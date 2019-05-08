【歐洲歷史】南斯拉夫的大塞爾維亞主義　二戰擊退德軍自行解放

第一次世界大戰時，奧匈帝國為了戰爭動員，採取了高壓手段。1918年戰敗後，奧匈帝國各地如捷克、波蘭、克羅地亞的民族主義者為洩憤，大肆破壞與帝國有關的符號，例如鷹的雕像。1918年10月5日斯洛文尼亞人、克羅地亞人與塞爾維亞人國民會議（National Council of Slovenes, Croats and Serbs）在薩格勒布成立，拒絕奧匈帝國皇帝卡爾（Karl）有關聯邦改革的方案，主張馬上建立南斯拉夫民族國家。

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11月24日，國民會議決定接受塞爾維亞王國領導，並派出副總統、克羅地亞權利黨（Party of Rights）領袖安特‧帕韋利奇（Ante Pavelić）到貝爾格萊德拜謁國王亞歷山大一世。塞爾維亞王國改組為塞爾維亞人、克羅地亞人與斯洛文尼亞人王國（Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes)，南斯拉夫成立，而國民議會也歡迎塞軍開入薩格勒布。但塞軍的行為馬上引起克羅地亞農民的反感，克羅地亞農民黨主席斯捷潘‧拉迪奇（Stjepan Radić）更呼籲農民消極對待塞軍和南斯拉夫政權，認為其代表着軍國主義，延續哈布斯堡專制，要求王國改組為聯邦。(Judson, 2016）

1918年11月塞爾維亞軍隊開入克羅地亞薩格勒布，南斯拉夫建國。（作者提供）

這種抵制是有其經濟原因的。塞爾維亞人、克羅地亞人與斯洛文尼亞人的王國剛建國，國王亞歷山大一世便提出要進行土改（土地改革），並於1919年2月25日簽署土改法令，波斯尼亞穆斯林地主首當其衝，全南斯拉夫兩百萬公頃土地被分配給五十萬雇農，但土改進程緩慢，最後也花了15年才完成。王國又驅逐科索沃的阿爾巴尼亞人，並支持塞爾維亞人在科索沃進行殖民；到二戰後社會主義南斯拉夫成立後，又把這些塞爾維亞殖民者驅逐出科索沃。(Rusinow, 1996）王國延續了泛斯拉夫主義的任務，但更多表示出一種大塞爾維亞主義。在行政機關中，塞爾維亞人獨大，擠壓其他斯拉夫民族，而克羅地亞人尤其不滿，覺得南斯拉夫的體制比在奧匈帝國下的有限度自治更差。帕韋利奇領導的克羅地亞權利黨公開宣揚分裂主義，乃至大克羅地亞主義，聲稱要收復中古克羅地亞領土。他的議會鬥爭並不成功。1929年亞歷山大一世改國名為南斯拉夫王國，宣布禁止各黨派運作，開始「一月六日獨裁」（6 January Dictatorship)。帕韋利奇流亡意大利，創立「烏斯塔沙」（Ustaše，「起義」）運動，奉行恐怖主義，並於1932年提出口號： 以「刀、手槍、機關槍和計時炸彈」促成克羅地亞獨立國的復活。同時又與分裂組織「內馬其頓革命組織」（IMRO）合作，於1934年在法國暗殺亞歷山大一世。背後支持暗殺的是法西斯意大利。墨索里尼希望暗殺成功後，南斯拉夫各民族將混戰，為意大利出兵製造條件，但內戰最後並沒有發生。

科索沃阿爾巴尼亞裔穆斯林參加納粹黨衛軍。（作者提供）

1935-39年，南斯拉夫由塞爾維亞激進聯盟（Serbian Radical Union）執政，成立半法西斯政權，由首相米蘭‧斯托亞迪諾維奇（Milan Stojadinović）領導，期間與納粹德國友好，向德國輸出大量原材料。經濟上，南斯拉夫的國有部門極為龐大，控制鐵道、礦業、鋼鐵、森林、醫院、銀行、出版社，甚至酒店、劇院和電影院，又對火柴、鹽、菸草、火水實行專賣。二戰後的社會主義南斯拉夫將念念不忘要打倒這種官僚資本主義。1939年激進聯盟下台，接任的首相德拉吉沙‧茨韋特科維奇（Dragiša Cvetković）開始推動南斯拉夫聯邦化，於1939年成立克羅地亞自治省（Banovina of Croatia)，由克羅地亞人伊萬‧舒巴希奇（Ivan Šubašić）擔任總督。二戰爆發後，烏斯塔沙在意大利軍隊支持下，成立傀儡政權「克羅地亞獨立國」（Independent State of Croatia)，由帕韋利奇出任元首。忠於南斯拉夫皇室的右翼軍人則組成「南斯拉夫祖國軍」（Chetnik)。兩方都進行了種族清洗大屠殺，其中以烏斯塔沙針對塞爾維亞人的屠殺最為慘無人道，甚至震驚納粹德軍，塞族人死亡數字接近四十萬人。意大利同時佔領阿爾巴尼亞，把科索沃納入「大阿爾巴尼亞保護國」領土，科索沃的阿爾巴尼亞裔穆斯林也獲得納粹德國招攬，參加黨衛軍等組織。鄂圖曼帝國時期遺留的、在16世紀從西班牙南部遷來的猶太人，全數遭到烏斯塔沙和納粹合作者滅絕。(Rusinow, 1996）戰後，社會主義南斯拉夫政權為免重燃族群矛盾，全面禁制討論二戰時期族群間的暴行，但這些事件作為集體回憶卻被封存下來，然後在九十年代重新爆發。

南斯拉夫祖國軍軍旗，上書「為國王、為祖國。不自由，毋寧死」。（作者提供）

在二戰中，英美等國本來支持南斯拉夫祖國軍，但祖國軍多次拒絕執行盟軍指令，又秘密與納粹德軍合謀，引起英美不滿，改為支持鐵托所領導的左翼游擊隊「南斯拉夫人民解放軍」。南斯拉夫共產黨的前身是巴爾幹各國的社會民主黨派，矢志推動巴爾幹社會主義聯盟的建立。1909年由第二國際鄂圖曼帝國代表、希臘猶太人阿夫蘭姆‧貝納若亞（Avraam Benaroya）成立的鄂圖曼社會主義工人聯盟（Ottoman Socialist Worker's Federation）也參與到巴爾幹聯邦運動之中。1915年各國左翼領袖在羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）召開會議，成立「革命巴爾幹社會主義勞動聯盟」，領導者包括保加利亞左翼領袖，日後的共產國際總書記格奧爾基‧季米特洛夫（Georgi Dimitrov)。南共的成立可以追溯到1919年4月在貝爾格萊德舉行的各左翼黨派「合併大會」。會上成立了「南斯拉夫社會主義勞動黨（共產主義者）」，1920年第二次全國大會上改名為「南斯拉夫共產黨」，旋即轉入地下活動。南共與貝納若亞參與創立的希臘共產黨，以及保加利亞、土耳其和羅馬尼亞的共產黨，共同隸屬共產國際的「巴爾幹共產聯盟」，提倡建立「巴爾幹聯邦共和國」。

1944年，鐵托（左立者）與邱吉爾在意大利拿坡里會面 。（作者提供）

但在二十年代，南共深陷於黨內各民族鬥爭之中。1926年南共三大提出將塞爾維亞統治的馬其頓、黑山、克羅地亞、斯洛文尼亞和禾獲甸拿分裂出來。1928年南共四大，共產國際要求破除族群宗派主義，獲得薩格勒布黨委的支持，鐵托等人因此嶄露頭角。鐵托曾是奧匈帝國士兵，1915年被俄國俘獲，得以參與1917年的俄國革命，並在回到南斯拉夫後參與共產主義活動。1937年鐵托接替被史太林清洗的米蘭‧高爾基奇（Milan Gorkić）出任南共代總書記，再於1940年10月南共第五次省區會議正式當選總書記。1944年6月16日，擔任南斯拉夫王國流亡政府首相的伊萬‧舒巴希奇與同為克羅地亞人的鐵托簽署合作協定，同意戰後南斯拉夫組成為聯邦國家，南斯拉夫王國改名為「南斯拉夫民主聯邦」（Democratic Federative Yugoslavia)；國王彼得二世（Peter II）不再承認祖國軍，改為承認南共人民解放軍為合法武裝。英國對這項協定十分重視，派員參與簽署儀式，並監督了1945年盟軍戰勝後的第一場南斯拉夫選舉。南共在選舉中大勝，國王彼得二世宣布退位，首相一職也改由鐵托擔任。南斯拉夫成為東歐唯一一個自行擊退德軍獲得解放的國家，全過程不需要蘇軍干涉，戰後也沒有蘇軍駐兵，故此在跟蘇聯的關係裏話語權極高，而戰時南共與英美的合作，也使得鐵托等人習慣於參加西方陣營。

二戰以後，季米特洛夫出任保加利亞總理、黨總書記，重提巴爾幹聯邦化的舊夢，並獲得鐵托的熱烈支持。但事態因為蘇聯與南斯拉夫關係惡化而停步。史太林認為巴爾幹聯盟是在共產圈中另立中心，又反對南斯拉夫試圖與同為共產國家的阿爾巴尼亞合併，更反對南斯拉夫支援希臘共產黨發動打倒國王保羅一世的內戰。原因是邱吉爾跟史太林在1944年10月有個「百分率協定」（Percentages Agreement），劃分了戰後英國和蘇聯在東歐的勢力範圍，其中南斯拉夫為五五比，希臘為九一比，英國佔多數。史太林為免觸怒西方，要求南斯拉夫停止支援希臘共產黨，結果兩國交惡，保加利亞和阿爾巴尼亞也被迫表態反對南斯拉夫「鐵托路線」。南斯拉夫和阿爾巴尼亞合併失敗，更是意味着科索沃的阿爾巴尼亞人問題難以解決。鐵托把國內支持史太林的人士關押於南斯拉夫版的「火燒島」──位處克羅地亞海濱的裸島（Goli Otok，又譯「格利奧托克島」），同時向西方要求援助，獲得馬歇爾計劃大量資金和物資，經濟迅速恢復。

廉價實用、模仿意大利快意（Fiat）的扎斯塔瓦（Zastava）牌汽車。（作者提供）

在1960-80年間，南斯拉夫進入高速增長時期，年均GDP增長率為6.1%，「1947-1981年間南斯拉夫社會產值每11年翻一番。1947-1976年工業產值增長了17倍，平均每年遞增10%。1948年農業人口佔全國人口的71%，城市人口佔29%，1982年正好倒了過來。」（張澤森，1985）南斯拉夫在1964-65年進行市場化改革，並向歐美大量出口各類產品，包括廉價實用、模仿意大利快意（Fiat）的扎斯塔瓦（Zastava）牌汽車。然而，南斯拉夫內部經濟發展並不平均。曾受奧匈帝國統治的南斯拉夫北部，如克羅地亞和斯洛文尼亞，工業基礎遠較曾受鄂圖曼帝國統治的南部要強。北部加盟共和國黨政領導人因此主張利用工業優勢，開放市場，以輸出和國際貿易為主，而南部黨政領導人則主張保護主義、中央計劃經濟，以保障傾斜投資與補貼，並長期認為南部被北部加盟共和國剝削。（Robertson, 2017）這就種下了日後南北失和乃至分裂的種子。

作者簡介：梁明德@GLOs

1992年生，香港大學歷史、法文雙主修畢業。現為香港中文大學日本研究系博士生、哲學碩士，其研究對象為第一次世界大戰中的中日關係。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「南斯拉夫崩潰之路 (二) 大塞爾維亞、大克羅地亞主義僵持不下」​】

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