟實力。

耳畔中，聽見Beyond在唱「背棄了理想，誰人都可以，那會怕有一天只你共我……」

內容提供： 李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《Beyond日記之海闊天空》：高志森的青春音樂劇能否為香港打開外地市場」​】

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