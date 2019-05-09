【波蘭文化節】波蘭歷史是沉痛的？　情牽波蘭了解更多當地文化

香港的波蘭文化節於2019年5月2日正式啟動，「情牽波蘭」的創辦人Nancy Chui除了與陶傑先生拍片推廣波蘭文化外，更舉辦多項與波蘭相關的文化活動，讓大家認識波蘭。

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因為香港作為華洋雜居的城市，所以早就擠身成為國際之都會，幾乎各國文化均會聚集在這彈丸之地，並且沒有出現排斥或抗拒，令其慢慢共冶一爐。

可能大家都聽過波蘭這個名字，但又是否熟悉這個地方呢？上一趟維基百科，你就會看到這樣的描述：是位於中歐或東歐的民主共和國，北面濱臨波羅的海，西面與德國接壤，南部與捷克和斯洛伐克為鄰，烏克蘭和白俄羅斯在東，東北部和立陶宛及俄羅斯加里寧格勒州接壤。面積312,679平方公里，位居歐洲第十；人口約3,863萬人，位居歐洲第九。

看國家土地面積和人口，波蘭看來不是一個小國，而且自十世紀建國以來，她曾經為歐陸大國，亦經歷過一百多年的亡國時期。但講到最為悲痛的，是在二戰時期及後二戰的重建。在二戰中，有600萬人喪生，七成工廠和三分一農耕地被毀，華沙更是一片廢土。後來緊隨蘇聯步伐成為共產國家，唯去到1989年就脫離蘇聯的控制。自2004年起，每年的5月1日，對波蘭人民來說都是有着深刻意義的一天，因為她成為了歐盟的一員。同時，5月3日是波蘭的國慶日！

由歷史角度去看，這個國家、民族似乎有很多的傷痛，但她們無畏無懼，勇往直前的精神值得欣賞、學習。香港同樣有位女士熱愛波蘭，並承繼了這種精神，而她就是「情牽波蘭」的創辦人Nancy Chui。

波蘭駐港總領事Mr. Miroslaw Adamczyk與情牽波蘭創辦人Nancy Chui。（作者提供）

Nancy Chui與波蘭駐港領事館的聯繫緊密，並且獲得他們的支持，於2019年5月2日正式宣佈香港的波蘭文化節啟動，開幕酒會當日除了得到波蘭駐港總領事Mr. Miroslaw Adamczyk到場主禮支持外，亦有不少名人如陶傑先生出席。陶傑先生與Nancy並非首度合作，在去年，Nancy已經與陶傑一同去了趟波蘭，並製作了短片去介紹波蘭的景點和文化。

今年度，她再接再厲，共得到各方的支持和鼓勵，除了讓她可以於暑假期間營辦一些旅遊文化團外，更能與元創方合作，舉辦與波蘭文化相關的展覽。而她更帶來了一本精裝的粉紅色書本──「100個波蘭語」，幫助大家快速上手學習波蘭語。

著名作家陶傑也有到場支持。（作者提供）

至於開幕酒會當日，Nancy邀請到居港的波蘭人Chris Przemyski到訪，Chris更提供了波蘭餃子Pierogi及椰菜卷Golabki給大家品嘗。其實兩者的味道均似中菜，餃子與中式餃子幾乎無異，椰菜卷則似泰式生菜包。令文籽感到驚喜的地方，是沒想到歐洲國家的菜式竟然會與亞洲菜式相近！

相信之後香港除了日韓文化，或讓人感到浪漫的法國五月外，也會有一股新的外國勢力「入侵」了！

波蘭文化節開幕酒會的盛況。（作者提供）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「情牽波蘭？由波蘭沉痛歷史說起」​】

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