【酒出東京（四）】東京最抵飲清酒吧 VS 最抵食即燒牛排

記得上回小編話帶大家去到神田駅到訪一間本地朋友介紹東京飲最抵飲清酒既清酒居酒屋。同埋就喺SSI上堂地方附近一間立食牛排店ININARI STEAK，因為呢間牛排店之前森美節目都有介紹過所以小編專程走去試試，即刻 GO ！ text & photo： Ed Ah 虫

如果大家想效果爽啲既話，不仿先乾一杯後再睇內容吧！ （ 攝於日本東京文京區『IKINARI STEAK』門口） 文京區 - IKINARI STEAK 今日上完足足十二碼日本酒講師課程，正想返酒店好好瞓返一覺，經過見到間いきなり好似幾正，好似之前森美都有介紹過立食牛排，但竟然比小編發現呢間位於文京區既IKINIRI STEAL裡面有櫈坐哦，即時令小編連同兩名來至香港的同學仔產生興趣兼問號，即時拉門衝入去試試佢。 一份肉眼300G先係講緊¥2311連稅（即港幣約$166），仲要係師博即切即燒，以一般本地大部份連鎖店黎講，最怕就係攞條千年雪藏屍肉出黎燒比你食，唔覺意仲發現肉色已變假粉紅，呢啲小編見到既話會即時將件排超渡入垃圾桶，怕食壞肚肚就唔抵喇。

但呢間IKINARI STEAK係將冰鮮原條西冷或原條肉眼即刻攞出黎即磅即切，小編又即場考一考師傅整份肉眼 #Medium Rare 黎睇睇先，排面咁堅但會唔會眼高手低最後出咗份茶記什排餐比我呢？正當憂慮住件排既成與敗時，不如三條友仔叫返杯生啤 NAMA BEER 放咗學 RELAX 吓今晚實情爽一爽佢先。

份肉眼唔洗五分鐘就已經Ready放枱面，整體外觀都算天生麗質，但點知師傅整咗份 #Medium to #Medium Well出黎，向控制火喉度要加倍努力哦！第一口咬落去，都值得原諒，皆因肉汁豐厚，口感嬌嫩，配汁多元化，令到成個過程有滿足感，性價比高，有望回頭，輕鬆輕鬆，值得一試！

入到去比小編發現呢間『串天ぷらと日本酒バル かぐら』入面有不少時令清酒，款款都係現時當打既清酒品牌，今次又係多得有本地朋友介紹先搵到一間咁正既清酒居酒屋。呢到杯杯上，大約幾百日元/杯（每杯約80ML） 神田駅 - 串天ぷらと日本酒バル かぐら 食飽飽之後，小編收到一位東京好朋友信息，話有幾位空姐朋友一齊喺神田駅附近一間清酒居酒屋到飲緊，問小編會唔會過去。大佬呀！～自問小編都見慣大場面，但聽到有幾位日本空姐新朋友喺到一齊飲緊呀，仲問我好路好一齊黎玩，小編扮晒老定咁回覆呢位東京朋友「 OK ！ JUST STAY A WHILE！」，講真就算褲袋穿晒窿無銀用銀行戶口歸晒零聽日考試沒溫書唔識路無車搭等等理由，都要同我通通企埋一邊，即刻搵JR衝咗過去先講⋯⋯急步中！

+ 6 + 5 + 4

就係咁樣，一晚飲咗十一款不同酒造既清酒，明明五個人飲到眼見到六七個人行黎行去，後尾先發現小編自己副眼鏡留底咗喺洗手間。今晚飽晒，仲可以認識到新朋友，又可以飲到咁多款靚清酒。是日大滿足！