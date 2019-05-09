【粵劇特朗普】「川普」走進新寶戲院　激化粵劇吸納新觀眾

傳統的粵劇人，聽到李居明三個字便徬徨，因為他要「改良」粵劇。不過，我喜歡他的《粵劇毛澤東》，因為有戲味，劇情講述毛澤東和三個愛人的糾纏，劇本結構良好，充滿張力，觀眾情緒起伏。

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不過我不喜歡他的新作《粵劇特朗普》，當中內容荒誕、穿鑿附會，硬把毫無關係的事情拉在一起，硬把講不通的道理說成某種政治意義，劇情豐富卻乏力，當它愈來愈誇張，就變得愈反高潮。真正收穫是看到一大群精采萬分的演員，他們能演、能唱，有些還能雜耍，這些優秀伶人，平常在演傳統粵劇，對於不看粵劇的觀眾，根本不會認識他們。李居明通過《粵劇特朗普》把粵劇普及化，他竟然有本事吸引到年輕觀眾入場，好像「外星人」首次去新光戲院探秘，讓大家（新一代）認識到龍貫天、新劍郎、陳鴻進、王超群、陳咏儀等傑出前輩，他們實力雄厚，除了粵劇，其實還可演電影、電視。

李居明通過《粵劇特朗普》把粵劇普及化，他竟然有本事吸引到年輕觀眾入場，好像「外星人」首次去新光戲院探秘。（資料圖片）

《粵劇特朗普》的故事，表達不出它的中心思想，因為作者無節制地伸張創意，卻忘記收削改良。在過度虛構中，缺乏打動人心的條理，眼前除了是一個「鬼馬」離奇的故事，同時也陷入過度迷離。故事是這樣的：在1972年，美國總統尼克遜訪華，隨團的一個年輕商家叫特朗普，他想在中國尋找一個失散的孖生兄弟叫川普。原來川普在火葬場工作，碰巧處理政治人物劉少奇的遺體。此刻，女友蓓麗被安排秘密赴美定居，但川普執意不走。時空轉移，特朗普當了總統，而官邸常常鬧鬼。他的女兒伊萬卡在中國找到川普，她安排伯伯到美國做兩件事情：首先，和他的老愛人蓓麗重聚；之後，更和一個經常出沒於白宮的百年鬼魂見面，那便是前總統林肯。就在此際，特朗普突然被外星人綁架，川普被迫扮作美國總統，和北韓領袖金正恩為全球和平談判。接着，川普如何化解中美貿易大戰呢？突然，飛碟在白宮上空盤旋着，準備毀滅地球……這種混雜顛覆的劇本，喜愛的人會說「過癮好玩」；討厭的人會鬧「鬼五馬六」。

《粵劇特朗普》的故事，表達不出它的中心思想，因為作者無節制地伸張創意，卻忘記收削改良。（資料圖片）

當然，李居明強調他這新派粵劇是有信息的：「人類都是犯賤的，喜歡鬥爭，不愛和諧共處，永遠只有外來災難時，才懂得互愛和團結。同盟同助是人類美好人間的真正契機……」，可惜，這主旨在不合情理的劇情下，找不到止跌的支撐！

經常去北角新光戲院，我喜歡這地方的格局夠「街坊」，沒有壓力。那天去看《粵劇特朗普》，手提着數袋超市的戰利品，碰到藝術發展局的同事，她們好奇，我也笑：「哼，往昔看廣東大戲，大家左手一大袋花生，右手一大袋番薯，在戲院裏『就地正法』，我才是小巫見大巫呢！」

看粵劇的觀眾，多是「老一脫」的樂齡組群，今次《粵劇特朗普》，竟然見到兩、三成年輕觀眾入場，嚇了一跳，這真是李居明的市場策略的成功。「現代服」的粵劇已經夠特別，再加上一個外國人唱粵曲，而且這外國人是「美國總統特朗普」，認真有噱頭，自然挑動平時不會睇大戲的「後生仔女」。

李居明說：「我辛苦經營新光七年，這是第一次突破，我算命算到新光戲院要碰政治題材才會得着，於是我寫了毛澤東，果然成功了，猜不到今次特朗普還厲害，新光有年輕觀眾，這才是奇蹟，而且還吸引了外地傳媒報導。」

外國寫亞洲人的近代劇目，成功的都是認認真真、有所追求，例如《蝴蝶君》（M. Butterfly），講一個北京戲曲演員，如何男扮女，變成間諜，騙取法國外交官的情報。另一齣是《西貢小姐》（Miss Saigon），故事是七十年代的愈戰，一個愈南女子和美國士兵的離合愛情。

粵劇和外來人物拉上關係的，並不新鮮。在1962年出品，至今歷久不衰的香港名劇《鳳閣恩仇未了情》，便是講及在宋朝，郡主紅鸞愛上了外族番邦的將軍，戲中還大玩英語對白，笑破肚皮。早在五十年代，一代宗師馬師曾和紅線女演了粵劇《蝴蝶夫人》，是改編自西方歌劇《Madama Butterfly》，講一名美國上尉與日本姑娘一見鍾情。李居明說：其實早於四十年代，有更瘋狂的大戲，叫做《甘地會西施》。

近年，城市大學畢業的新秀黎耀威，把莎士比亞名作＂Hamlet＂改編成粵劇《王子復仇記》，成績斐然，內容是一個太子，如何向一個弒父奪母的叔叔報仇。

近年，城市大學畢業的新秀黎耀威，把莎士比亞名作＂Hamlet＂改編成粵劇《王子復仇記》，成績斐然，內容是一個太子，如何向一個弒父奪母的叔叔報仇。（粤劇版《王子復仇記》宣傳海報）

在香港，做音樂劇（musical），最困難的地方有四處：

1.如何找到好的樂曲

2.如何找到好的填詞人，把樂曲變成故事

3.如何找到一批能唸、能演、能唱的萬能表演人才

4.如何找到投資者願意冒風險，投資昂貴的製作

耳熟能詳的曲調，非常容易入耳，例如《禪院鐘聲》，許多粵劇都會放入這流行曲譜來吸引觀眾。既然許多近年的音樂劇，歌曲都不動聽，何不向廣東的音樂遺產求救，找出大量好聽的音樂元素。而且，我常常覺得，用廣東話唱出西方musical的曲調，效果不理想，因為藝術遷地不良，「橘逾淮而變枳」。為什麼我們香港人，精通中西文化，還要缺乏自信心，迷信音樂劇一定要用西方音樂編寫。從今次《粵劇特朗普》的市場成功看來，愈來愈多年輕人支持本地固有的文化，我們應該就地取材，用本地最豐富的文化資源、和已有的卓愈人才，以香港精采的廣東音樂，加上廣東唱腔，造就一齣永存的香港音樂劇！

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「荒誕《粵劇特朗普》脫離傳統粵劇，新光戲院離奇出現「外星」觀眾」​】

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